खणाची साडी, कपाळावर टिकली, पायात बूट... ठाण्यात रंगला खास सोहळा; प्राणीप्रेमींनी लुटला 'पेट कार्निव्हल'चा आनंद

मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या उपनगरांमधून अनेक प्राणीप्रेमी आपल्या पाळीव प्राण्यांसह या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

KKP Pet Carnival in Kalwa
प्राणीप्रेमींनी लुटला 'पेट कार्निव्हल'चा आनंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 1:27 PM IST

ठाणे : येथे पाळीव प्राण्यांसाठी एक अनोखा आणि आकर्षक महोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. कळवा परिसरातील पारसिक नगर इथं शनिवारी (4 एप्रिल) सायंकाळी ‘केकेपी पाळीव प्राणी महोत्सव - पर्व दुसरे’ आयोजित करण्यात आलं होतं. या आगळ्यावेगळ्या पेट कार्निव्हलमध्ये विविध पाळीव प्राण्यांचा देखणा आणि लक्षवेधी थाट पाहायला मिळाला.

या कार्निव्हलची खासियत म्हणजे प्राण्यांचा रॅम्पवॉक आयोजित करण्यात आला होता. काही श्वानांनी खणाची साडी, कपाळावर टिकली, पायात बूट, डोळ्यांवर चष्मा आणि गळ्यात चांदीचे दागिने असा साज चढवून उपस्थितांची मनं जिंकली. त्यांच्या या आकर्षक रूपामुळे संपूर्ण कार्यक्रम रंगतदार झाला.

KKP Pet Carnival in Kalwa
KKP पाळीव प्राणी महोत्सव (ETV Bharat)

प्राण्यांचा रॅम्पवॉक : मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या उपनगरांमधून अनेक प्राणीप्रेमी आपल्या पाळीव प्राण्यांसह या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावर्षीच्या दुसऱ्या कार्निव्हलमध्ये विविध जातींचे श्वान, मांजरी, बदक, सरडे तसेच काही घोड्यांचाही सहभाग होता. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनी या अनोख्या 'अ‍ॅनिमल शो'चा मनमुराद आनंद लुटला. कार्यक्रमादरम्यान प्राण्यांचा रॅम्पवॉक आयोजित करण्यात आला होता. उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या प्राण्यांना पारितोषिकं आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आलं. 2025 मध्ये सुरू झालेला हा KKP पेट कार्निव्हल आता मुंबई-ठाणे परिसरात लोकप्रिय होत असून प्राणीप्रेमींचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

KKP Pet Carnival in Kalwa
KKP पाळीव प्राणी महोत्सव (ETV Bharat)
प्राणीप्रेमींनी लुटला 'पेट कार्निव्हल'चा आनंद (ETV Bharat)

हा उपक्रम पारसिक नगर परिसरातील राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या पुढाकारानं आयोजित करण्यात आला होता. या उपक्रमामुळे प्राणीप्रेमींनी समाधान व्यक्त केलं.

KKP Pet Carnival in Kalwa
KKP पाळीव प्राणी महोत्सव (ETV Bharat)

प्रेमासोबतच प्राण्यांचं संगोपन महत्त्वाचं : आयोजक अभिजीत पवार यांनी सांगितलं की, प्राण्यांवर प्रेम करणं महत्त्वाचे असलं तरी त्यांच्या योग्य संगोपन, स्वच्छता आणि देखभालीकडे लक्ष देणं तितकंच आवश्यक आहे. अशा उपक्रमांमुळे समाजात प्राण्यांविषयी आपुलकी आणि कुतूहल वाढण्यास मदत होते. दरवर्षी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस असून सहभागी प्राण्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.

KKP Pet Carnival in Kalwa
KKP पाळीव प्राणी महोत्सव (ETV Bharat)

या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या प्राणीप्रेमींनी आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या वैशिष्ट्यांविषयी माहिती दिली. प्रत्येक प्राण्याचे वेगळे गुण, सवयी आणि शिकलेल्या कलांमुळे ते खास ठरतात. अशा कार्यक्रमांमुळे प्राण्यांविषयी प्रेम आणि जिव्हाळा वाढतो, असे सहभागींचं मत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'तुम्ही प्राण्यांना प्रेम दिल्यास ते तुम्हाला तेच प्रेम दुप्पट करून परत देतात.'

