सूर्यकिरणांनी उजळला करवीर निवासिनीचा गाभारा; मावळतीच्या किरणांनी देवीला घातला सुवर्णाभिषेक

करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाईचा दक्षिणायन किरणोत्सव सोमवारी पूर्ण क्षमतेनं झाला. मावळतीची सूर्यकिरणं अंबाबाई मूर्तीच्या मुखकमलावर आली आणि मिनिटभर चेहऱ्यावर स्थिरावून लुप्त झाली.

Kolhapur Ambabais Kirnotsav
सूर्यकिरणांनी उजळला करवीर निवासिनीचा गाभारा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 9:33 AM IST

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिरात सोमवारी सकाळी दक्षिणायन किरणोत्सवाचा दिव्य सोहळा भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला. सोमवारी सूर्यास्तावेळी ढगांचा अडथळा नसल्यानं सूर्याच्या किरणांनी देवीच्या मूर्तीवर अक्षरशः सुवर्णाभिषेक घडवून आणला. या अनोख्या विलोभनीय दृश्याचा साक्षीदार होण्यासाठी मंदिर परिसर भाविकांनी भरून गेला होता.

दुसऱ्या दिवशी मावळत्या सूर्यानं केला अभिषेक : सोमवारी पारंपरिक किरणोत्सवातील दुसरा दिवस आणि खगोलीय सात दिवसांच्या किरणोत्सवातील चौथा दिवस होता. या दिवशी मावळत्या सूर्याच्या सोनसळी किरणांनी देवीचा दरबार उजळून निघाला. संध्याकाळी 5.42 ते 5.48 या दरम्यान सुवर्णकिरणांनी देवीच्या चरणांपासून किरिटापर्यंत प्रवास केला. पहिल्या दोन दिवसांतच संपूर्ण किरणोत्सवाचा शास्त्रीय परिणाम साधल्यानं अभ्यासक तसेच मंदिर प्रशासनानं समाधान व्यक्त केलं.

असा होता सुवर्ण किरणांचा प्रवास : सायंकाळी 5.05 वाजता मावळतीच्या सूर्याचे किरण मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरले. काही क्षणातच 5.42 वाजता या सुवर्ण किरणांनी देवीच्या चरणांना स्पर्श केला. त्यानंतर 5.43 वाजता गुडघ्यांवर, 5.45 वाजता कंबरेवर आणि 5.46 वाजता देवीच्या मुखमंडलावर सूर्यप्रकाश स्थिरावला. अखेरीस 5.48 वाजता सुवर्ण किरण देवीच्या किरिटापर्यंत पोहोचले. सुमारे तीन मिनिटं या ज्योतिप्रभेनं संपूर्ण मूर्ती उजळून निघाली आणि देवीचं दर्शन घेणाऱ्या भाविकांच्या चेहऱ्यावर तेज झळकत राहिले. त्यानंतर आरती होऊन सोहळ्याचा समारोप झाला.

दक्षिणायन किरणोत्सव (ETV Bharat)
हेमाडपंती स्थापत्यशास्त्राचा जिवंत नमुना : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेले करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिर हे हेमाडपंती स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. मंदिराच्या प्रवेशद्वार, गाभारा आणि मूर्तीची स्थिती सूर्याच्या दक्षिणायन आणि उत्तरायण गतीशी अचूक जुळवण्यात आलेला आहे. स्थापत्य रचनेतील सूर्यकिरणांचा हा प्रवास केवळ धार्मिक नव्हे तर खगोलीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण मानला जातो.भाविकांसाठी अद्भुत पर्वणी : दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दक्षिणायन किरणोत्सवाच्या दिवसांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सोमवारी झालेला सोहळा पूर्ण क्षमतेनं पार पडल्यामुळे भक्तांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. हजारो भाविकांनी हा दिव्य क्षण प्रत्यक्ष पाहिला, तर अनेकांनी मोबाईल आणि कॅमेऱ्यातून तो चिरंतन कैद केला. देवस्थान समितीनं भाविकांच्या सोयीसाठी सुरक्षा व्यवस्था, गर्दीचं नियोजन आणि दर्शन व्यवस्थापन सक्षमपणे पार पाडल्याचं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या सचिव शिवराज नाईकवडे यांनी सांगितलंय.

