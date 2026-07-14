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अंबाबाई मंदिरात गळती! 1,500 कोटींच्या निधीतून काम सुरू असतानाच प्रकार; ग्राईंडर मशीनच्या वापरानं मूळ बांधकामाला धोका?

अंबाबाई मंदिरात १,५०० कोटींच्या निधीतून सुरू असलेल्या कामादरम्यान जोरदार पावसामुळं मोठी गळती झाली. ग्राईंडर मशीननं मूळ दगड कापल्यामुळं बांधकामाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप होत आहे.

AMBABAI TEMPLE HEAVY LEAKAGE
अंबाबाई मंदिरात गळती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 8:39 PM IST

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कोल्हापूर : राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक संपूर्ण पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिराचं केंद्राकडून मंजूर केलेल्या तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या निधीतून सध्या पुनर्निर्माणाचं काम सुरू आहे. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळं आजपर्यंत कधी नव्हे ते मंदिरात मोठ्या प्रमाणात गळती दिसून आली. शिवाय राजस्थान परिसरातून आणलेल्या कारागीरांमार्फत मंदिराच्या मूळ दगडांवर ग्राईंडर मशीननं काम सुरू आहे. यावर पुरातत्व खात्याचं कसलंही नियंत्रण नाही. मंदिरातील पुरातन दगडी बांधकामातून पाणी झिरपत असल्यामुळं भाविकांमधून नाराजीचा सूर उमटला आहे.

'या' गळतीला जबाबदार कोण? : "करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत मंदिर पहिल्या टप्प्यात सुमारे 147 कोटींची कामं पुरातत्व विभागाच्या देखरेखी खाली सुरू आहेत. मंदिरातील मनकर्णिका कुंड तसंच शिखर आणि अंतर्गत कामं झाली आहेत. मंदिराबाहेरील कामं सुरू आहेत. राजस्थानातील कारागीरांकडून ही कामं करून घेतली जात असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण सध्या ते ग्राईंडर मशीनद्वारे मंदिरातील मूळ दगडांचं कटिंग करत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. त्यामुळं मंदिराच्या मूळ बांधकामालाच धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान गेल्या दोन आठवड्यात जोरदार पाऊस झाला. यावेळी मंदिरातील शनि मंदिराकडील दरवाजापासून ते बाहेर पडणाऱ्या दरवाजापर्यंत सर्व खांबावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी ठिपकत होतं. या गळतीनं मंदिरातून बाहेर पडणाऱ्या मार्गावरही पाणीच पाणी झाल्याचं व्हिडिओतून दिसत आहे. आतापर्यंत मंदिरात अशी कधीही एवढ्या प्रमाणात गळती झाली नव्हती. त्यामुळं या गळतीला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे. या व्हिडिओची सत्यता पाहून याप्रकारे प्रशासन तसंच पुरातत्व विभागाला इतिहास संशोधक तसंच मूर्ती अभ्यासक यांना एकत्र करून जाब विचारणार," असं सामाजिक कार्यकर्ते हर्षल सुर्वे यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना हर्षल सुर्वे आणि उमाकांत राणिंगा (ETV Bharat Reporter)

मंदिराचं छत आणि शिखरावरील झाडाची मुळं नष्ट करणं गरजेचं : "नवव्या शतकात बांधलेल्या आई अंबाबाई मंदिराला पूर्वी शिखर नव्हतं. संकेश्वर करवीर पीठाच्या शंकराचार्यांनी आताचं विटांच्या बांधकामातील शिखर उभं केलं. तेव्हा मूळ दगडी बांधकामाच्या माथा आणि शिखर यांच्यात मोठ्या प्रमाणात भर घालण्यात आली. तेव्हा नैसर्गिक पद्धतीनं झाडांची बीजं यात गेल्यामुळं छतावर झाडं उगवली. देवस्थान समितीनं वेळोवेळी ही झाडं छाटली. मात्र, मुळं तशीच राहिल्यानं झाडांची मुळं नष्ट केली जात नाहीत तोपर्यंत, ही गळती थांबणार नाही," असा निष्कर्ष मंदिर अभ्यासक उमाकांत राणींगा यांनी काढला आहे.

श्री अंबाबाई मंदिरातील पाणीगळतीबाबत पुरातत्त्व विभागाचं स्पष्टीकरण : "श्री अंबाबाई मंदिरात राज्य शासनाच्या मंजूर जतन-संवर्धन आराखड्यांतर्गत वैज्ञानिक पद्धतीनं काम सुरू आहेत. या कामांमध्ये मंदिराच्या मूळ वास्तुशैलीचं जतन, पारंपरिक साहित्याचा वापर आणि पुरातत्त्वीय तत्त्वांचं काटेकोर पालन करण्यात येत आहे. मंदिरातील काही भागात झालेली पाणीगळती ही जतन-संवर्धनाच्या कामाच्या गुणवत्तेचं अपयश नसून, नियोजित वॉटरप्रूफिंगचं काम पूर्ण होण्यापूर्वी पावसाळा सुरू झाल्यामुळं निर्माण झालेली तात्पुरती परिस्थिती आहे. राज्य पुरातत्त्व विभाग श्री अंबाबाई मंदिराच्या जतन-संवर्धनासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असून उर्वरित काम पावसाळ्यानंतर तातडीनं पूर्ण करण्यात येईल," असं पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या पुणे विभागाचे सहाय्यक संचालक विकास वहाने यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

KOLHAPUR AMBABAI TEMPLE
अंबाबाई मंदिर
अंबाबाई मंदिर पाणी गळती
KOLHAPUR AMBABAI TEMPLE LEAKAGE
AMBABAI TEMPLE HEAVY LEAKAGE

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