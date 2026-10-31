'सेवा परमो धर्म': भारतीय सैन्याला जवळून पाहण्याची मुंबईकरांना मिळाली संधी
भारतीय लष्कराच्या दक्षिण कमांडतर्फे कुलाबा मिलिटरी स्टेशन येथील गॅरिसन बटालियनच्या मैदानावर आयोजित ‘नो युवर आर्मी’ या प्रदर्शनाला मुंबईकरांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. आज याची सांगता झाली.
Published : October 31, 2026 at 6:35 PM IST
मुंबई - भारतीय सैन्य दलाची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र, ड्रोन, शत्रूच्या विमानांचा अचूक वेध घेणारी बोफर्स, यांसह एआयच्या युगातील युद्धकौशल्याची प्रात्यक्षिकं आणि आर्मी बँडची धून याची देही याची डोळा पाहण्याची संधी मुंबईकरांकरता उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
विविध आकर्षणांनी सजलेलं भारतीय लष्कराचं भव्य प्रदर्शन भारतीय सैन्यातर्फे मुंबईकरांसाठी खुल करण्यात आलं होतं. भारतीय लष्कराच्या दक्षिण कमांडतर्फे कुलाबा मिलिटरी स्टेशन येथील गॅरिसन बटालियनच्या पीटी मैदानावर आयोजित ‘नो युवर आर्मी’ या प्रदर्शनाला मुंबईकरांनी भरघोस प्रतिसाद दिला.
सैनिकांशी थेट संवाद साधण्याची संधी - या प्रदर्शनात भारतीय लष्कराची आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि विविध उपकरणं केवळ जवळून पाहण्याचीच नव्हे तर हाताळण्याची संधीही नागरिकांना देण्यात आली. त्याचबरोबर अत्याधुनिक ड्रोनची प्रात्यक्षिकं, लष्करी बँडचं सुमधूर सादरीकरण, तायक्वांदो, संगिनी युद्धकौशल्य, खुकरिनृत्य, चेंदू मेलम आणि मल्लखांब या साहसी खेळांचं सादरीकरण उपस्थितांकरता करण्यात आलं.
याशिवाय विद्यार्थी आणि पालकांना लष्करातील कर्तृत्ववान व्यक्तींशी थेट संवाद साधण्यासह प्रेरणादायी चित्रफिती पाहण्याची संधीही नागरिकांना मिळाली. देशासाठी पराक्रम गाजवलेले लष्करी अधिकारी आणि जवानांनी उपस्थित नागरिकांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी आपले युद्धातील व सीमा सुरक्षेचे अनुभव उपस्थितांसोबत शेअर केले.
भारतीय सैन्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक बंदुका, रणगाडे, तोफा, रडार यंत्रणा, अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल्स (ATGMs), मर्टार आणि अद्ययावत ड्रोन तंत्रज्ञानाचे थेट प्रात्यक्षिक मुंबईकरांना जवळून पाहता आलं.
प्रदर्शनाचा उद्देश - तरुणांमध्ये देशभक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशसेवेची भावना रुजवणं हा प्रदर्शना मागचा प्रमुख उद्देश होता. शिस्त, नेतृत्व, धैर्य आणि निःस्वार्थ सेवा या लष्करी मूल्यांची ओळख विद्यार्थ्यांना होऊन देशभक्तीची भावना त्यांच्यात रूजावी यासाठी वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनात फिरून लोकांशी संवाद साधत होते.
देशाच्या सीमांपासून दूर राहणाऱ्या मुंबईकरांना आपल्या सैनिकांचं कार्य आणि विविध आव्हानात्मक परिस्थितींमध्ये ते बजावत असलेल्या कर्तव्याची एक झलक या प्रदर्शनातून घेता आली.
सैन्य दलात 'अधिकारी' किंवा 'जवान' म्हणून कसं सामील व्हावं?, परीक्षांची तयारी कशी करावी?, याबद्दल लष्कराच्या तज्ज्ञ तुकडीनं तरुणांना सविस्तर मार्गदर्शन केलं. लष्करी बँड पथकांनी सादर केलेल्या देशभक्तीपर सुरावटी आणि मल्लखांब तसेच 'चेंडू मेलम' सारख्या पारंपरिक कलांच्या सादरीकरणानं मुंबईकरांची मनं जिंकली. या तीन दिवसीय कार्यक्रमाला सुमारे 30000 हून अधिक मुंबईकरांनी, शाळकरी विद्यार्थ्यांनी आणि एनसीसी कॅडेट्सनी भेट देऊन भारतीय सैनिकांबद्दलचा आदर आणि राष्ट्रप्रेमाचा एक आगळावेगळा सोहळा अनुभवला.
भारतीय सेनेतील महिला सक्षमीकरण - या प्रदर्शनात महिला सक्षमीकरणासाठी एक स्वतंत्र दालन उभारण्यात आलं होतं. लष्करी शाळा, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (आरआयएमसी) आणि सैनिक स्कूल यांसारख्या संस्थांमधील प्रवेश व शैक्षणिक संधींबाबत माहिती दिली गेली. तसेच स्मृतिचिन्हे आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, छायाचित्रांसाठी (सेल्फी पॉईंट) विशेष जागा आणि विविध उपक्रमांचा अनुभव नागरिकांना घेता आला.