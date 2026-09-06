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जामनेरमध्ये देवी मंडळाच्या हिशोबाच्या वादातून चाकू हल्ला : जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

सार्वजनिक देवी मंडळाच्या हिशोबावरून झालेल्या वादाला हिंसक वळण लागलं. यावेळी झालेल्या चाकू हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा अखेर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.

Knife Attack In Jamner
किशोर सुरेश बावस्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 4:13 PM IST

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जळगाव : जामनेर शहरात सार्वजनिक देवी मंडळाच्या हिशोबावरून झालेल्या वादाला हिंसक वळण लागलं. यावेळी झालेल्या चाकू हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा अखेर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. किशोर सुरेश बावस्कर असं मृत तरुणाचं नाव आहे. जळगाव शहरातील एका खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. या घटनेमुळे जामनेर शहरात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं असून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

Knife Attack In Jamner
किशोर सुरेश बावस्कर (ETV Bharat)

कन्हैया मित्र मंडळाच्या तरुणावर चाकू हल्ला : जामनेर शहरातील इंदिरा आवास परिसरात कन्हैया मित्र मंडळाच्या सदस्यावर दोन तरुणांनी वादातून चाकू हल्ला केला. सार्वजनिक देवी मंडळाच्या हिशोबाच्या कारणावरून हा वाद निर्माण झाल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सुरुवातीला झालेल्या शाब्दिक वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं. त्यानंतर चाकूनं हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या हल्ल्यात किशोर बावस्कर गंभीर जखमी झाला होता. हल्ल्यानंतर किशोर याला तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. प्रकृती गंभीर असल्यानं त्याला पुढील उपचारासाठी जळगाव शहरातील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. डॉक्टरांकडून त्याच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, मृत्यूशी सुरू असलेली त्याची झुंज अखेर अपयशी ठरली आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

दोन भावांविरुद्ध गुन्हा दाखल : या प्रकरणी निलेश प्रभाकर नानोटे आणि योगेश प्रभाकर नानोटे या दोन सख्ख्या भावांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून न्यायालयानं त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी आरोपींची जामनेर शहरातून धिंड काढली. या कारवाईमुळे शहरात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली.

आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी : किशोर बावस्करच्या मृत्यूची माहिती समोर आल्यानंतर त्याच्या नातेवाईक आणि समर्थकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत नातेवाईकांच्या वतीनं जामनेर पोलीस ठाण्यासमोरील चौकात ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी संतप्त नागरिकांनी रास्ता रोकोही केला. या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. आरोपींवर योग्य ती कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि मृत तरुणाला न्याय मिळावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घटनास्थळी बंदोबस्त वाढवला.

हिशोबाच्या वादातून थेट चाकू हल्ल्यापर्यंत : सार्वजनिक मंडळाच्या कारभारातील हिशोबावरून निर्माण झालेला वाद इतका विकोपाला जाऊन एका तरुणाचा जीव गेल्यानं जामनेर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी स्थापन केलेल्या मंडळातील वादानं हिंसक रूप घेतल्यानं नागरिकांमध्येही चिंता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास जामनेर पोलिसांकडून सुरू आहे. हल्ल्याचं नेमकं कारण, वादाची सुरुवात कशी झाली, हल्ल्यामागील पार्श्वभूमी काय होती आणि घटनेत आणखी कोणाचा सहभाग होता का, याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. आरोपींच्या पोलीस कोठडीदरम्यान या प्रकरणातील अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. मंडळाच्या हिशोबावरून सुरू झालेला वाद, त्यानंतरचा चाकू हल्ला आणि अखेर तरुणाचा झालेला मृत्यू या संपूर्ण घटनेनं जामनेर शहर हादरलं आहे. आता या प्रकरणातील आरोपींवर काय कारवाई होते आणि तपासातून आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे समोर येतात, याकडं जामनेरकरांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

हिशोबाच्या वादातून चाकू हल्ला
तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
INJURED YOUTH DIES DURING TREATMENT
KNIFE ATTACK IN JAMNER DEVI MANDAL
KNIFE ATTACK IN JAMNER

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