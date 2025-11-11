सूर्यकिरणांनी उजळला करवीर निवासिनीचा गाभारा; मावळतीच्या किरणांनी देवीला घातला सुवर्णाभिषेक
करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाईचा दक्षिणायन किरणोत्सव सोमवारी पूर्ण क्षमतेनं झाला. मावळतीची सूर्यकिरणं अंबाबाई मूर्तीच्या मुखकमलावर आली आणि मिनिटभर चेहऱ्यावर स्थिरावून लुप्त झाली.
Published : November 11, 2025 at 9:33 AM IST
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिरात सोमवारी सकाळी दक्षिणायन किरणोत्सवाचा दिव्य सोहळा भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला. सोमवारी सूर्यास्तावेळी ढगांचा अडथळा नसल्यानं सूर्याच्या किरणांनी देवीच्या मूर्तीवर अक्षरशः सुवर्णाभिषेक घडवून आणला. या अनोख्या विलोभनीय दृश्याचा साक्षीदार होण्यासाठी मंदिर परिसर भाविकांनी भरून गेला होता.
दुसऱ्या दिवशी मावळत्या सूर्यानं केला अभिषेक : सोमवारी पारंपरिक किरणोत्सवातील दुसरा दिवस आणि खगोलीय सात दिवसांच्या किरणोत्सवातील चौथा दिवस होता. या दिवशी मावळत्या सूर्याच्या सोनसळी किरणांनी देवीचा दरबार उजळून निघाला. संध्याकाळी 5.42 ते 5.48 या दरम्यान सुवर्णकिरणांनी देवीच्या चरणांपासून किरिटापर्यंत प्रवास केला. पहिल्या दोन दिवसांतच संपूर्ण किरणोत्सवाचा शास्त्रीय परिणाम साधल्यानं अभ्यासक तसेच मंदिर प्रशासनानं समाधान व्यक्त केलं.
असा होता सुवर्ण किरणांचा प्रवास : सायंकाळी 5.05 वाजता मावळतीच्या सूर्याचे किरण मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरले. काही क्षणातच 5.42 वाजता या सुवर्ण किरणांनी देवीच्या चरणांना स्पर्श केला. त्यानंतर 5.43 वाजता गुडघ्यांवर, 5.45 वाजता कंबरेवर आणि 5.46 वाजता देवीच्या मुखमंडलावर सूर्यप्रकाश स्थिरावला. अखेरीस 5.48 वाजता सुवर्ण किरण देवीच्या किरिटापर्यंत पोहोचले. सुमारे तीन मिनिटं या ज्योतिप्रभेनं संपूर्ण मूर्ती उजळून निघाली आणि देवीचं दर्शन घेणाऱ्या भाविकांच्या चेहऱ्यावर तेज झळकत राहिले. त्यानंतर आरती होऊन सोहळ्याचा समारोप झाला.
