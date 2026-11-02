7 वर्षांच्या चिमुकल्यानं मृत्यूच्या दाढेतून कुटुंबाला कसं खेचून आणलं? स्वतः सांगितला थरारक अनुभव
अपघात झाल्यानंतर कारमध्ये कुटुंब अडकले असताना सात वर्षाच्या चिमुकल्यानं त्यांची सुखरुप सुटका होण्यासाठी प्रसंगावधान दाखविलं. वाचा, चिमुकल्यानं कस धाडसं दाखविलं?
Published : November 2, 2026 at 8:40 AM IST
कोल्हापूर- मध्यरात्रीची वेळ, चहूबाजूला पसरलेला गडद काळोख, निर्मनुष्य शांतता आणि रस्त्यापासून तब्बल 10 ते 20 फूट खोल शेतात पलटी झालेली कार.. अशा भयावह परिस्थितीत भल्याभल्यांची मती गुंग व्हावी आणि भीतीनं थरकाप उडावा, अशी स्थिती होती. मात्र, याच काळात कोल्हापूरच्या अवघ्या सात वर्षांच्या चिमुकल्यानं केवळ स्वतःच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलं नाही, तर धाडसाचं एक नवीन उदाहरण निर्माण केलं. इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या राजवर्धन अश्विन जाधव या बालकाच्या या अद्भूत प्रसंगावधानानं संपूर्ण महाराष्ट्र थक्क झाला आहे.
महाप्रसादावरून परतताना अपघात- हातकणंगले तालुक्यातील नागाव येथील मोरे आणि जाधव कुटुंबीय सांगली जिल्ह्यातील वांगी येथे आयोजित अंबिका देवीच्या महाप्रसादाचा कार्यक्रम आटोपून आपल्या कारनं (एम.एच. 02 बीझेड 0540) घराकडे 25 ऑक्टोबर रोजी रात्री 11 परतत होते. कारमध्ये सुनीता जाधव यांच्यासह कुटुंबातील इतर 5 ते 7 सदस्य प्रवास करत होते. मात्र, आमणापूर-अंकलखोप रस्त्यावरून जात असताना अचानक समोरून आलेल्या वाहनाला चुकवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटलं. क्षणात भरधाव कार रस्त्यावरून घसरत जाऊन शेतामध्ये 20 फूट खोल उलटली.
अंधार, आरडाओरड अन् बंद झाले मार्ग... अपघात इतका भीषण होता की, कार शेतात उलटताच आतमध्ये अंधार पसरला. कारचे दरवाजे आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग पूर्णपणे बंद झाले होते. जखमी झालेल्या प्रवाशांनी मदतीसाठी आकांत सुरू झाला. अशा बिकट आणि जीवघेण्या प्रसंगात, ज्या वयात मुले साध्या अंधारालाही घाबरतात, तिथे अवघ्या सात वर्षांच्या राजवर्धननं कमालीचा धीर दाखवला.
काच फोडली, दगड तुडवत गाठला मुख्य रस्ता...कारमध्ये अडकलेल्या छोट्या राजवर्धननं घाबरून रडत बसण्याऐवजी प्रसंगावधान राखले. त्यानं तत्काळ कारची फुटलेली काच शोधली. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्या काचेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला. अंगावर जखमा आणि मनात भीती असतानाही तो दगड-धोंडे तुडवत, वर चढून रस्त्यावर आला.
कुटुंबातील सदस्यांना वाचविलं- रस्त्यावर आल्यावर राजवर्धन थांबला नाही. भररात्रीच्या काळोखात ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना त्यानं हात दाखवून थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. एका चिमुरड्याची अंधारात चालू असलेली धडपड पाहून काही वाहनचालकांनी गाड्या थांबवल्या. राजवर्धननं त्यांना घडलेला प्रकार सांगताच त्या वाहनचालकांनी तातडीनं शेतात धाव घेतली. पलटी झालेल्या कारमध्ये अडकलेल्या सर्व सदस्यांना सुखरूप बाहेर काढले, अशी माहिती स्वतः राजवर्धननं दिली आहे.
लोकप्रतिनिधींसह सर्वांकडून कौतुक अन् विशेष सन्मान...राजवर्धनच्या या धैर्यामुळे संपूर्ण कुटुंबीय सुरक्षित बचावले. त्याच्या या पराक्रमाची बातमी पसरताच सर्व स्तरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव सुरू झाला आहे. शाळेतही त्याच्या प्रसंगावधानाचं कौतुक करण्यात आलं असून त्याला सन्मानित करण्यात आलं आहे. तर 1 नोव्हेंबर रोजी हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अशोकराव माने यांनी राजवर्धनच्या घरी जाऊन त्याची भेट घेतली. त्याच्या या साहसाबद्दल त्याचा विशेष सत्कार करून गौरव केला. यावेळी वारणा सहकारी साखर कारखाना संचालक माननीय सुभाष पाटील उर्फ मामा, पंचायत समिती सदस्य माननीय अरुण माळी, नागाव गावचे उपसरपंच माननीय सुधीर पाटील उर्फ बंटी तसेच नागाव ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, गावातील ग्रामस्थ, विविध संस्थेचे पदाधिकारी आणि महिला उपस्थित होत्या.