'एसआयआरसाठी अधिक वेळ द्या'; मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानं निवडणूक आयोगाकडं कशामुळे केली मागणी?
राज्यात मतदार पडताळणीसाठी 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' हीम राबवण्यात येणार आहे. यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी अधित वेळ मागितलाय.
Published : April 14, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात मतदारयाद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोग 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर 'मतदार पडताळणी मोहीम' राबवणार आहे. पण, या प्रक्रियेच्या वेळापत्रकावरून महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून दिलेला कालावधी अपुरा असल्याचं नमूद करत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची भारतीय निवडणूक आयोगाकडं मागणी केली आहे.
9 कोटी मतदारांची पडताळणी करणं आव्हानात्मक : गेल्या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगानं 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रिया जाहीर केली होती. त्याआधी बिहारमधील ही प्रक्रिया वादाच्या पार्श्वभूमीवर संपली होती. महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये नसला, तरी राज्यांकडून घेतलेल्या अभिप्रायात महाराष्ट्रानं वेळेअभावी प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते, असा इशारा दिला होता.
पडताळणी कमी कालावधीत करणं आव्हानात्मक : देशातील मोठ्या मतदारसंख्येच्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक असून, 2024 लोकसभा निवडणुकांमध्ये इथं 9 कोटींहून अधिक मतदार नोंदणीकृत होते. त्यामुळं एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील पडताळणी कमी कालावधीत करणं आव्हानात्मक ठरणार असल्याचं राज्य प्रशासनाचं मत आहे. महाराष्ट्राची ही चिंता इतर राज्यांतील अनुभवांमुळं अधिक स्पष्ट झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान तब्बल 89 लाख नावं वगळल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला. अनेक मतदारांना अपिलसाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्यानं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.
काँग्रेसनंही केली मुदतवाढ देण्याची मागणी : महाराष्ट्रातही राजकीय पातळीवर या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी 2001-02 मधील एसआयआर प्रक्रियेचा संदर्भ देत सध्याच्या प्रक्रियेसाठी अधिक कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. त्यावेळी ही प्रक्रिया 13 महिने चालली होती. विशेष म्हणजे, घराघरांत जाऊन पडताळणी सुरू करण्यापूर्वी तब्बल 83 दिवसांची प्राथमिक तयारी करण्यात आली होती.
... तिथं एसआयआर प्रक्रिया घाईत राबवू नये : "जिथं तातडीची निवडणूक नाही, तिथं एसआयआर प्रक्रिया घाईत राबवू नये आणि पुरेसा कालावधी द्यावा," असं एस. चोक्कलिंगम यांनी भारतीय निवडणू आयोगाला (ECI) पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. तर, अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रक्रियेचा उद्देश मतदारांची नावं मोठ्या प्रमाणावर वगळणं नसून यादी अद्ययावत आणि शुद्ध करणं हा आहे.
घराघरांत पडताळणी मोहीम राबवली जाणार : सध्याच्या एसआयआर प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा अतिरिक्त टप्पा समाविष्ट करण्यात आला आहे. 2002 मधील एसआयआर डेटाशी सध्याच्या मतदारांची जुळवणी (मॅपिंग) करणं आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तिचा पुरेसा विचार झालेला नसल्याचं राज्यानं नमूद केलं आहे. महाराष्ट्रात सध्या या मॅपिंगचं प्राथमिक काम सुरू असून अनेक जिल्ह्यांत सरासरी 30 ते 35 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा आहे. मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष घराघरांत पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
कशी असेल एसआयआर प्रक्रिया? : राज्यभरात एक लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) घराघरात जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. या वेळी मतदारांना आपला पत्ता निश्चित करून पडताळणी फॉर्मवर स्वाक्षरी करावी लागेल. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम म्हणाले की, "बूथ लेव्हल अधिकारी प्रत्येक घराला तीन वेळा भेट देतील. तीन भेटींनंतरही संबंधित मतदार दिलेल्या पत्त्यावर सापडला नाही, तर एसआयआर नियमांनुसार त्याचं नाव मतदार यादीतून वगळलं जाऊ शकते."
...अशी तपासली जाईल पात्रता : या मोहिमेची तयारी आधीच सुरू आहे. 2003-04 आणि 2024 च्या मतदार याद्यांमधील नावांच्या जुळवणीचं (मॅचिंग) काम सुरू आहे. यापैकी सुमारे 50 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. यामुळं पुढील प्रत्यक्ष पडताळणी अधिक सुलभ होणार आहे. एसआयआर प्रक्रियेत नागरिकत्वाची पडताळणीही केली जाणार आहे. नागरिकत्व कायद्यानुसार 1987 आणि 2004 पूर्वी व नंतर लागू असलेल्या नियमांनुसार जन्म व पालकांच्या नागरिकत्वाच्या आधारे पात्रता तपासली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळं प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्यानं महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी उशिरा सुरू होत आहे. तरीही, तीन महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निवडणूक आयोगानं ठेवलं आहे.
पडताळणी ठरू शकते आव्हानात्मक : "शहरी भागात उंच इमारती आणि रहिवाशांमध्ये कमी ओळख असल्यानं पडताळणी अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते", असंही चोक्कलिंगम यांनी नमूद केलं. इतर राज्यांतून स्थलांतरित झालेल्या मतदारांच्या बाबतीत, त्यांच्या आधीच्या मतदान नोंदी मोबाईल अॅपद्वारे तपासल्या जातील. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नावं महाराष्ट्राच्या यादीत समाविष्ट केली जातील. दुबार नोंद टाळण्यासाठी जुन्या राज्यातून वगळली जातील. अलिकडंच काही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळल्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेवर उत्तर देताना चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केलं, "अशा प्रकरणांमध्ये बहुतांश स्थलांतरित मतदार पडताळणीवेळी अनुपस्थित होते."
पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर एसआयआर सुरू होणार? : 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरदरम्यान सुरू असलेली जनगणनेची घरगुती यादी प्रक्रिया आणि आगामी निवडणूक यामुळं प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. कारण या दोन्ही मोहिमा प्रामुख्यानं शिक्षक, अंगणवाडी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुका 4 मेनंतरच पुढील एसआयआर टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राज्यांना सध्याचे मॅपिंगचे काम पूर्ण करण्यासाठी काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
एसआयआर प्रक्रिया होणार असली तरी... : एसआयआर (SIR) प्रक्रिया जाहीर करण्यात आलेल्या 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 4 नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष मोजणी सुरू झाली. तर 10 एप्रिलला उत्तर प्रदेशातील अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होऊन प्रक्रिया पूर्ण झाली. या कालावधीत सुमारे 5.37 कोटी मतदारांची नावं याद्यांतून वगळण्यात आली. एकूणच, मतदार याद्या शुद्ध करण्यासाठी महत्त्वाची असलेली एसआयआर प्रक्रिया महाराष्ट्रातही लवकरच राबवली जाणार असली, तरी तिच्या वेळापत्रकावरून निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळं ही मोहीम किती परिणामकारक ठरेल, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा :