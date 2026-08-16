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पंतप्रधान मोदींची भेट घेतलेले कोण आहेत 'जॅकफ्रूट किंग'; फणसाच्या उत्पादनातून करतात कोट्यवधींची उलाढाल

कोकणचे 'जॅकफ्रूट किंग' अशी ओळख असलेल्या मिथिलेश देसाई यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. पंतप्रधान मोदींसोबत काय चर्चा झाली, हे त्यांनी सविस्तर सांगितलं.

Konkans Jackfruit King Mithilesh Desai
कोकणच्या फणसाला जागतिक ओळख मिळवून देणारे मिथिलेश देसाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 2:20 PM IST

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रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील झापडे या छोट्याशा गावातील 31 वर्षीय मिथिलेश देसाई यांनी पारंपरिक शेतीला आधुनिक विज्ञानाची जोड देत फणस शेतीत एक आगळीवेगळी क्रांती घडवून आणलीय. त्यांचे वडील हरिश्चंद्र देसाई यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या या प्रवासानं आज मोठी झेप घेतली आहे. एकेकाळी त्यांचे वडील रस्त्यावर फणस विकायचे; त्यावेळी एका फणसाला अवघा 25 ते 50 पैसे इतका भाव मिळत असे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर फळ - 2013 मध्ये मिथिलेश देसाई यांनी स्वतःच्या मालकीची जागा घेऊन फणसाची पद्धतशीर लागवड सुरू केली. त्यावेळी एका फणसाला अवघा 5 रुपये भाव मिळत होता. पुढे 2016 मध्ये मिथिलेश यांनी वडिलांच्या व्यवसायात हातभार लावण्यास सुरुवात केली. तेव्हा एका फणसाची किंमत 10 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. आज हाच फणस किमान 10 ते 20 रुपये प्रति किलो, म्हणजेच एका फळाला चक्क 100 ते 200 रुपये इतका उच्चांकी भाव मिळत आहे. फणस हे फळ शेतकऱ्यांसाठी किती फायदेशीर ठरू शकते, याची ओळख आता जगाला होत आहे.

ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना मिथिलेश देसाई (ETV Bharat)

70 हून अधिक जातींच्या फणसांची लागवड- मिथिलेश यांनी आपल्या 28 एकर क्षेत्रावर 70 हून अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण जातींच्या फणसांची लागवड केलीय. त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘जॅकफ्रूट किंग अ‍ॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनी’ची वार्षिक उलाढाल (टर्नओव्हर) आता 1 कोटी रुपयांवर पोहोचलीय. विशेष म्हणजे, या उपक्रमातून कर्करोग संशोधनासाठी जर्मनीला फणसाच्या पानांची निर्यात केली जात आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. पारंपारिक नोकरीच्या मागे न धावता त्यांनी शेती करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. कोकणात आणि महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या फळाला योग्य बाजारमूल्य मिळवून देण्यासाठी ते गेल्या अनेक वर्षांपासून निस्वार्थीपणे कार्यरत आहेत. भविष्यात त्यांना भारतातील प्रत्येक राज्यात आपल्या कामाचा विस्तार करायचा आहे. त्याची सुरुवात ते ईशान्य भारतातून करणार आहेत. फणस हे केवळ एक कच्चं फळ म्हणून न विकता, त्याचे विविध प्रक्रियायुक्त उपपदार्थ (बाय-प्रोडक्ट्स) जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी ते निरंतर प्रयत्न करत आहेत.

वडिलांचा वारसा - मिथिलेश यांचे वडील हरिश्चंद्र देसाई यांनी सन 2000 मध्ये केरळचा दौरा करून फणसाच्या 36 विविध जातींची सविस्तर माहिती घेतली होती. ती रोपटी आणून गावात लावली. वडिलांचा हाच वारसा पुढे चालवत मिथिलेश यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून कृषी अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी फणसावर आधारित पोषण, प्रक्रिया आणि उत्पादन या विषयांवर सखोल संशोधनाला सुरुवात केली.

