'कर्जमाफीसाठी आता अॅग्रीस्टॅकची अट नाही; 2 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा' - चंद्रशेखर बावनकुळे
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी संदर्भातील अटी, बांधकाम रॉयल्टी, चाफेकर बंधू स्मारक यासह इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. याबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी माहिती दिली.
Published : August 18, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 7:02 PM IST
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मोठा दिलासा देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी सांगितलं की, कर्जमाफीसाठी आता अॅग्रीस्टॅकची नोंदणी असणं ही अट राहणार नाही. अॅग्रीस्टॅक नसला तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत यापूर्वी तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रे आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. सरकारनं यामध्ये अनेक सुधारणा केल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. जूनमध्ये राज्य सरकारनं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकरी पात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या विविध अडचणींचे निराकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतात माती-मुरुम वापरल्यास रॉयल्टी नाही- महसूल विभागानं घेतलेल्या तीन महत्त्वाच्या निर्णयांचाही बावनकुळे यांनी उल्लेख केला. शेत जमीन सपाट करताना किंवा शेती सुधारण्यासाठी माती-मुरुम लागल्यास त्यासाठी रॉयल्टी भरावी लागत होती. आता शेतीच्या वापरासाठीच हे मटेरियल वापरले जात असेल तर रॉयल्टी न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्याला आपली संपूर्ण जमीन पीक घेण्यायोग्य करण्यासाठी आवश्यक काम करता यावे, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. शेतात जाऊन अशा कामांना विनाकारण अडथळा आणला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. याच धर्तीवर इमारत बांधताना जमिनीतून निघालेले मटेरियल त्याच जागेवर बांधकामासाठी वापरले तर त्यावरही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. खोदकामातून निघालेली माती-मुरुम पुन्हा त्याच बांधकामासाठी वापरली, तर त्यासाठी स्वतंत्र रॉयल्टीचा भार राहणार नाही.
जायकवाडीचा मुद्दाही चर्चेत- बावनकुळे यांनी बीडमधील जायकवाडी प्रकल्पाचा उल्लेख करत संबंधित बाबींचा आढावा घेण्यात आल्याचं सांगितलं. जायकवाडीच्या पाणीवाटपाचा आणि सिंचनाचा प्रश्न मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा आहे. राज्याच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पीय नियोजनातही जायकवाडीच्या लाभक्षेत्राशी संबंधित सिंचन प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून जायकवाडी लाभक्षेत्रातील सुमारे 9,766 हेक्टर क्षेत्राला फायदा देण्याचे नियोजन आहे.
गडचिरोलीच्या क्रीडा संकुलासाठी 80 कोटी- गडचिरोलीतील क्रीडा संकुलासाठी 80 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर सोलापूरमध्ये माध्यमिक शाळेच्या क्रीडांगणासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
चाफेकर बंधूंचे राष्ट्रीय स्मारक- क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णयही झाल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. चाफेकर बंधूंच्या कार्याशी संबंधित स्मारक आणि ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचा मुद्दा यापूर्वीही राज्यात चर्चेत राहिला आहे. 2025 मध्ये पिंपरी-चिंचवडमध्ये चाफेकर बंधूंच्या स्मारकाचे लोकार्पण करण्यात आलं होतं.
तिरंगा केक प्रकरणावर बावनकुळेंचा काँग्रेसवर हल्लाबोल- काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संदर्भातील वादावरूनही बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. तिरंग्याच्या प्रतिकृतीचा केक कापण्याच्या कथित प्रकारावर बोलताना महसूलमंत्री म्हणाले, “त्यांना लाज वाटली नाही का? माणुसकी नाही का? त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे. स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिलं. देशभरातील युवकांनी तिरंगा रॅली काढली. त्याच तिरंग्याचा केक कापणं हा देशाचा अपमान आहे".
याला म्हणतात नव्या पाकिटात जुनीच चटणी!— Ambadas Danve (@iambadasdanve) August 18, 2026
माजलगाव धरण असो की पंढरपूरचा ₹३,९९३ कोटींचा विकास आराखडा..
जुनेच निर्णय आणि पुन्हा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांची नव्याने चर्चा..
१. माजलगाव धरण (टप्पा-२): मूळ घोषणा/निर्णय - १६ सप्टेंबर २०२३.
२. पंढरपूर विकास आराखडा: निर्णयांचे…
अंबादास दानवेंची टीका- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयावरून शिवसेना यूबीटीचे आमदार अंबादास दानवे यांनी टीका केली. हे निर्णय म्हणजे नव्या पाकिटात जुनीच चटणी असल्याचं त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.