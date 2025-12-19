1989 मध्ये 2,500 रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या माणिकराव कोकाटे यांची आताची संपत्ती पाहून व्हाल थक्क!
सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानिमित्तानं माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची संपत्ती किती? हा विषय चर्चेत आलाय.
Published : December 19, 2025 at 7:31 PM IST
नाशिक : बेकायदेशीर शासकीय सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद गमवावं लागलं. शुक्रवारी उच्च न्यायालयात कोकाटे यांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद करत माणिकराव कोकाटे यांचं 1989 मध्ये 2,500 रुपये मासिक उत्पन्न होतं. त्यामुळं ते दुर्बल घटकात मोडले जात होते. पुढील काही वर्षात त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. त्यामुळं त्यांनी कुठलाही गैरव्यवहार केलेला नाही. या युक्तिवादाच्या जोरावर न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र यानिमित्तानं माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची संपत्ती किती? हा विषय चर्चेत आलाय.
माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती पण... : माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्याचं पाचवेळा आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केलं आहे. पहिल्यांदाच त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंत्रिपद मिळालं होतं. मात्र शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणी त्यांना मंत्रिपद गमावावं लागलं. माणिकराव कोकाटे यांचं 1989 मध्ये 2,500 रुपये मासिक उत्पन्न होतं असं त्यांच्या एका विवरण पत्रात नमूद आहे. त्यामुळं ते दुर्बल घटकात मोडले जात होते. पुढील काही वर्षात त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. त्यामुळं त्यांनी कुठल्याही प्रकारे गैरव्यवहार केला नाही. त्यामुळं 'ती' फोर्जरी ठरत नाही, असा युक्तिवाद कोकाटे यांचे अॅड. रवी कदम यांनी शुक्रवारी न्यायालयात केला. यावरून न्यायालयानं कोकाटे यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र असं असलं तरी माणिकराव कोकाटे यांच्याकडं आता किती संपत्ती आहे ही चर्चा होत आहे.
सद्यस्थितीत कोकाटेंकडं किती आहे मालमत्ता? : माणिकराव कोकाटे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी दाखल करताना प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. यात त्यांनी त्यांच्याकडं असलेल्या मालमत्तेचं विवरण दिलं होतं. यात 31 लाख 55 हजाराची रोख रक्कम, वेगवेगळ्या बँकेत 36 लाख 65 हजार रुपयांच्या ठेवी. तसंच शेअर्समध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर 4 कोटी 78 लाखांची रक्कम असल्याचं त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यासह कोकाटे यांनी 8 कोटी 86 लाख रुपये कोणाला ना कोणाला तरी दिल्याचं म्हटलं आहे.
घर आणि जमीन : कोकाटे यांच्या नावावर निफाड आणि सिन्नरमध्ये 26 एकर जमीन आहे. त्याची किंमत 16 कोटी 62 लाखांहून अधिक आहे. याचबरोबर कोकाटे यांच्या नावावर सिन्नर आणि नाशिकमध्ये पाच घरं आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर दोन अशी 7 कोटी 4 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची सात घरं आहेत.
कोकाटे यांच्याकडं कोटींचं सोनं : माणिकराव कोकाटे यांच्याकडं तब्बल 4 मोठी वाहनं असून त्यात इनोव्हा हाय क्रॉस अँड हायब्रीड, महिंद्रा थार, सोनालीका ट्रॅक्टर, बुलेट या वाहनांचा समावेश आहे. तसंच त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याप्रमाणं त्यांच्याकडं 1,100 ग्रॅम सोनं आहे. त्यांच्या पत्नीच्या नावावर दीड कोटींचं सोनं असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. कोकाटे यांच्याकडील एकूण स्थावर मालमत्तेची किंमत 42 कोटी 45 लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी कोकाटेंच्या नावावर 35 कोटी पेक्षा अधिक मालमत्ता आहे, असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आला आहे.
आधीची मालमत्ता आत्ताची मालमत्ता : 2014 विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोकाटे यांनी आपली मालमत्ता 6 कोटी 36 लाख 23 हजार 179 दाखवली होती. 2019 च्या लोकसभेत त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात 21 कोटी 44 लाख 14 हजार 506 रुपयाची मालमत्ता असल्याचं म्हटलं आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी आपली मालमत्ता 42 कोटी 45 लाख असल्याचं जाहीर केलं होतं.
