अहिल्यानगरचे विवेक कोल्हे कोण आहेत? भाजपानं दिली विधान परिषदेची उमेदवारी

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात प्रभावी राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या युवा नेते विवेक कोल्हे यांना भाजपाकडून विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 1:39 PM IST

अहिल्यानगर : राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकांच्या उमेदवारांपैकी भाजपाची 6 नावांची यादी मंगळवारी (28 एप्रिल) जाहीर करण्यात आली. भाजपाच्या संसदीय कमिटीच्या मान्यतेनंतर भाजपानं अधिकृतपणे विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी नावांची घोषणा केली.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात प्रभावी राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या युवा नेते विवेक कोल्हे यांना भारतीय जनता पार्टीकडून विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना नव्याने वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विवेक कोल्हे हे माजी सहकार मंत्री व ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांचे नातू असून कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचे ते चिरंजीव आहेत. कोपरगाव तालुक्यात काळे-कोल्हे असा दीर्घकाळ चालत आलेला राजकीय संघर्ष लक्षात घेता त्यांची उमेदवारी विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.

कोल्हेंना निष्ठेची पावती : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोपरगाव मतदारसंघ महायुतीतील अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेला होता. विद्यमान आमदार आशुतोष काळे यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर भाजपाकडून कोल्हे कुटुंबाला महायुतीचा धर्म पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यावेळी कोल्हे परिवारानं पक्षनिष्ठा जपत महायुतीला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे भाजपानं विवेक कोल्हेंना दिलेली ही उमेदवारी त्यांच्या निष्ठेची पावती म्हणून पाहिली जात आहे.

दरम्यान, विवेक कोल्हें यांनी यापूर्वी शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवून आपली राजकीय ताकद सिद्ध केली आहे. तरुण आक्रमक आणि संघटनक्षम नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या मातोश्री स्नेहलता कोल्हेंच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरविण्यात आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विरोधात त्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती. तसेच, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या सहकार्यानं गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत स्वतःचा पॅनल विजयी करून त्यांनी विखे पाटील गटाला राजकीय धक्का दिला होता. विवेक कोल्हे यांच्या उमेदवारीमुळे जिल्ह्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं असून आगामी काळात सहकार क्षेत्र आणि स्थानिक राजकारणात त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विवेक कोल्हे कोण आहेत? : विवेक कोल्हे हे अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक असून विविध सहकारी संस्थांवर सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. 36 वर्षीय कोल्हेंचं प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात झालं असून त्यांनी नाशिक इथून इंजिनीअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करून बीई सिव्हिल पदवी मिळवली. त्यानंतर 2017 साली संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात संचालक म्हणून त्यांची निवड झाली व पुढे ते चेअरमन म्हणून नियुक्त झाले. विवेक कोल्हेंनी तरुणांचं संघटन करत 11 वर्षांपूर्वी 'संजीवनी युवा प्रतिष्ठान'ची स्थापना केली.

हेही वाचा

