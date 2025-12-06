ETV Bharat / state

प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शानं पावन झालं तपोवन; आता साधूग्रामसाठी नाशिककरांच्या श्वासावरच चालणार कुऱ्हाड ?; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधूग्रामसाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातला आहे. याला सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसून येत आहे

NASHIK TAPOVAN TREE FELLING
आंदोलन करताना पर्यावरण प्रेमी (ETV Bharat Reporter)
Published : December 6, 2025 at 5:20 PM IST

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटीतील तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी याभागातील शेकडो झाडं तोडली जाणार आहेत. याच मुद्द्यावरुन पर्यावरणप्रेमी आणि नाशिककरांनी आंदोलन उभं केलं आहे. 'एक ही झाड तोडू देणार नाही' अशी भूमिका नाशिककरांनी घेतल्यानं सरकारविरोधात संघर्ष निर्माण झाला आहे. अशात तपोवन नेमकं आहे तरी काय? हे आपण समजून घेऊया.

प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शानं पावन झालं तपोवन : प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली नाशिक नगरी. याच नाशिकमधील पंचवटी भागात तपोवन हे ठिकाण आहे. वनवास काळात प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण आणि सीता माता ह्याच तपोवनमध्ये अनेक वर्षे वास्तव्यास होते, असं पुराणात नमूद आहे. रामायणातील दंडकाअरण्य कांडचा मोठा भाग पंचवटीत घडला. लक्ष्मणानं शूर्पणखेचं नाक याच तपोवन परिसरात कापलं होतं. याच ठिकाणी रामाची कुटिया आहे. जिथं ते वास्तव्यास होते. आध्यात्मिक शांततेसाठी तपोवन आणि पंचवटी प्रसिद्ध आहे. इथं रामायणाशी संबंधित अनेक कथा आणि धार्मिक भावना जोडलेल्या आहेत. याचं भागात गोदावरी नदी आणि कपिल नदीचा संगम होतो. हा परिसर दाट झाडांनी व्यापला आहे. यात अनेक भव्य झाडं असून इथं अनेक औषधी वनस्पती आहेत. दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन हे ठिकाण अतिशय महत्त्वाचं मानलं जाते. तपोवन या नावातच तप आणि वन आल्यानं देशभरातून येणारे साधू, महंतांच्या राहण्याची सोय तपोवन भागात केली जाते. मात्र प्रशासन साधूग्रामच्या नावाखाली येथील 1,800 झाडं तोडण्याचा घाट घालत असून याला पर्यावरण प्रेमींसह सर्वच नाशिककरांनी तीव्र विरोध करून आंदोलन उभं केलं आहे.

तपोवनमधून नाशिकला मिळतो ऑक्सिजन : "तपोवन परिसरात वड, कडूलिंब, चिंच आणि जांभूळ यांसारखी भारतीय सावलीदार व परिसंस्थेसाठी महत्वाची वृक्षप्रजाती आहेत. तसंच औषधी वनस्पती या भागात आहेत. अनेक वृक्ष इतके जुने आणि मोठे आहेत की, त्यांना 'हेरिटेज ट्री' म्हणूनही घोषित करता येऊ शकतं. नाशिकला 25 टक्के ऑक्सिजन देणारे तपोवन हे ठिकाण आहे. या परिसरात 52 प्रकारचे पक्षी देखील आढळून आलेत. अशा वृक्षतोडीमुळं नाशिकच्या जलसाठ्यावर आणि हवेच्या गुणवत्तेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो," अशी भीती पर्यावरण प्रेमी अमित कुलकर्णी आणि भारती जाधव यांनी व्यक्त केली.

2017 पर्यत नो डेव्हलपमेंट झोन : "महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर साधूग्राममध्ये प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी 220 कोटींच्या निविदा मागवल्याचं स्पष्ट झालं. भविष्यातील दोन कुंभमेळ्यादरम्यान अतिक्रमण होऊ नये यासाठी हा प्रस्ताव आहे. मुळात महापालिकेचा हा प्रस्ताव नियमबाह्य आहे. तपोवन परिसरात 2017 पर्यंत ना विकास क्षेत्र अर्थात ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ होता. त्यानंतर महापालिकेनं 2017 मध्ये शहर विकास आराखड्यात हे क्षेत्र साधूग्राम म्हणून दाखवलं. त्याच ठिकाणी आता भारत मंडपम म्हणजेच प्रदर्शन केंद्र साकारण्यात येणार याला आमचा विरोध आहे," असं याचिकाकर्ते नितीन पंडित यांनी सांगितलं.

ही तर आत्महत्या : "झाडं तोडणं म्हणजे आत्महत्या आहे ते आपण करायला नको. निसर्गापुढं कुठला देव, धर्म, जात नाही. कारण निसर्गामुळं आपण सगळे आहोत. झाड हे जिवंतपणाचं प्रतीक आहे. आपणच आपला जिवंतपणा का मारत आहोत? निसर्गापुढं कोणीही मोठं नाही आणि कोणी जर झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ती आत्महत्या आहे. ती आपण करायला नको," अशी प्रतिक्रिया अभिनेता संतोष जुवेकर यांनी दिली.

फांदी देखील तोडू देणार नाही : "कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी खोट सांगितलं की, हैदराबाद वरुन झाडं आणली. आम्ही साधू संतांचं स्वागत करतो, मात्र कुंभमेळा होऊ देणार नाही. इथं बँकवेट हॉल, प्रदर्शन केंद्र, रेस्टॉरंट हे त्यांच्या प्लानमध्ये असून ते खोट बोलत आहे. असं जर या ठिकाणी झाल्यास तीव्र आंदोलन करू. तपोवनातील पर्यावरण राखण्यासाठी आम्ही एक झाडं तर सोडा आम्ही फांदीदेखील तोडू देणार नाही. यासाठी तीव्र आंदोलन करावं लागलं तरी करू असं," मनसे चित्रपट सेना अध्यक्ष अमय खोपकर यांनी म्हटलं आहे.

प्रदर्शन केंद्राची निविदा रद्द : "तपोवनात प्रदर्शन केंद्राची निविदा कशी निघाली माहिती नाही. परंतु, एकही झाड तोडून या ठिकाणी प्रदर्शन केंद्र किंवा व्यावसायिक काम होणार नाही. आम्ही तो प्रस्तावही रद्द करण्याच्या मानसिकतेत आहोत. कुंभमेळ्यात साधू-महंत तपोवनात राहतात. त्यांची बाहेर व्यवस्था करा, म्हणणं योग्य नाही. साधूग्रामसाठी मागील काही वर्षात वाढलेली लहान झाडं काढून त्यांचं पुनर्रोपण केलं जाईल. हे पुनर्रोपण 70 टक्क्यांहून अधिक यशस्वी होईल," असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.

एक हजार पत्र पाठवली : तपोवनमधील झाडं वाचवण्यासाठी पर्यावरण प्रेमींनी चळवळ उभी केली आहे. येथील झाडं तोडू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यासाठी शनिवारी पर्यावरण प्रेमींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांना 1 हजार पत्र पाठवून झाडं तोडू नये अशी विनंती केली आहे.

संपादकांची शिफारस

