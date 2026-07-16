कोल्हापुरात दुचाकीची अंत्ययात्रा काढत अनोखं आंदोलन; 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल'विरोधात 'आप' आक्रमक
आम आदमी पार्टीनं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळं इंजिन खराब होत असल्याचा आरोप करत वसंत-बहार चित्र मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुचाकीची प्रतिकात्मक 'तिरडी यात्रा' काढून तीव्र निषेध केला.
Published : July 16, 2026 at 2:15 PM IST
कोल्हापूर : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या विरोधात कोल्हापुरात आम आदमी पार्टी आक्रमक झाली आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या विरोधात कोल्हापुरात आम आदमी पार्टीच्या वतीनं दुचाकीची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. कोल्हापुरातील वसंत-बहार चित्र मंदिरापासून काढलेली ही यात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली. यावेळी आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. दरम्यान इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या दुष्परिणामामुळं गाड्यांचं नुकसान होतं, असा दावा आपच्या वतीनं करण्यात आला आहे. त्यामुळंच इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विरोधात दुचाकीची अंत्ययात्रा काढत निषेध व्यक्त केला आहे.
म्हणून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला विरोध : "केंद्र सरकारनं पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला आणि तो लागूही केला आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळं दुचाकी आणि चार चाकी गाड्यांचा मोठा नुकसान होत आहे. हा निर्णय तत्काळ मागं घ्यावा या मागणीसाठी कोल्हापुरातील आम आदमी पार्टीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 'तिरडी मोर्चा' काढण्यात आला. सजवलेल्या प्रतिकात्मक तिरडीवर दुचाकी ठेवून वसंत बहार रोड वरून यात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला. एप्रिल महिन्यापासून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्रीला सुरुवात करण्यात आली आहे. आताच्या दुचाकीया ई-5, ई-10 प्रकारातील असल्यामुळे 20 टक्के इथेनॉल मिसळल्यानं या इंजनाला याचा मोठा फटका बसत आहे. सरासरी मायलेजमध्ये पाच ते दहा टक्क्यांचा फरक येत असल्यामुळं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला विरोध होत आहे," असं आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव संदीप देसाई यांनी सांगितलं.
तिरडी मोर्चात लक्षवेधी घोषणा : कोल्हापुरातील वसंत- बहार रोडवर निघालेल्या या तिरडी मोर्चा कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. 'राम राम सत्य हे, आम जनता त्रस्त है, इथेनॉल कंपनी कुणाची गडकरींच्या मुलाची' अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा आल्यानंतर प्रत्येकात्मक पद्धतीने मडकं फोडून केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात आला या आंदोलनात उत्तम पाटील, किरण साळुंखे, अभिजीत कांबळे, सुरज सुर्वे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा :