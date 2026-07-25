आगरी-कोळी बांधवांनी जपला 197 वर्षांचा विठ्ठलभक्तीचा वारसा, जाणून घ्या शिवडीतील ऐतिहासिक मंदिराचा प्रवास
आगरी-कोळी बांधव हे मुळ मुंबईकर. या बांधवांनी आपल्या भक्तीचा वारसाही जपला आहे. जाणून घ्या शिवडीतील प्रतिपंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या 197 वर्षांचा ऐतिहासिक मंदिराचा प्रवास.
Published : July 25, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : प्रत्येक वारकऱ्याला ज्या दिवसाची प्रतिक्षा होती अखेर तो दिवस उजाडला आहे. पंढरपुरासह संपूर्ण राज्यभरात आषाढी एकादशीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. ज्यांना शक्य ते विठुरायाचं दर्शन घेऊन माघारी परतत आहेत. तर काही भक्तांनी हे कळसाचं दर्शन घेऊन परतीची वाट धरली आहे. तर ज्यांना पंढरपूरला जाणं शक्य नाही त्यांनी आपल्या आसपासच्या परिसरातील विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मंदिरात पांडुरंगाचं दर्शन घेतलंय. बहुतांश मुंबईकरांची वारीला जाण्याची इच्छा असते. मात्र अनेक कारणांमुळे ती इच्छा पूर्ण होती नाही. त्यामुळे अनेक भक्त हे मुंबईतील शिवडीत असलेल्या प्रतिपंढरपूर मंदिरात जाऊन विठ्ठालचं दर्शन घेतात. या ऐतिहासिक मंदिराच्या इतिहासाबाबत आपण जाणून घेऊयात.
मुंबईतील शिवडी-भोईवाडा भागात 'आगरी समाजमंदिर ट्रस्ट'चं श्री विठ्ठल-रखूमाई मंदिर आहे. या मंदिरात गेल्या दीड शतकाहून अधिक काळ वारकरी सांप्रदायाची भक्तीपरंपरा निष्ठेने जपण्यात येत आहे. या ऐतिहासिक मंदिरात 6 ऑगस्ट 1829 रोजी मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. या मंदिरात दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला हजारो भाविक पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी येतात.
'धाकटी शिवडी' ते 'विठ्ठल मंदिर वसाहत' : पूर्वीच्या काळात शिवडीच्या एका बाजूला अरबी समुद्र होता. तर दुसऱ्या बाजूला बेट होतं. तसेच माहुलीच्या खाडीपर्यंत मिठागरं पसरली होती. बेटाच्या डोंगराळ भागात आगरी-कोळी समाजाची वस्ती होती. या भागाला 'धाकटी शिवडी' म्हटलं जायचं असे. या परिसरातील गावंड कुटुंबियांना विठ्ठल-भक्तीची प्रेरणा मिळाली. गावंड कुटुंबियांनी या प्रेरणेतून मंदिराची स्थापना केली. काशिनाथ नारायण गावंड यांनी स्वतःच्या जागेत मंदिर स्थापना केली, अशी माहिती विश्वस्त उद्धव अशोक गावंड यांनी दिली.
'आगरी समाज मंदिर ट्रस्ट'ची स्थापना आणि विस्तार : त्यानंतर सर्व समाजबांधवांनी एकत्र येत 'आगरी समाज मंदिर ट्रस्ट'ची स्थापना केली. त्यानंतर मंदिराचा विस्तार करण्यात आला. सध्या जेरबाई वाडीया रोडवर अर्ध्या एकर परिसरात हे मंदीर आहे. या वास्तूमुळे परिसर महापालिकेच्या नोंदींमध्ये आणि लोकभाषेत आजही 'विठ्ठल मंदिर वसाहत' म्हणूनच परिचित आहे", असं कोषाध्यक्ष अभय पाटील यांनी सांगितलं. तसेच गेली अनेक वर्षे आषाढी एकादशी दिवशी वडाळ्याच्या विठ्ठल मंदिरातून शिवडीच्या विठ्ठल मंदिरात पालखी येते, अशी माहिती अभय पाटील यांनी दिली.
आषाढी एकादशीचा सोहळा आणि भक्तीचा गजर : वडाळ्यातील विठ्ठल मंदिरातून आषाढी एकादशीला निघणारी वारकरी दिंडी टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि हरिनामाच्या घोषात शिवडीच्या मंदिरात पोहोचते. या दरम्यान संपूर्ण परिसर विठ्ठलनामाच्या जयघोषाने दुमदुमून जातो.
"आषाढ शुद्ध एकादशी हा यात्रेचा सर्वात प्रमुख दिवस असतो. या दिवशी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून फळं-फुलं अर्पण करतात. उत्सवकाळात विठ्ठलाला रेशमी पगडी, धोतर, अंगरखा आणि सुती उपरणं परिधान केलं जातं. तर रखुमाईला रेशमी साडी-चोळी परिधान केली जाते. मंदिरात वर्षभर भजन, कीर्तनं, प्रवचनं आणि वैदिक पद्धतीने विवाह सोहळेही पार पडतात", अशी माहिती उद्धव गावंड यांनी सांगितलं.
इतर देवतांचे वास्तव्य: पुरातन वास्तुकला आणि आध्यात्मिक वैभवकाळाच्या ओघात आधुनिक बदल झाले. तरीही या मंदिराचं मूळ स्वरूप जपून ठेवण्यात आलं आहे. मुख्य गाभाऱ्यात विठ्ठल-रखूमाई यांच्यासह श्री गणेश, श्री दत्त, गरुड, हनुमान आणि श्रीकृष्णाच्या सुंदर मूर्ती आहेत.
पारंपरिक रचना: जुने लाकडी दरवाजे, लोखंडी गज आणि जाळीदार काम यामुळे मंदिराच्या गाभाऱ्याचे प्राचीन रूप आजही कायम आहे. भक्तीमय वातावरणामुळे हे मंदिर आजही मुंबईतील वारकरी आणि भाविकांसाठी एक प्रमुख श्रद्धास्थान बनून राहिलं आहे.
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