पंतप्रधान मोदींसमोर सादरीकरण - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कुटुंबीयांतील विवाह सोहळ्याच्या निमित्तानं मिथेलेश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली. या भेटीत मिथिलेश यांनी गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून लांजा आणि झापडे परिसरात फणसावर केलेल्या संशोधनाची सविस्तर माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडली. जगभरातील फणसाच्या 128 प्रजातींपैकी तब्बल 88 जातींचे संकलन करून त्यांच्यावर यशस्वी संशोधन करण्यात आलंय. या माध्यमातून भारतातून पहिल्यांदाच फणसाची झाडे आणि पानांची परदेशात निर्यात करण्याचे मोठे यश या कंपनीला मिळालंय. या विशेष संवादादरम्यान, मिथिलेश यांनी कच्च्या फणसापासून तयार केलेली मधुमेह नियंत्रक पावडर, आठळ्यांची (बियांची) प्रोटीन पावडर आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फणसाच्या टाकाऊ भागापासून (वेस्ट) बनवलेली पर्यावरणपूरक 'लेदर बॅग' व 'पासपोर्ट होल्डर' यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपपदार्थांचं पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केलं.

तंत्रज्ञान पाहून भारावले मोदी!- या उत्पादनांचं आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यावर आधुनिक 'डिजिटल ट्रेसेबिलिटी' (Digital Traceability) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादनावर मोबाईल टॅप करताच, त्याचा शेतापासून ते पॅकेजिंगपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास आणि सविस्तर माहिती एका क्लिकवर समोर येते. हे प्रगत तंत्रज्ञान जाणून घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी कमालीचे प्रभावित झाले. त्यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. भारतात दुर्दैवानं तब्बल 85 ते 90 टक्के फणस वाया जातो. मात्र, योग्य प्रक्रियेद्वारे फणस ही देशात तब्बल २ बिलियन डॉलरची मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकते. त्यातून अर्धा बिलियन डॉलरची निर्यात सहज शक्य आहे, याकडे मिथिलेश यांनी पंतप्रधानांचं लक्ष वेधलं. या पार्श्वभूमीवर, फणस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि या फळाच्या जागतिक मूल्यांकनाला चालना देण्यासाठी एखादे वर्ष राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'जॅकफ्रूट इयर' (फणस वर्ष) म्हणून घोषित करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिथिलेश देसाई यांच्या या सर्व कल्पक प्रयत्नांना आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाला मनापासून दाद दिली. तसेच त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. हा गौरव केवळ मिथिलेश देसाई यांच्या कष्टाचा नसून, संपूर्ण कोकण आणि महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे.

मिथिलेश यांच्या मोदींसोबतच्या व्हिडिओनंतर...पंतप्रधानांसोबतच्या भेटीच्या व्हिडिओमुळे फणसाला एक 'ब्रँड व्हॅल्यू' मिळालीय. जसं काही वर्षांपूर्वी 'ड्रॅगन फ्रुट' किंवा 'स्ट्रॉबेरी'कडे लोक मोठ्या कुतूहलानं पाहू लागले होते, तसेच आता 'कोकणचा फणस' हा एक मोठा ब्रँड होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. सरकारी योजना, बँकांचे कर्ज आणि कृषी विभागाचं अनुदान मिळणे आता सोपे होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, हा व्हिडिओ फक्त एका भेटीचा नाही, तर तो कोकणातील फणसाला आंबा, काजूनंतर 'तिसऱ्या क्रमांकाच्या' फळावरून थेट 'फर्स्ट क्लास' बिझनेस बनवणारा ठरेल.

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TAGGED:

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KONKAN JACKFRUIT SUCCESS STORY
पंतप्रधान मोंदीसोबत मिथिलेश देसाई
MITHILESH DESAI

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