विधानसभा अध्यक्षांच्या कुटुंबातील तिघांना महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी; राहुल नार्वेकर यांच्या वहिनी हर्षिता यांनी काय म्हटलं?
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबातील तिघांना मुंबई महापालिका निवडणुकीत उमेदवार दिली आहे. त्यावरून आरोप झाल्यानंतर त्यांच्या वहिनी हर्षिता नार्वेकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
Published : December 30, 2025 at 10:13 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 11:02 AM IST
मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. उमेदवारी न मिळाल्यानं मुंबईमध्ये विविध पक्षांमध्ये बंडखोरी होऊन वेगवेगळ्या पदाधिकारी राजीनामे देत आहेत. घराणेशाहीबाबत कार्यकर्त्यांमधून आणि पदाधिकाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुलाबा भागात नार्वेकर कुटुंबातील तिघांना भाजपकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतर विरोधकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तर घराणेशाहीमुळे नाही आम्ही केलेल्या कामांमुळे आम्हाला उमेदवारी मिळाली, असा दावा प्रभाग क्रमांक २२५ मधूील भाजपच्या उमेदवार हर्षिता नार्वेकर यांनी केला.
भाजपना सोमवारी जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रभाग क्रमांक २२५ मधून हर्षिता नार्वेकर, प्रभाग क्रमांक २२६ मधून मकरंद नार्वेकर आणि प्रभाग क्रमांक २२७ डॉ. गौरवी शिवलकर नार्वेकर यांना उमेदवारी दिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एरवी काँग्रेस आणि शिवसेनेवर (यूबीटी) घराणेशाहीचा ठपका ठेवणाऱ्या भाजपानं स्वतःच्या पक्षात एकाच घरातील तीन सदस्यांना उमेदवारी दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. "आमचे सासरे सुरेश नार्वेकर यांच्या लोकसेवेचा वारसा आमचं कुटुंब चालवत आहे, असं हर्षित नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. केवळ आमच्या प्रभागातीलच नाही, तर इतर भागातीलही कोणत्याही प्रश्नासाठी आम्ही नागरिकांच्या हाकेला लगेच धावून जातो", असं हर्षिता यांनी म्हटलं आहे.
हेरिटेज वास्तूंसाठी भरीव काम करायचे- हर्षिता नार्वेकर यांनी विकास कामाबाबत सांगितलं. ते म्हणाले, "आतापर्यंत आमच्या विभागातील रस्ते, पाणी, फुटपाथ आणि गटारांच्या बाबतीत आमच्याकडून सर्व कामं झाली आहेत. कोलाबा इथल्या महानगरपालिका शाळेतील मुलांचं स्थलांतर करावं लागल्यानंतर आम्ही लहान मुलांना त्या भागातच इमारत उपलब्ध करून दिली. तिथे त्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. सध्या कोलाबा भागात सर्वात जास्त सरकारी इमारती आहेत. तसेच अनेक हेरिटेज वास्तू आहेत. त्यांच्या संवर्धनसाठी भरीव काम करायचे आहे. या हेरिटेज वास्तूंमुळे इथे पर्यटकांची खूप गर्दी असते. त्यासाठी नियोजनाचा विषय महत्वाचा आहे".
मच्छीमार बांधवांचा प्रश्न लागू- कोलाबा भागातील स्थानिक कोळी आणि मच्छीमार बांधवांचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागला नाही. या प्रश्नावर हा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असं सांगत तरीही राहुल नार्वेकरांच्या माध्यमातून लवकरच मार्गी लावू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एकूणच सगळे पक्ष त्या त्या प्रभागातील जिंकून येण्याची शक्यता जास्त असलेल्या उमेदवाराला उमेदवारी देतात हेच यातून दिसून येतं.
१६ जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल- राज्यभरातील महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. तर महापालिका निवडणुकीत मतदान १५ जानेवारीला होणार असून निकाल दुसऱ्याच दिवशी १६ जानेवारीला जाहीर होणार आहेत. गेली काही वर्षे महापालिकांवर प्रशासनाचा कारभार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटीनंतर पहिल्यांदाच महापालिका निवडणूक असल्यानं सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे.
