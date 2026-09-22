कोल्हापूरच्या आंतरराष्ट्रीय रांगोळीकाराचं कलावैभव; 39 वर्षांची अखंड परंपरा, रेखाटली 40 फुटांची 'फिफा वर्ल्डकप'ची थ्रीडी रांगोळी
कोल्हापूरचे रांगोळीकार महेश पोतदार यांनी 39 वर्षांची परंपरा जपत, यंदाच्या गणेशोत्सवात फिफा वर्ल्डकप 2026 च्या थीमवर आधारित 40 फुटी भव्य थ्रीडी रांगोळी साकारली आहे.
Published : September 22, 2026 at 8:18 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील गणेशोत्सवात केवळ भक्ती आणि श्रद्धेचा संगम पाहायला मिळत नाही, तर तिथं कलेचं भव्य रूपही अवतरतं. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कोल्हापूरचे प्रसिद्ध रांगोळीकार महेश चंद्रकांत पोतदार यांनी दैवज्ञ शिक्षण समाज बोर्डिंगच्या हॉलमध्ये गेली 39 वर्षे सलग गणेशोत्सवात रांगोळी प्रदर्शनाची अखंड परंपरा जतन केली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात त्यांनी फिफा वर्ल्डकप 2026 (FIFA World Cup 2026) च्या थीमवर आधारित अत्यंत आकर्षक आणि वास्तवदर्शी थ्रीडी रांगोळी प्रदर्शन साकारून रसिकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
गणेशोत्सवात थ्रीडी रांगोळीतून फिफा वर्ल्डकपचा थरार
फुटबॉल वेड्या कोल्हापूर शहरात दैवज्ञ शिक्षण समाज (बोर्डिंग) प्रणित दैवज्ञ युवा मंच गणेशोत्सव समितीतर्फे आणि 'कलासिद्ध रंगावली'च्या वतीनं या भव्य रांगोळी प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 'कलासिद्ध रंगावली'चे आंतरराष्ट्रीय रांगोळीकार महेश चंद्रकांत पोतदार यांनी आपल्या 39 वर्षांच्या कलेच्या परंपरेतून फिफा वर्ल्डकप 2026 मधील काही प्रमुख दिग्गज फुटबॉलपटूंच्या कलाकृती थ्रीडी रांगोळीतून हुबेहूब रेखाटल्या आहेत. तब्बल 40 फूट लांब आणि 12 फूट रुंद अशी ही भव्य रांगोळी त्यांनी साकारली आहे. हे थ्रीडी रांगोळी प्रदर्शन 20 सप्टेंबरपासून खुलं झाले असून अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशीपर्यंत म्हणजेच 26 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, सकाळी 8 ते रात्री 1 या वेळेत सर्व नागरिक व कलाप्रेमींसाठी खुलं राहणार आहे.
काय साकारलं रांगोळीतून?
महेश यांनी साकारलेल्या या रांगोळीमध्ये फुटबॉल विश्वातील दिग्गजांची पोर्ट्रेट्स (व्यक्तिचित्रे) पाहायला मिळत आहेत. 12 फूट रुंद आणि 40 फूट लांब अशा या भव्य रांगोळीमध्ये प्रत्येक खेळाडूची तब्बल पाच फुटांची प्रतिमा रेखाटण्यात आली आहे. यामध्ये अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी, पोर्तुगालचा क्रिस्तियानो रोनाल्डो, स्पेनचा लामिन यमाल, ब्राझीलचा नेमार आणि केप व्हर्डेचा वोझिन्हा यांची चित्रं महेश यांनी काढली आहेत. प्रत्येक खेळाडूचा मैदानावरील खेळतानाचा जिवंत क्षण महेश यांनी या रांगोळीत टिपला आहे. ही भव्य रांगोळी साकारताना त्यांना बाळू मालंडकर आणि गायत्री भुर्के यांची साथ लाभली आहे.
