पहिल्या राष्ट्रीय उठावानं स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता पडली पहिली ठिणगी; जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
1857 च्या उठावाचा मेळघाटातील गाविलगड किल्ल्याची कसा संबंध आला? तात्या टोपे यांनी मेळघाटात कुठे आणि कशासाठी आश्रय घेतला? या संदर्भात ईटीव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : May 31, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 2:37 PM IST
अमरावती -भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात 1857 चा उठाव हा पहिला व्यापक सशस्त्र उठाव मानला जातो. इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अन्यायकारक कारभाराविरोधात भारतीयांनी एकत्रितपणे उभारलेलं हे बंड अथवा उठाव देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याची पहिली ठिणगी ठरलं. विशेष म्हणजे या उठावासाठी 31 मे 1857 हा दिवस निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, नियोजित तारखेपूर्वीच घटनांची मालिका सुरू झाली. अखेर देशभरात संघर्षाची ज्वाळा पेटली.
इंग्रजांविरोधात असंतोषाची बीजं- सतराव्या शतकापासून पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि इंग्रज भारतात व्यापारासाठी येऊ लागले. यामध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यातील सत्ता स्पर्धेत इंग्रजांनी बाजी मारली. 23 जून 1757 रोजी झालेल्या प्लासीच्या लढाईत बंगालवर ताबा मिळवून ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतातील आपली राजकीय सत्ता मजबूत केली. कायमधारा पद्धती, तैनाती फौज पद्धती आणि विविध करधोरणांमुळे भारतीय शेतकरी, कारागीर सैनिक आणि संस्थानिक यांच्यात असंतोष वाढत गेला. राजाच्या दत्तक मुलांना वारसा प्रमाणं मदत न करण्याच्या धोरणामुळे झाशी, नागपूर, संबलपुर आणि अवध यासारखी अनेक संस्थांना ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करण्यात आली. यामुळं भारतीय राजघराण्यामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
31 मे हा दिवस का निवडला गेला - क्रांतीकारकांनी उठावासाठी 31 मे 1857 ही तारीख निश्चित केली होती. या तारखेची निवड काही विशेष कारणांमुळं करण्यात आली होती, अशी माहिती संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील शिवाजी थॉट्स अभ्यासक्रमाचे प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. 31 मे हा महिन्याचा शेवटचा दिवस असल्यानं लक्षात ठेवणं सोपं होतं. त्यावर्षी हा दिवस रविवार होता. इंग्रज अधिकारी सुट्टीवर असण्याची शक्यता अधिक होती. याशिवाय मे महिन्यातील प्रखर उष्णतेचा फटका इंग्रजांना बसावा, असा विचारही क्रांतिकारकांच्या मनात होता. मात्र, नियोजनाप्रमाणं सर्व काही घडलं नाही. 29 मार्च 1857 रोजी मंगल पांडे यांच्या कृतीमुळं उठावाची सुरुवात आधीच झाली. पुढे मेरठ, कानपूर, झाशी, दिल्ली आणि लखनऊसह उत्तर भारतात संघर्षाची तीव्रता वाढत गेली, असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
गाविलगड किल्ल्यावर इंग्रजांची नजर-1857 च्या उठावाच्या काळात मेळघाटातील ऐतिहासिक गाविलगड किल्ल्यालाही विशेष महत्त्व प्राप्त झालं होतं. तात्या टोपे यांचा सैन्य या किल्ल्यावर येऊ शकतं. तेथून इंग्रजांविरुद्ध मजबूत प्रतिकार उभा राहू शकतो, अशी भीती ब्रिटिश प्रशासनाला होती. याच कारणामुळे इंग्रजांनी गाविलगडच्या संरक्षण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिलं. तात्या टोपे प्रत्यक्ष गाविलगडावर पोहोचू शकले नसले तरी या परिसराचा त्यांच्या हालचालींमध्ये महत्त्वाचा सहभाग होता.
