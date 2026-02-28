ETV Bharat / state

कोल्हापुरातून आता एअरबस विमानसेवेचं 'टेकऑफ', राजधानी दिल्लीसह शिर्डी, नागपूरशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार

दक्षिण भारत आणि गोवा राज्याला जोडणारं विमानतळ म्हणून कोल्हापूर विमानतळाचा विकास केला जातोय. या विकासाचा पुढचा टप्पा म्हणून एअरबस विमानसेवा सुरू करण्याच्या तयारीला वेग आलाय.

Kolhapur Airport
कोल्हापूर विमानतळ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 28, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : गेल्या चार-पाच वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विमानतळाच्या माध्यमातून कोल्हापूरची एअर कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी कोल्हापूर विमानतळावर एअरबस प्रकारातील विमानसेवेची तत्काळ ट्रायल घेण्याच्या सूचना लोकप्रतिनिधींनी विमानतळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिल्या.

या बैठकीत आगामी वर्षभरात दिल्ली, शिर्डी, नागपूर, विशाखापट्टणम, इंदूर आणि चेन्नईसाठी नियमित विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासनाकडून या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे लवकरच कोल्हापूर विमानतळावरून एअरबस विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दक्षिण भारत आणि गोवा राज्याशी जोडणारं महत्त्वाचं विमानतळ म्हणून कोल्हापूर विमानतळाचा विकास केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. या विकासाचा पुढचा टप्पा म्हणून एअरबस प्रकारातील विमानसेवा सुरू करण्याच्या तयारीला वेग आला आहे.

विमानतळ सल्लागार समितीची बैठक खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस प्रमुख योगेशकुमार गुप्ता आणि समितीचे सचिव अनिल शिंदे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पार पडली. बैठकीत विमानतळाची धावपट्टी, विमानतळ विस्तारासाठी वाढीव भूसंपादन, प्रवाशांच्या सोयीसाठी सवलतीच्या दरात तिकीट मिळवण्याची व्यवस्था, दर्जेदार टॅक्सी सेवा आणि पर्यटकांसाठी विशेष माहिती केंद्र उभारणी या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी युद्धपातळीवर तत्काळ एअरबस विमानसेवेची ट्रायल घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि लोकप्रतिनिधींनी यामुळे कोल्हापूरची कनेक्टिव्हिटी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला.

प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ : कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी 1939 साली कोल्हापूर विमानतळाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. टप्प्याटप्प्याने केंद्र सरकारनं विमानतळाचा विस्तार केला. उडान योजनेच्या माध्यमातून नवीन टर्मिनल बिल्डिंग, धावपट्टी आणि प्रवाशांच्या सुविधा वाढवण्यात आल्या. 2018-19 या वर्षात विमान प्रवाशांची वार्षिक संख्या 17,843 होती, तर 2023-24 मध्ये ही संख्या 1,57,320 पर्यंत वाढली. फेब्रुवारी 2025 पर्यंत विमान प्रवाशांची संख्या 1,56,633 इतकी झाली. यामुळे कोल्हापूरची एअर कनेक्टिव्हिटी वाढवल्यास प्रवासी संख्येतही अधिक वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

आगामी वर्षभरातील विमानसेवा : सध्या कोल्हापूर विमानतळावरून कोल्हापूर-हैदराबाद, कोल्हापूर-बेंगळुरू आणि कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर विमानसेवा सुरू आहे. विमानतळाची धावपट्टी सध्या 1,700 मीटर असून सल्लागार समितीने ती 2,300 मीटर करण्यावर भर दिला आहे. भविष्यात कोल्हापूर विमानतळातून राजधानी दिल्ली, शिर्डी, नागपूर, इंदूर, विशाखापट्टणम आणि चेन्नईसाठी विमानसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तसंच, नाशिक इथं होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर-शिर्डी विमानसेवा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असं सल्लागार समितीचे सचिव आणि कोल्हापूर विमानतळाचे व्यवस्थापक अनिल शिंदे यांनी सांगितलं.

