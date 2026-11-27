बेलबॉटम 'स्टाईल', चेहऱ्यावर 'स्माईल'... नातवाच्या वयाच्या मित्रांसोबत शिकून 80व्या वर्षी आजोबा झाले ग्रॅज्युएट!
कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे दहावीत शिक्षण सुटलेल्या कोल्हापूरच्या 80 वर्षीय रवींद्र देशिंगे यांनी शिवाजी विद्यापीठातून इतिहास विषयात पदवी मिळवली. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे महेश कांबळे यांनी.
Published : November 27, 2026 at 6:04 PM IST
कोल्हापूर : घरच्या ऑटोमोबाईल व्यवसायामुळे दहावीतच शिक्षण सुटलं. मात्र पदवी घेण्याची इच्छा कायम होती. घरच्या जबाबदाऱ्या, स्वतःचा व्यवसाय आणि मुलाबाळांचं पालनपोषण यातच वयाची पंचाहत्तरी निघून गेली. मात्र मन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आसुसलं होतं. ज्या वयात लोक अंथरुणाला खिळतात, त्या वयात हातात वह्या-पुस्तकं घेऊन कॉलेजात जाणाऱ्या कोल्हापूरच्या 80 वर्षांच्या तरुणाची कहाणीच अफलातून आहे. रवींद्र बापू देशिंगे असं पदवीधर झालेल्या या विद्यार्थ्याचं नाव आहे. आजही एखाद्या तरुणाला लाजवेल असं चैतन्य त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे. आज झालेल्या शिवाजी विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात इतिहास विषयात त्यांनी पदवी मिळवली. 22 देश फिरलेल्या या तरुणानं आजच्या पिढीलाही अनोखा संदेश दिला आहे. पाहूयात, 80व्या वर्षी ग्रॅज्युएट झालेल्या उत्साही तरुणाची कहाणी 'ईटीव्ही भारत'च्या या विशेष रिपोर्टमधून.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी पाच दिवस जन्मलेल्या रवींद्र देशिंगे यांना लहानपणापासूनच शिक्षणाची गोडी होती. मात्र घरचा ऑटोमोबाईल व्यवसाय सांभाळण्यासाठी त्यांनी दहावीतच शिक्षणाला रामराम केला. यानंतर घरचा प्रमुख या नात्यानं अंगावर पडलेल्या जबाबदाऱ्या पेलता-पेलता शिक्षणाचं वय निघून गेलं. मात्र त्यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्याचा चंगच बांधला होता. व्यवसाय मुलांच्या हाती सोपवल्यानंतर वयाच्या 74व्या वर्षी त्यांनी कोल्हापुरातील कॉमर्स कॉलेजमध्ये अकरावी आणि बारावीला प्रवेश घेतला. दोन्ही वर्षे शिक्षण घेऊन त्यांनी बारावी उत्तीर्ण केली.
यानंतर कोल्हापुरातील नावाजलेल्या गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालयात पदवीचा अभ्यास पूर्ण करण्याचं त्यांनी ठरवलं. महाविद्यालयात स्वतः जाऊन त्यांनी चौकशी केली, तेव्हा कॉलेज प्रशासनानं त्यांना 'तुम्ही पदवी पूर्ण करू शकता,' असा विश्वास दिला. यानंतर 75 वर्षे पूर्ण केलेला हा तरुण हातात वह्या, पुस्तके आणि पेन घेऊन गोखले कॉलेजात शिक्षण घेऊ लागला.
स्वच्छ व साधे कपडे, 80च्या दशकातील बेलबॉटम पॅन्ट, त्याला केलेला इन-शर्ट आणि डोळ्यावर चष्मा असा पोशाख असलेले रवींद्र देशिंगे कॉलेजमधील बेंचवर बसायचे. वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांना ते नातवाला सोडण्यासाठी आलेले आजोबा आहेत असं समजायचं; मात्र वर्गातील प्राध्यापक शिकवताना देशिंगे स्वतः लिहून घेत आहेत, हे बघितल्यावर इतर विद्यार्थ्यांनाही आश्चर्याचा धक्काच बसला. गेली तीन वर्षे हा प्रवास अखंड सुरू होता.
त्यांच्या वर्गात शिकणारा आणि कोल्हापुरातील संभाजीनगर येथे राहणारा आदित्य जाधव यानं सांगितलं, "सुरुवातीला आम्हाला ते त्यांच्या नातवाला कॉलेजमध्ये सोडण्यासाठी आले असावेत असं वाटायचं; मात्र नंतर ते आमच्याच वर्गात आहेत हे जाणवलं. देशिंगे काका वर्गात असले की वर्गात कोणीही दंगा करायचे नाही. ते असले की वर्गाला शिस्त असायची. त्यांना विषयांच्या नोट्स लिहून देण्यातही मी मदत करायचो. गेली तीन वर्षे आमच्यासोबत राहिलेल्या देशिंगे काकांचा उत्साह मात्र कधीच कमी झाला नाही. ते आजच्या पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरतात." देशिंगे यांना परीक्षेत लेखनिक म्हणूनही आदित्यनं मदत केली. आज देशिंगे काकांशी चांगली गट्टी जमल्याचं आदित्य म्हणाला.
एकही दिवस कॉलेज 'बंक' नाही
पदवीची तीन वर्षे म्हणजे प्रत्येक कॉलेजकुमारासाठी अभ्यासापेक्षा कॉलेज मजामस्ती करण्याचे दिवस असतात; मात्र त्याला रवींद्र देशिंगे अपवाद ठरले. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी एकही लेक्चर 'बंक' मारला नाही आणि ते कधीही गैरहजर राहिले नाहीत. शिक्षणाप्रती वयाच्या 80व्या वर्षी असलेली त्यांची तळमळ आजच्या नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचं प्राचार्य डॉ. आर. बी. भुयेकर यांनी सांगितलं.
नातवंडांच्या वयाची मुले झाली दोस्त
कोल्हापुरातील गोखले महाविद्यालयात पदवीची तीन वर्षे पूर्ण करताना वर्गातील नातवंडांच्या वयाच्या मुलांशी रवींद्र देशिंगे यांची पहिल्यांदा ओळख आणि त्यानंतर घनिष्ठ मैत्री झाली. सावू दशरथे, विकास पाईकराव या विशेष मुलांशीही देशिंगे अगदी नातवंडांसारखे राहायचे. काही मुलांना त्यांनी मदतही केली. "80व्या वर्षी त्यांनी घेतलेला शिक्षणाचा ध्यास आज आमच्यासारख्या नव्या पिढीसमोर आदर्श निर्माण करतो", अशी भावना सावू दशरथे या विद्यार्थिनीनं व्यक्त केली.
तरुणांनी मोबाईलपासून लांब राहावे
व्यस्त जीवनशैलीतून वेळ काढून 80व्या वर्षी पदवी मिळवलेल्या रवींद्र देशिंगे यांनी भावी पिढीला या निमित्तानं मोलाचा संदेश दिला आहे. पर्यटनाची आवड असलेल्या देशिंगे यांनी आतापर्यंत 22 देशांमध्ये प्रवास केला असून तीन वेळा भारतभ्रमण केले आहे. "तरुणांनी मोबाईलपासून लांब राहावं आणि वृद्धांनी व्यायामाकडे लक्ष द्यावं", असा मोलाचा सल्लाही पदवीधर रवींद्र देशिंगे यांनी नव्या पिढीला दिला आहे.
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