39 वर्षांची परंपरा
लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी दैवज्ञ शिक्षण समाज बोर्डिंगसाठी जागा दिल्यानंतर, 1908 साली कोल्हापुरातील खरी कॉर्नर परिसरात समाजाचं भव्य सभागृह उभारण्यात आलं. याच ऐतिहासिक सभागृहात महेश पोतदार 1987 पासून, गेली 38-39 वर्षे सलग गणेशोत्सवात भव्य रांगोळ्या साकारत आले आहेत. याशिवाय, गेली तीन दशकांहून अधिक काळ करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या रथोत्सवाच्या मार्गावर एकाच ठिकाणी समाजात प्रबोधन करणाऱ्या रांगोळ्या काढण्याची परंपराही त्यांनी अविरत जपली आहे.
रांगोळीतून सामाजिक प्रबोधन आणि राष्ट्रभक्तीचं दर्शन
रांगोळी हे केवळ सजावटीचं माध्यम नसून सामाजिक संदेश देणारं एक प्रभावी साधन आहे, हे पोतदार यांनी आपल्या कलासाधनेतून वारंवार सिद्ध केलं आहे. यापूर्वी त्यांनी व्यसनमुक्ती, ऑलिम्पिकवीर स्वप्नील कुसाळे, कुंभमेळा आणि चांद्रयान मोहीम अशा अनेक विषयांवर प्रभावी रांगोळ्या साकारल्या आहेत. गतवर्षीच्या गणेशोत्सवात त्यांनी काश्मीरमधील पहलगाम येथील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला भारतीय सैन्यानं दिलेल्या सडेतोड उत्तरावर आधारित 12 बाय 36 फूट आकाराची 'ऑपरेशन सिंदूर' ही भव्य रांगोळी रेखाटली होती. पाच दिवसांच्या अथक मेहनतीनंतर साकारलेल्या या रांगोळीत त्यांना जे. डी. मोरे आणि चंद्रालेखा वेल्हाळ यांची मोलाची साथ लाभली होती. यामध्ये भारतीय जवानांचं शौर्य, राफेल विमान, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, भारताचा नकाशा व तिरंगा यांच्यासह निरपराध नागरिकांच्या वेदना वास्तववादी पद्धतीनं टिपण्यात आल्या होत्या.
तसंच यापूर्वी पोतदार यांनी भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीवर आधारित 10 फूट बाय 40 फूट आकाराची भव्य रांगोळी दैवज्ञ बोर्डिंग येथे गणेशोत्सवात साकारली होती. या रांगोळीत प्राचीन गुरुकुल पद्धतीपासून माहिती तंत्रज्ञानापर्यंतचा प्रवास, 1857 च्या उठावाची कोल्हापुरातील ठिणगी, चिमाजी आप्पा यांचा इतिहास, भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, नाना जगन्नाथ शंकरशेट यांच्या प्रयत्नांनी सुरू झालेली पहिली आगगाडी ते बुलेट ट्रेन, चांद्रयान-3 मोहिमेतील चंद्रावर उमटलेल्या अशोक स्तंभाच्या खुणा आणि सूर्ययान (आदित्य-एल1) यांसारख्या ऐतिहासिक व वैज्ञानिक टप्प्यांचा समावेश होता.
विविध प्रकारच्या रांगोळ्या काढण्यात पारंगत
महेश पोतदार यांचा पोर्ट्रेट (व्यक्तिचित्र) रांगोळी रेखाटण्यात खास हातखंडा आहे. यासोबतच त्यांनी पाण्यावरची रांगोळी, गालिचा रांगोळी आणि पाना-फुलांची रांगोळी अशा विविध प्रकारांमध्ये आपली कला सादर केली आहे. आपल्या कलासाधनेच्या जोरावर त्यांनी विश्वविक्रमही आपल्या नावावर नोंदवला असून, जगन्नाथ पुरी व मायापुरी यांसारख्या ठिकाणी देशभ्रमण करून भव्य रांगोळ्या साकारल्या आहेत. दरम्यान, गणेशोत्सवातील सध्याचं हे प्रदर्शन सर्वांसाठी अहोरात्र खुले असून कोल्हापूरकरांकडून आणि सर्व स्तरातून या अनोख्या कलाप्रतिभेला मोठा प्रतिसाद व दाद मिळत आहे.
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