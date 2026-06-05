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वाराणसी, मथुरा कॉरिडोरच्या धर्तीवर कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा होणार कायापालट, काय म्हणाले पर्यटन मंत्री?

कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिर परिसराचा मथुरा-वाराणसीच्या धर्तीवर कायापालट होणार आहे. 1,400 कोटींच्या निधीतून रस्ते रुंदीकरण, वाहनतळ आणि दर्शन मंडप उभारण्यासाठी 10 एकरचं सर्वेक्षण होणार आहे.

AMBABAI TEMPLE TRANSFORMATION
अंबाबाई मंदिर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 4:43 PM IST

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कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिराच्या 10 एकर परिसरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. देशातील दोन महत्त्वाची पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेली मथुरा आणि वाराणसीच्या धर्तीवर आता कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा कायापालट होणार आहे. यासाठी 1,400 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मंदिर परिसराचा विकास, परिसरातील रस्त्यांचं रुंदीकरण, सुसज्ज वाहनतळ, स्वच्छतागृहं, दर्शन मंडप उभारण्यात येणार आहे. याला राज्याचे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही दुजोरा दिला. लवकरच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची सांगड घालत 'टुरिझम सर्किट' कसं निर्माण करता येईल यासाठी सकारात्मक प्रयत्न होणार असल्याचं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं.

विकास आराखड्याला शासनाची मंजुरी : "करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिराच्या सुधारित विकासासाठी 595 कोटी 15 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला शासनानं नुकतीच मंजुरी दिली आहे. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून मथुरा आणि वाराणसीच्या धर्तीवर कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा कायापालट केला जाणार आहे. यासाठी मंदिर परिसरातील मालमत्तांचं सर्वेक्षण केलं जाणार असून सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांना पुनर्वसन किंवा भरपाई असे दोन पर्याय दिले जाणार आहेत," असं कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सांगितलं.

पर्यटनाला चालना मिळेल : "पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या वाराणसीत डिसेंबर 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या वाराणसी कॉरिडोरचा परिसर प्रशस्त करण्यात आला. मथुरेतही वृंदावन कॉरिडॉर उभारण्यात आला आहे. आता दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचाही कायापालट होणार असल्यानं पर्यटनाला चालना मिळेल," असा विश्वास पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.

प्रशासनापुढं सर्वेक्षणाचं आव्हान : करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिर परिसरात असलेल्या मालमत्तांचं पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका, महसूल, नगरभूमापनच्या पथकांनी 136 मालमत्ता असल्याची माहिती दिली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. यानंतरच मालमत्ताधारकांना दोन पर्याय दिले जाणार आहेत. विभागाकडून सुरू असलेल्या मणिकर्णिका कुंडाच्या कामाला आता अंतिम स्वरूप आलं आहे. तर आई अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मार्गी लागल्यास कोल्हापुरात पर्यटनाला चालना मिळू शकते. यासाठी अजूनही पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचं आहे.

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TAGGED:

SHAMBHURAJ DESAI
KOLHAPUR AMBABAI MANDIR
अंबाबाई मंदिर
शंभूराज देसाई
AMBABAI TEMPLE TRANSFORMATION

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