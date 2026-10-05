'नऊ खणांचा तीन आसणी गरुड मंडप' यंदाच्या नवरात्रोत्सवात होणार खुला, काय आहेत वैशिष्ट्य जाणून घ्या
करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिराच्या महाद्वारातून प्रवेश करताना भाविकांचं लक्ष वेधून घेणारा भव्य गरुड मंडप हे मंदिर परिसरातील प्रमुख आकर्षण आहे.
Published : October 5, 2026 at 5:01 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक महत्त्वाचं शक्तीपीठ असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या नवरात्रोत्सवाला येत्या रविवारपासून सुरुवात होत आहे. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरात भाविकांच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली आहे.
नवरात्रोत्सवातील प्रमुख आकर्षण असलेल्या गरुड मंडपाच्या पुनर्बांधणीचं काम गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू आहे. घटस्थापनेपूर्वी गरुड मंडप भाविकांच्या सेवेत दाखल होईल, असा विश्वास पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे यांनी व्यक्त केला आहे.
ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या गरुड मंडप आणि नगारखाना या वास्तूंना तब्बल 181 वर्षांचा इतिहास आहे. या वास्तूंची रचना, स्थापत्यशैली आणि धार्मिक महत्त्व आजही भाविकांचं लक्ष वेधून घेते. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने या ऐतिहासिक वास्तूंच्या वैशिष्ट्यांचा विशेष आढावा ‘ईटीव्ही भारत’च्या या विशेष वृत्तांतून घेण्यात आला आहे.
नऊ खणांचा, तीन आसणी भव्य गरुड मंडप :
करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिराच्या महाद्वारातून प्रवेश करताना भाविकांचं लक्ष वेधून घेणारा भव्य गरुड मंडप हे मंदिर परिसरातील प्रमुख आकर्षण आहे. नऊ खणांचा आणि तीन आसणी असलेल्या या गरुड मंडपाला अंबाबाई देवीच्या धार्मिक कार्यात विशेष महत्त्व आहे.
सुमारे 180 वर्षे जुन्या या मंडपात लाकडी कलाकुसर आणि सुबक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. लाकडी बांधकाम तसेच पौराणिक ग्रंथांमध्ये गरुडाचा उल्लेख आढळत असल्यानं या मंडपाला ‘गरुड मंडप’ असं नाव पडल्याचं सांगितलं जातं. उत्सव काळात या मंडपाला विशेष महत्त्व प्राप्त होतं.
‘करवीर माहात्म्य’ या ग्रंथात राजा पंडितराव यांनी गरुड मंडपाची उभारणी केल्याचा उल्लेख आढळतो. 9 ते 12 व्या शतकात शिलाहारांची राजधानी असलेल्या करवीर नगरीत राजेज्ञ पंडितराव यांच्या कारकिर्दीत या मंडपाची उभारणी झाल्याचं सांगितलं जातं.
कालांतराने मंडपातील लाकडी कोरीव काम आणि बांधकामाचा काही भाग जीर्ण होत गेल्यानं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने मूळ ढाचा अबाधित ठेवून गरुड मंडपाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेतलं आहे. यासोबतच मणिकर्णिकाकुंड आणि नगारखाना या धार्मिक महत्त्वाच्या स्थळांचीही पुनर्बांधणी सुरू आहे. या कामासाठी देवस्थान समितीमार्फत 23 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे.
यंदाच्या घटस्थापनेपूर्वी लाखो भाविकांचं आकर्षण असलेला गरुड मंडप नव्या रूपात दिमाखात उभा राहील, असा विश्वास पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे यांनी व्यक्त केला आहे.
देवीच्या चांदी-सोन्याच्या दागिन्यांची स्वच्छता सुरू :
साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्री महालक्ष्मी अर्थात अंबाबाई देवीचा शारदीय नवरात्रोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. त्यानिमित्त मंदिर परिसरात तयारीला वेग आला असून आज (5 ऑक्टोबर) सोमवारपासून देवीच्या दागिन्यांची स्वच्छता सुरू करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात देवीच्या नित्यपूजेतील चांदीची भांडी तसेच चांदीची पालखी, सिंहासन, कठांजन, चौरंग, सिंह, मेघडंबरी, पंचारती, धुपारती, एकारती, तलवार, त्रिशूळ, समया, प्रभावळ, अब्दागिरी, मोर्चेल, विविध आयुधे आणि पाट आदींची स्वच्छता करण्यात येत आहे.
ही स्वच्छता कोणत्याही रसायनांचा वापर न करता रिठा, वाळू आणि अन्य नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी देवीच्या सोन्याच्या विविध दागिन्यांची स्वच्छता केली जाणार आहे.
यामध्ये शिवकालीन कवड्याची माळ, 16 पदरी चंद्रहार, सोन्याची पालखी, सिंह, गदा, त्रिशूळ, बोरमाळ, पुतळ्याची माळ, ठुशी, कुंडल, सोन्याचे किरीट, कर्णफुले, मासोळी, चाफेकळी हार, कोल्हापुरी साज, मंगळसूत्र, लप्पा, पायातील तोडे, नथ आणि सातपदरी कंठी यांसह विविध दागिन्यांचा समावेश आहे. देवीच्या दागिन्यांची ही स्वच्छता मंदिर परिसरातील कार्यालयाच्या बाहेरील बाजूस करण्यात येत असून, भाविकांना ती पाहता येणार आहे, अशी माहिती देवस्थान समितीच्या वतीने देण्यात आली.