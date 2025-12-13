ETV Bharat / state

कोल्हापुरी चपलेची इटलीकरांना भुरळ; फरमाईश देऊन बनवली 51 हजार रुपयांची रुबाबदार 'कोल्हापुरी चप्पल'

अस्सल कोल्हापुरी रुबाब, चमड्यापासून बनवलेल्या जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चपलांच्या देखण्या रुपाची भुरळ सर्वांनाच पडते. कोल्हापूरच्या राजेंद्र शिंदेंनी इटालियन ऑर्डरसाठी 51 हजारांची नाविन्यपूर्ण कोल्हापुरी चप्पल बनवली आहे.

चप्पल कारागीर राजेंद्र शिंदे आणि कोल्हापुरी चप्पल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025

Updated : December 13, 2025

कोल्हापूर : इटलीतील लक्झरी ब्रँड प्राडा कंपनीमुळं कोल्हापुरी चपलेचा (Kolhapuri Chappal) वाद चर्चेत असतानाच, याच देशातील एका नागरिकाने थेट कोल्हापुरातून आपल्याला हवी तशी चप्पल बनवून घेतली आहे. खरंतर कोल्हापूर या कलासंपन्न नगरीत पारंपरिकतेतून नवसर्जन करण्याची परंपरा अबाधित आहे. याच परंपरेला राजेंद्र शिंदे यांनी आधुनिकतेचा स्पर्श देत नवं रूप दिलं आहे.



एका जोडीची किंमत तब्बल 51 हजार : राजेंद्र शिंदे यांच्या हस्तकलेतून साकार झालेल्या चपलांना विशेष मागणी आहे. त्यातच त्यांना इटलीतील एका नागरिकाकडून खास कोल्हापुरी चप्पल बनवण्याची ऑर्डर मिळाली. याच वैशिष्ट्यपूर्ण कोल्हापुरी चप्पलला दिल्ली येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात सर्वोत्कृष्ट चपलेचा सन्मानही मिळाला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या तयार केलेल्या एका जोडीची किंमत तब्बल 51 हजार रुपये ठरवण्यात आली असून, इटलीनंतर आता इतर देशातूनही त्यांच्या उत्पादनाला मागणी वाढत आहे.

प्रतिक्रिया देताना चप्पल कारागीर राजेंद्र शिंदे (ETV Bharat Reporter)


कोण आहेत राजेंद्र शिंदे? : कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील बानगे गावचे रहिवासी असणारे राजेंद्र गोविंदा शिंदे हे गेली 25 वर्षे पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनविण्याच्या कलेशी एकनिष्ठ आहेत. ‘कोल्हापुरी चप्पल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’चे ते मास्टर ट्रेनर म्हणून कार्यरत आहेत. या प्रकल्पातून नवउद्योजक कारागिरांना प्रशिक्षण देतात. गावाकडच्या साध्या चर्मकार कलेला नवे व्यावसायिक रूप देण्याचे त्यांचे प्रयत्न राज्यात प्रातिनिधिक ठरत आहेत.



शिक्षक ते कोल्हापुरी चप्पल कलाकार : शिंदे यांचं प्राथमिक शिक्षण बानगे येथे तर उच्चशिक्षण गारगोटी येथे झालं आहे. त्यांनी बी. ए. आणि बी. एड. केल्यानंतर शिक्षकी पेशात प्रयत्न केला, पण मन त्या क्षेत्रात न रमल्यानं त्यांनी आपल्या मूळ कोल्हापुरी चप्पल बनवण्याच्या कलेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. मडिलगे (ता. भुदरगड) येथील प्रसिद्ध चपलाकार आनंदा रावण यांच्याकडून त्यांनी पारंपरिक चपलनिर्मितीचे कसून प्रशिक्षण घेतले आणि स्वतःची स्वतंत्र कारागिरी उभी केली.

काय आहेत चप्पलची वैशिष्ट्ये? (ETV Bharat GFX)



संतुलन आणि दर्जेदार कारागिरीचा पुरस्कार : राजेंद्र शिंदे यांचे सहकारी महेश शिंदे यांच्याकडं एका इटलीतील रहिवासी असलेल्या नागरिकानं कोल्हापुरी चप्पलची ऑर्डर दिली. मात्र कोल्हापुरी चप्पल कशी असावी याबाबत त्यांनी काही अटी देखील सांगितल्या होत्या. नवीन बनवण्यात येणारी कोल्हापुरी चप्पल ही पूर्णपणे वेगळी आणि आजवर कुणीही न बनवलेली असावी. कोल्हापुरी चप्पलची सर्व डिझाईन्स देखील पूर्णपणे नवीन असावी, ही चप्पल वजनाला हलकी असावी, अशी ऑर्डर इटालियन नागरिकाने केली होती. त्याच पद्धतीनं शिंदे यांनी ही नाविन्यपूर्ण चप्पल बनवली आहे.


आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यामध्ये विशेष कौतुक : प्रत्येक चप्पल जोडीचं वजन, समतोल आणि सौंदर्य एकसमान राखणे हे शिंदे यांचं खास वैशिष्ट्य आहे. कोल्हापुरी चप्पल अधिक आकर्षक, टिकाऊ आणि आधुनिक गरजेनुसार बनवण्यासाठी ते निरंतर नवे प्रयोग करत असतात. त्यांच्या या योगदानाबद्दल दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, तसंच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही त्यांचं विशेष कौतुक केलंय.


जागतिक मंचावर उमटणार ‘कोल्हापुरी’चा ठसा : दरम्यान शिंदे आता गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये कोल्हापुरी चप्पलचं नाव नोंदवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पुढील काळात एक लाख रुपये किंमतीची नाविन्यपूर्ण आणि आकर्षक चप्पल जोडी तयार करण्याचा त्यांनी मानस ठेवला आहे. यासोबतच, चर्मकार समाजाच्या विकासासाठी प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा आयोजित करून या परंपरेचा लौकिक अधिक उजळवण्याचा त्यांचा मानस आहे.