मेळघाटात तात्या टोपे यांचे वास्तव्य - इतिहासातील नोंदणीनुसार तात्या टोपे यांनी मेळघाटातील माखला परिसरात काही काळ मुक्काम केला होता. माखला येथे खुमानसिंह राजाचं राज्य होतं, त्यांनी तात्या टोपेला आश्रय दिला. तात्या टोपे यांच्यासोबत काही सैन्यदलही होतं. ते बैतूल मार्गे पुढे सरकणार होते. त्यांचा मुख्य उद्देश झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांना मदत करण्याचा होता. माखला येथे तात्या टोपे असताना इंग्रजांनी हल्ला चढवला. यावेळी खुमान सिंह राजाच सैन्य मोठ्या संख्येने मारलं गेलं. मात्र, यावेळी तात्या टोपे माखला येथून निसटले. तेथून झाशीकडे गेले. मात्र, तात्या टोपे झाशीला पोहोचण्यापूर्वीच राणी लक्ष्मीबाई या युद्धात वीरमरण पावल्या आहेत. त्यामुळं तात्या टोपे यांची लढाई अधिक कठीण झाली. अनेक सहकारी विखुरले गेलेत. नेतृत्वही कमकुवत झालं. तरीही तात्या टोपे यांनी इंग्रजांविरुद्ध संघर्ष सुरू ठेवला.
वरुडच्या लोणी गावाशीही तात्यांचा संबंध-झाशीच्या दिशेनं जाताना मेळघाटमध्ये शिरण्यापूर्वी तात्या टोपे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यात लोणी येथे मुक्काम केल्याची ऐतिहासिक नोंद आढळते. पाझनकर यांच्या वाड्यात त्यांनी आपल्या सैन्यासह विश्रांती घेतली होती. स्थानिक ग्रामस्थांनी इंग्रजांच्या भीतीची पर्वा न करता तात्या टोपे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आर्थिक मदत केली. तसेच प्रवासासाठी दोन्ही वेळचे अन्न बांधून दिल्याचीही नोंद सापडते. त्यामुळं विदर्भातील सामान्य जनतेचाही या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग होता, हे स्पष्ट होतं असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
उठाव अपयशी का ठरला - अठराशेचा उठाव शौर्यपूर्ण असला तरी यशस्वी ठरू शकला नाही. यामागे अनेक कारणं होती. उठाव नियोजित दिवशी सुरू झाला नाही. दक्षिण भारतात उठावाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. क्रांतीकारकांकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता होती. रेल्वे आणि टपाल यंत्रणेचा प्रभावी वापर इंग्रजांनी केला. याशिवाय अनेक नेतृत्व करते पकडले गेले किंवा विखुरले गेले. दिल्लीचा बादशहा बहादूरशाह जफर यांना पकडून रंगून येथे पाठवण्यात आलं. बेगम हजरत महल, नानासाहेब पेशवे आणि अजीम मुल्ला खान यांच्यासारख्या नेत्यांचं भविष्यही अनिश्चित झालं होतं.
तात्या टोपे यांचे बलिदान - राणी लक्ष्मीबाईच्या मृत्यूनंतर तात्या टोपे यांनी दीर्घकाळ संघर्ष सुरू ठेवला. मात्र, आजारपण आणि विश्वासघात यामुळे ते इंग्रजांच्या ताब्यात गेले. त्यांच्यावर खटला चालवून 18 मे 1859 रोजी त्यांना सिप्री येथे फाशी देण्यात आली. तात्या टोपे यांचे बलिदान भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील प्रेरणादायी पर्व ठरला. पुढील अनेक क्रांतिकारकांनी त्यांच्याकडून प्रेरणा घेतली.
अपयशातून मिळालेला विजय - 1857 चा उठाव सैनिकीदृष्ट्या अपयशी ठरला असला तरी त्यांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा पाया हादरवला. कंपनीचं राज्य संपुष्टात आणणं हे क्रांतीकारकांचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. या उठावानंतर 1 नोव्हेंबर 1958 रोजी ब्रिटिश संसदेनं भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश सत्तेकडं हस्तांतरित केला. अशाप्रकारे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्याचा अंत झाला. त्यामुळे 1857 चा उठाव हा भारतीय स्वतंत्र्यलढाणाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. 31 मे 1857 हा दिवस केवळ एका उठावाचा नियोजित दिवस नव्हता. तर तो भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या संघटित स्वप्नांचं प्रतीक होता. मेळघाटातील गाविलगड किल्ला आणि तात्या टोपे यांच्या या इतिहासाशी असलेला संबंध विदर्भासाठी अभिमानाची बाब आहे, असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
