11 शस्त्रक्रियांनंतरही पुण्यातील गीतानं सर केलं 'इंग्लिश चॅनेल; जगातील सात समुद्री खाड्या पार करण्याचं ध्येय
हात कापण्याची वेळ आल्यानंतरही जलतरणपटू गीता मालुसरेनं पोहण्याचा सराव सोडला नाही. अनंत संकटे आल्यानंतरही तिनं इंग्लिश चॅनेल खाडी पार करून विक्रम रचला आहे.
Published : July 13, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 8:09 PM IST
पुणे : जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत केल्यानं अशक्य गोष्टदेखील शक्य होत असते. अशीच अशक्य गोष्ट पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथील सुवर्णकन्या 21 वर्षीय गीता मालुसरे हिनं करून दाखविली आहे. हातावर 11 शस्त्रक्रिया झालेल्या असताना इंग्लिश चॅनेल या खाडीचे 54 किलोमीटरचे आव्हानात्मक अंतर 14 तास 31 मिनिटांत पोहून पूर्ण केलं आहे. तिच्या या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.
गीतानं नुकतेच शनिवार 27 जून रोजी 'इंग्लिश चॅनेल' चे 35 किलोमीटर अंतर ते समुद्राच्या लाटांमुळे ५४ किलोमीटरचे आव्हानात्मक अंतर हे 14 तास 31 मिनिटांत पूर्ण केलं आहे. इंग्लिश चॅनेल स्विमिंग असोशिएशन या संस्थेच्या निगराणीत ही मोहीम पार पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक शेखर खासनीस आणि प्रतिक जावडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गीतानं सराव करत ही मोहीम पूर्ण केली आहे.
जेलीफिशचा दंश झाल्यानंतर महिनाभर रुग्णालयात उपचार- मूळची पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथील गीता मालुसरे हिने नुकतच पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय येथून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. याबाबत गीता म्हणाली की, "मी वयाच्या तीन वर्षापासून पोहण्याचा (स्विमिंग) सराव करत आहे. मी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर भागदेखील घेतला असून अनेक पारितोषिक मला मिळाले आहेत. 8 वर्षाची असताना मी इंग्लिश चॅनल पोहण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. पण, अनेक अडचणी मला येत होत्या. कोरोनाच्या काळात दोन वर्षे सराव बंद होता. तसेच 2022 मध्ये रत्नागिरी येथील सागरी स्पर्धेत पोहत असताना मला 'जेलीफिश' या विषारी जलचराचा तीव्र दंश झाला. एक महिनाभर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. यावेळी हात निकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या काळात तब्बल ११ शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या. पण, काहीही झालं तरी मी स्विमिंग सोडणार नाही, अशी जिद्द बाळगली होती. आता, माझं इंग्लिश चॅनल सर करण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे".
वडिलांनी धीर दिल्यानंतर पुन्हा मिळालं बळ- गीता पुढे म्हणाली की," 27 तारखेला सकाळी साडेआठ वाजता इंग्लिश चॅनल पोहायला सुरुवात केली. तेव्हा बोटीतून जात असतानाच मला दुखापत झाली. हिच दुखापत घेऊन मी पुढे चालत होती. पुण्यात मी आठ-दहा तास थंड पाण्यात तसेच बर्फात तयारी केल्यानं तेथील पाण्याचा एवढं त्रास झाला नाही. पण, जेलीफिशचा त्रास झाला. मागील अनुभव मला आठवत होता. मी बाहेर येऊन वडिलांना फोन करून रडत होते. तेव्हा वडिलांनी धीर दिला. मी विचार केला की, मी हे करू शकते. तेव्हा मी परत पाण्यात गेले. माझं हे स्वप्न मी पूर्ण केलं आहे".
सात ते आठ तास सराव- गीताचे प्रशिक्षक प्रतिक जावडेकर यांनी तिचा संघर्ष आणि जिद्द जवळून पाहिली आहे. "गीताचं आयुष्य हे खूपच खडतर आहे. ती लहानपणापासूनच पोहत आहे. तिनं 2017 मध्ये आपल्या 13 व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत मुंबईच्या समुद्रात 32 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या 6 तास 26 मिनिटांत पोहून पार करण्याचा मोठा विक्रम केला होता. भारतातील सर्वच आव्हानात्मक स्पर्धांमध्ये गीता नेहमीच अव्वल राहिली आहे. 2022 मध्ये तिला दुखापत झाली होती. तेव्हा हातातून रक्त येत असतानाही ती कधी थांबली नाही. इंग्लिश चॅनल येथे थंड वातावरण असतं. ते पाहता आम्ही पुण्यातच तिचा सराव केला. सुरुवातीला ती बर्फाच्या टबमध्ये बसून सराव करू लागली. सात ते आठ तास ती पाण्यात बसून सराव करू लागली. तिनं यश मिळवल्यानंतर तेव्हा खूपच आनंद होत आहे", असे प्रतिक जावडेकर यांनी सांगितलं.
तिचा अभिमान वाटत आहे- गीताचे वडील महेश मालुसरे यांनी मुलीबद्दल अभिमान वाटत असल्याचं सांगत तिच्या जिद्दीचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, "मला वडील म्हणून तिचा अभिमान वाटत आहे. ती लहानपणापासून पाण्यात होती. तिची ही पाण्याची आवड पाहता वयाच्या तिसऱ्या वर्षी आम्ही तिला नजिकच्या स्विमींग टॅक येथे स्विमिंगसाठी पाठवलं. ती काही काळातच चांगल स्विमिंग करू लागली. तिच्या हाताला दुखापत झाल्यानंतर हात गमावण्याची वेळ आली होती. स्विमिंग क्षेत्रात आव्हानात्मक अशी सेव्हन ओशन चॅलेंज पूर्ण करायचे हे ध्येय ठेवून ती सराव करत होती. हे पाहून मला खूपच अभिमान वाटायचा. पण तिच्याबाबत चिंतादेखील वाटत होती. कित्येक वेळा हातामधून रक्त यायचे. वेदना व्हायच्या. पण, तिनं सराव सोडला नाही. जिद्द, सातत्य, चिकाटी आणि आत्मविश्वास यामुळेच तिनं हे यश मिळवलं आहे".
आता 'क्वीन ऑफ ओशन' होण्याचं ध्येय- 'क्वीन ऑफ ओशन' हा बहुमान मिळवण्यासाठी गीताला जगातील सात प्रमुख खाड्या पोहायच्या आहेत. इंग्लिश खाडी पार करून तिनं या मोहिमेची यशस्वी सुरुवात केली आहे. गीता या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कॅलीफोर्नियातील 32 किलोमीटरची कॅटेलीना चॅनेल आणि 1 ऑक्टोबर रोजी न्यूयार्कमधील 46 किलोमीटरची ट्वेंटी ब्रीजेस स्पर्धा पोहणार आहे.
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