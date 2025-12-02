2026 मध्ये 'लगीन घाई'; नवीन वर्षात लग्नाचे अवघे 43 मुहूर्त!
तुळशी विवाहानंतर वधू-वरांच्या विवाह सोहळ्याचे वेध लागतात. परंतु नवीन वर्षात विवाह मुहूर्ताची संख्या घटली आहे, अशी माहिती पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी दिली.
ठाणे : पुढील वर्षी लग्नाचं नियोजन करत असाल तर लवकरात लवकर नियोजन करा, अन्यथा ऐनवेळी लग्नासाठी मंगल कार्यालय उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. तुळशी विवाहानंतर लग्न सोहळ्याचा मार्ग मोकळा होतो. परंतु नवीन वर्षात (2026) मोजकेच विवाह मुहूर्त आहेत, असं पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांनी सांगितलं आहे.
तुळशीच्या विवाहानंतर विवाह मुहूर्त काढण्याची परंपरा : कार्तिक शुक्ल द्वादशीला तुळशीचा विवाह श्रीकृष्णाशी लावण्यात येतो. तेव्हापासून विवाह मुहूर्त काढण्याची परंपरा आहे. तुळशी विवाहानंतर विवाह सोहळ्याचे धडाके सुरू होतात. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार, विवाहासाठी मुहूर्त काढताना गुरू, शुक्र या ग्रहांचा विचार केला जातो. असं असलं तरी सध्याच्या काळात सुट्टीचा दिवस आणि मंगल कार्यालयाची उपलब्धता यावर भर देत मुहूर्त काढतात. यंदा सरत्या वर्षातील डिसेंबर महिन्यात 2 आणि 5 या दोनच तारखांना मुहूर्त आहेत. नववर्षाच्या प्रारंभी जानेवारी महिन्यात आणि ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत एकही विवाह मुहूर्त नाही. फेब्रुवारी महिना हा प्रेमाचा महिना समजला जातो. त्यामुळं तरूणाईंचा या महिन्यात लग्नगाठ बांधण्याकडं सर्वाधिक कल असतो. फेब्रुवारी 2026 या महिन्यात 10 मुहूर्त असल्यामुळं ऐन परीक्षा काळात यजमान मंडळींना धावपळ करावी लागणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील मूहुर्तासाठी मंगल कार्यालयांची आगाऊ नोंदणी वाढली आहे.
नवीन वर्षात मुहूर्त कमी : "मागील वर्षी एकूण 58 विवाह मुहूर्त होते. मात्र, नववर्षात अवघे 43 विवाह मुहूर्त आहेत. यंदा सरत्या डिसेंबर महिन्यात 2 आणि 5 डिसेंबर असे दोनच विवाह मुहूर्त आहेत. तर, जानेवारी आणि ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत मुहूर्तच नाहीत," अशी माहिती पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांनी दिली.
नववर्षात विवाह मुहूर्तांच्या तारखा :
जानेवारी : वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
फेब्रुवारी : फेब्रुवारी महिन्यात 3,5, 6,7,8,10,11,20,25,26 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
मार्च : मार्च महिन्यात 5,7,8,12,14,15,16 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
एप्रिल : एप्रिल महिन्यात 21,26,28,29,30 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
मे : मे महिन्यात 1,3,6,7,8,9,10,13,14 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
जून : जून महिन्यात 19,20,23,24,27 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
जुलै : जुलै महिन्यात 1,2,3,4,8,9,11 या दिवशी विवाह मुहूर्त आहेत.
ऑगस्ट : ऑगस्ट महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
सप्टेंबर : सप्टेंबर महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
ऑक्टोबर : ऑक्टोबर महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
नोव्हेंबर : नोव्हेंबर महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
डिसेंबर : डिसेंबर महिन्यात एकही विवाह मुहूर्त नाही.
विवाह मुहूर्त कमी असल्याचा काय होऊ शकतो परिणाम? : शहरात साखरपुडा, विवाहासाठी कार्यालयांची मागणी ठराविक दिवसांची असते. एकाच दिवशी दोन ते तीन लग्न उरकून घ्यावी लागतात. ग्रामीण भागात मंडप बांधणारे मिळत नाहीत. डेकोरेशन करणाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. लग्नाच्या जेवणाची ऑर्डर कमी होते. विवाहासाठीच्या खरेदीवर देखील कमी मुहूर्ताचा परिणाम होतो.
