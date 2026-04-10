वाढदिवसाला चॉकलेट, बिस्किटांना सुट्टी; कोल्हापूरच्या अर्णवने मित्रांना भेट दिली पर्यावरणपूरक 'घरटी'

कोल्हापूरच्या अर्णव बुड्डे यानं 1 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत साजरा केला. हा उपक्रम वृक्षप्रेमी आणि पर्यावरणाचं कार्य करणाऱ्यांना चांगलाच आवडला.

Arnav Budde Celebrates Eco-Friendly Birthday
कोल्हापूरच्या अर्णवने मित्रांना भेट दिली पर्यावरणपूरक 'घरटी' (ETV Bharat)
Published : April 10, 2026 at 8:53 PM IST

कोल्हापूर : वर्षातून एकदा येणारा वाढदिवस हा प्रत्येकाचा आनंदाचा उत्साहाचा दिवस मानला जातो. आपल्या वाढदिवसाला लहान मुलं दिवसभर सवंगड्यांना घेऊन चॉकलेट, गोळ्या बिस्किटात रमतात. पण कोल्हापुरात मात्र, एक वेगळाच प्रकार घडला आहे. वास्तविक, पर्यावरणपूरक वाढदिवस साजरा करण्याचं एक सुंदर उदाहरण कोल्हापुरात पाहायला मिळालं आहे. वर्षातून एकदा येणारा वाढदिवस हा आनंद आणि उत्साहाचा दिवस असतो. मात्र, लहान मुलांमध्ये पर्यावरणाबाबतची जाणीव आणि जागृती वाढत असल्याचं या कृतीतून दिसून आलं आहे.

कोल्हापूरमधील वृक्षप्रेमी अमोल बुड्डे यांच्या 12 वर्षांच्या मुलानं अर्णव यानं आपला वाढदिवस पर्यावरणपूरक पद्धतीनं साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त अर्णवनं शिक्षक, पालक आणि वर्गमित्रांना कागदाच्या फुटकळ तुकड्यांपासून बनवलेली पक्ष्यांची घरटी भेट म्हणून दिली. अर्णवच्या या अनोख्या आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे कोल्हापुरात सर्वत्र कौतुक होत आहे.

कोल्हापूरच्या अर्णवने मित्रांना भेट दिली पर्यावरणपूरक 'घरटी' (ETV Bharat)

अर्णवनं बनवली घरटी : शहरातील अमोल बुड्डे गेली अनेक वर्षे वृक्षप्रेमी ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचं कार्य करत आहेत. नैसर्गिक अधिवास असलेल्या ठिकाणी पक्षांसाठी पाणवटे तयार करणं आणि पक्षांच्या घरटी बांधणं यांसारखी कार्ये ते पक्षीप्रेमींच्या सहकार्याने राबवतात.

अमोल बुड्डे यांचा 12 वर्षांचा मुलगा अर्णवही यंदा या उपक्रमात सक्रियपणे सहभागी झाला. शाळेला सुट्टी असताना अर्णव गेली 5 वर्षे वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत पर्यावरण संवर्धनाच्या या कार्यात सहभागी होत आहे. यावर्षी त्यानं आपल्या वाढदिवसाचा पर्यावरणपूरक पद्धतीनं साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबीयांच्या सहकार्यानं त्यानं कागदाच्या टाकाऊ पुट्ट्यांपासून छोटी पक्षांची घरटी तयार केली. वाढदिवसाच्या दिवशी मित्र-मैत्रिणींना चॉकलेट, गोळ्या, बिस्किटा ऐवजी या घरट्यांची भेट दिली.

यानंतर अर्णवच्या मित्रांनी गॅलरीत पक्षांना निवारा व्हावा म्हणून ही घरटी बांधली आहेत. विशेष म्हणजे, काहींच्या घरट्यांमध्ये पक्षी येऊन बसत असल्याचं निरीक्षणदेखील अर्णवच्या मित्रांनी नोंदवलं. यानंतर आता पर्यावरणपूरक वाढदिवसाचं कोल्हापुरात मोठं कौतुक होत आहे. यापुढेही हा उपक्रम कायम ठेवणार असल्याचं अर्णवनं सांगितलं.

Arnav Budde Celebrates Eco-Friendly Birthday
पर्यावरणपूरक 'घरटी' (Arnav Budde Celebrates Eco-Friendly Birthday)

अर्णवचं मित्र-मैत्रिणींना आवाहन : अर्णव बुड्डे यानं 1 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत साजरा केला. हा उपक्रम वृक्षप्रेमी आणि पर्यावरणाचं कार्य करणाऱ्यांना चांगलाच आवडला. वाढदिवसाच्या निमित्तानं अर्णवनं आपल्या मित्र-मैत्रिणी, वर्गमित्र आणि सवंगड्यांना आवाहन केलं की, "आधीच पर्यावरणाचा रक्षण करणारी घरटी बनवावीत, आणि ती घरटी पक्षांच्या अधिवास असलेल्या ठिकाणी लावावीत, जेणेकरून उन्हापासून पक्षांचं संरक्षण होईल."

अर्णवनं पुढे सांगितलं की, हा उपक्रम भविष्यातही कायम ठेवण्याचा त्याचा मानस आहे. या उपक्रमासाठी वृक्षप्रेमी ऑर्गनायझेशन, सागर मित्र संस्था पुणे, दुधाळी येथील विकास हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका इंदिरा कांबळे, तानाजी कवडे, सोमेश्वर कासे, रूपाली पाटील आणि अनिल पाटील यांचं सहकार्य मिळालं.

हेही वाचा

