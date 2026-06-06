कोल्हापुरात 352 वा शिवराज्याभिषेक दिन शाही थाटात साजरा; शाहिरी पोवाडे, शौर्यगीतांमुळे सोहळ्याला विशेष रंगत
कोल्हापूर येथे 352 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. मान्यवरांच्या उपस्थितीत खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराजांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुवर्णमूर्तीचा अभिषेक करण्यात आला.
Published : June 6, 2026 at 4:25 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 352 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं भव्य आयोजन करण्यात आलं. हा ऐतिहासिक सोहळा कोल्हापूरच्या नवीन राजवाड्यात छत्रपती घराण्याच्या वतीनं शाही वातावरणात पार पडला. राजघराण्यातील सदस्यांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीला अभिषेक, पूजन व आरती करण्यात आली. यावेळी पोलीस बँडकडून शाहू महाराज छत्रपती आणि शिवप्रतिमेला मानवंदना देण्यात आली. सनई-चौघडे, शाहिरी पोवाडे, शौर्यगीतं तसेच ढोल-ताशा पथकांच्या सादरीकरणामुळे सोहळ्याला विशेष रंगत आली. अनेक शिवभक्त, मान्यवर आणि कोल्हापूरकरांनी उपस्थित राहून हा ऐतिहासिक सोहळा अनुभवला.
'छत्रपतींचा विचार पुढे नेण्यासाठी युवा पिढीनं पुढाकार घ्यावा' : माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक समितीच्या वतीनं दरवर्षी दुर्गराज रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा भव्य स्वरूपात साजरा केला जातो. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून कोल्हापूरच्या जुन्या राजवाड्यात खासदार शाहू छत्रपती, माजी आमदार मालोजीराजे आणि युवराज यशराजे यांच्या उपस्थितीत शाही पद्धतीनं शिवराज्याभिषेक दिन साजरा केला जात आहे.
यंदाही विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराजांच्या हस्ते शककर्ते राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुवर्णमूर्तीचा अभिषेक करण्यात आला आणि शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा उत्साहात पार पडला.
यावेळी बोलताना खासदार शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले की, समाजातील अठरापगड जातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक दिन आज देशभर मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. छत्रपतींचे विचार पुढे नेण्यासाठी युवा पिढीनं पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. भारतासह जगातील अनेक देशांमध्येही शिवराज्याभिषेक दिन साजरा होत असून, त्याद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार जगभर पोहोचवण्याचं काम सुरू असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
मनोज जरांगेंना पाठिंबा; सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांना आपण कायम पाठिंबा दिला असून, मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी उभारलेल्या लढ्याला मार्गदर्शन केलं आहे, असं शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले. राज्य सरकारनं ओबीसी आणि मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत शासन निर्णय जाहीर केला असून, हा चांगला निर्णय आहे. अशा प्रकारचे निर्णय होत राहणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
कोल्हापूर गॅझेटबाबत जरांगेंशी चर्चा करणार - शाहू छत्रपती : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत कोल्हापूर गॅझेटकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी यापूर्वी व्यक्त केली होती. याबाबत बोलताना शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले की, कोल्हापूर गॅझेटच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे-पाटलांशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली असून, यासंदर्भात लवकरच सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, रायगडावर साजरा होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यातून जगभरातील शिवप्रेमींना प्रेरणा मिळते. त्यामुळे अशा ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी सोहळ्यांचं आयोजन सातत्यानं झालं पाहिजे, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, कोल्हापूरच्या जुन्या राजवाड्यात पारंपरिक आणि शाही पद्धतीनं शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.
हेही वाचा