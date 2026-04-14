भाकरीवर साकारले महामानवाचे रूप! कोल्हापूरच्या कलाकाराची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अनोखी मानवंदना

कोल्हापूरचे सँड आर्टिस्ट अमित माळकरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त भाकरीवर वॉटर कलरनं त्यांचं चित्र साकारून आगळीवेगळी कलात्मक आदरांजली वाहिली आहे.

Published : April 14, 2026 at 8:18 PM IST

कोल्हापूर : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त देशभर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं आहे अनेक ठिकाणी महामानवाला अभिवादन केलं जात आहे मात्र कोल्हापुरातील सॅन्ड आर्टिस्टनं आपल्या कलेतून अनोख्या पद्धतीनं महामानवाला मानवंदना दिली आहे. हातानं बनवलेल्या भाकरीवर वॉटर कलरच्या मदतीनं कोल्हापुरातील वसगडेचे कलाकार अमित माळकरी यांनी ही कला साकारली. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझ्याकडून कलात्मक सेवा" असल्याची भावना कलाकार माळकरी यांनी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया देताना कलाकार अमित माळकरी (ETV Bharat Reporter)

...म्हणून सादर केली ही कला : "स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री आणि संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या कारकीर्दीत शोषित, वंचित आणि शेतकऱ्यांसाठी कायद्याच्या स्वरूपात मोठं योगदान दिलं आहे. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे प्रतिक असलेल्या भाकरीवर वॉटर कलरच्या माध्यमातून कोल्हापुरातील वसगडे गावचे 'सॅन्ड आर्टिस्ट' अमित माळकरी यांनी अनोख्या पद्धतीनं आपली कला साकारत भाकरीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची चित्र साकारलं. "भाकरीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं चित्र साकारण्यासाठी सुमारे एक तास वेळ लागला. ज्या महामानवानं भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून हक्क आणि अधिकार प्रत्येक नागरिकांना दिला, त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अशी अनोखी संकल्पना आपण साकारली," असं कलाकार अमित माळकरी यांनी सांगितलं.

भाकरीवर साकारली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा (ETV Bharat Reporter)

कलिंगड कोरुन साकारले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : कला ही कोणत्याही क्षणी आणि कुठंही प्रकट होत असते. आपल्यातील कला ही एका वेगळ्या रूपात समोर आणण्यासाठी कलाकार सदैव तत्पर असतात. असंच शाहूवाडी तालुक्यातील येळाने येथील युवा कलाकार केवल यादव या युवकानं कलिंगड या फळावर राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं चित्र रेखाटलं आहे. आपल्या कलेच्या माध्यमातून कलिंगड फळावर जवळपास 40 मिनिटे काम करून केवल यादव यांना हे चित्र पूर्ण केलं आहे.

कलिंगडावर साकारली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा (ETV Bharat Reporter)

कला शिक्षकानं पेनावर कोरली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा : कोल्हापुरातील कला शिक्षक योगेश मोरे यांनी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा पेनावर साकारली आहे. योगेश मोरे महामानवाच्या जयंतीनिमित्त विविध प्रकारच्या कलाकृती वॉटर कलरच्या माध्यमातून साकारल्या आहेत. यंदाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त कला शिक्षक योगेश मोरे यांनी त्यांची प्रतिमा पेनावर साकारली आहे.

पेनावर साकारली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा (ETV Bharat Reporter)

