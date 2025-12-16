महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजताच कोल्हापुरात राजकीय वातावरण तापलं, महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी थेट सामना रंगणार

ETV Bharat / state

राज्यात महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. कोल्हापूर महापालिकेत 81 जागा, तर नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेत 65 जागांवर निवडणुका होणार आहेत.

कोल्हापूर महापालिका निवडणूक (ETV Bharat)
कोल्हापूर : राज्यात महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच कोल्हापूर आणि इचलकरंजीमध्ये राजकीय वातावरण तापलं आहे. दोन्ही महापालिकांमध्ये महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक, कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस नेते तथा आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी जोरदार तयारी करत आहे. तर दुसरीकडे, महायुतीकडून मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्या शक्तिप्रदर्शनावर महायुतीला विजयाची आशा आहे.

कोल्हापूर महापालिकेत 81 जागा, तर नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेत 65 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांना संघटनात्मक रणनीती आणि स्थानिक समीकरणांचा आधार घेऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. येत्या काळात कोणता पक्ष किंवा आघाडी महापालिकेवर विजयी झेंडा फडकवणार, हे ठरविण्यात स्थानिक नेते आणि मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीला आव्हान : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असा थेट सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.

महाविकास आघाडीची कमान काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे असणार आहे. तर महायुतीकडून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर आणि भाजपा खासदार धनंजय महाडिक हे प्रमुख चेहरे मैदानात उतरतील.

नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत 81 जागांपैकी काँग्रेसला 27, राष्ट्रवादीला 15, ताराराणी आघाडीला 19, भाजपाला 13, शिवसेनेला 4 जागा मिळाल्या होत्या. तर 3 जागांवर अपक्ष विजयी झाले होते. आता 10 वर्षांनंतर राज्यातील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदललं आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीमुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट सत्तेत असल्यानं महायुतीला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका एकत्रित लढवण्याची घोषणा केली आहे. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीचा झेंडा फडकवण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.

मात्र, सूक्ष्म नियोजन आणि स्थानिक समीकरणांवर आधारित रणनीती आखणारे आमदार सतेज पाटील यांची भूमिका यशस्वी ठरली, तर कोल्हापुरात महायुतीला मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं. येत्या काळात दोन्ही आघाड्यांची संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक नेत्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

इचलकरंजी महापालिकेचं सद्य चित्र : इचलकरंजी नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असणार आहे. नव्यानं स्थापन झालेल्या या महापालिकेत एकूण 65 जागा असून, शहराला 16 प्रभागांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. नव्या आराखड्यानुसार प्रभाग 1 ते 15 हे चार सदस्यीय, तर प्रभाग क्रमांक 16 हा पाच सदस्यीय आहे. या प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगानं मुदत जाहीर केली होती.

महापालिका क्षेत्रात एकूण 2 लाख 49 हजार 129 मतदार नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये 1 लाख 25 हजार 787 पुरुष, 1 लाख 23 हजार 287 महिला आणि 55 इतर मतदारांचा समावेश आहे. प्रभागनिहाय मतदारयादीत काही ठिकाणी महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक आहे.

महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीमुळे स्थानिक पातळीवरील प्रस्थापित गट आणि राष्ट्रीय पक्षांमध्ये चुरशीची स्पर्धा अपेक्षित आहे. चार वॉर्डांचा एक प्रभाग असल्याने सर्व पक्ष आणि संभाव्य उमेदवारांसमोर व्यापक संघटन बांधणी आणि रणनीती आखण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीत कोणता पक्ष किंवा आघाडी बाजी मारणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

