'रुपाली चाकणकर यांची नार्को टेस्ट करा', भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर किशोरी पेडणेकर आक्रमक
रुपाली चाकणकर आणि भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्यातील संबंधांवर मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
Published : March 23, 2026 at 6:56 AM IST
शिर्डी - रुपाली चाकणकर आणि भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्यातील संबंधांवर मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत इतकी सलगी असताना त्याचे काळे धंदे कसे दिसले नाहीत? असा थेट सवाल करत रुपाली चाकणकरांना सहआरोपी करून त्यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी आणि या प्रकरणातील सर्व माहिती बाहेर काढावी, अशीही मागणी पेडणेकर यांनी केली.
तांत्रिक विद्या वाढली - मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी 22 मार्च रोजी रात्री शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. साई दर्शनानंतर राज्यात गाजत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर जोरदार हल्ला चढवला. अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना पेडणेकर म्हणाल्या की, 2022 पासून महाराष्ट्रात तंत्र-मंत्र आणि जादूटोण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तांत्रिक विद्या वाढली. तंत्रमंत्राचे प्रकार वाढले. रेडे कापले गेले. त्यांनी अप्रत्यक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांनी तक्रारी दाखल कराव्यात - अशोक खरात प्रकरणातील पीडित महिलांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, बदनामीच्या भीतीमुळे अनेक महिला पुढे येण्यास घाबरत असतील. मात्र, जे घडून गेले त्यानंतर त्यांनी धाडसाने पुढे येत तक्रारी दाखल कराव्यात. अशा नराधमाला फाशी झाली तर बाकीचे सरळ होतील. पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वीही अशी काही प्रकरणे दडपली गेल्याचा आरोप करत. भोंदूबाबा अशोक खरात फाईल प्रकरणाचे पुढील काही दिवसांत नेमके काय होणार हे स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात कोणालाही वाचवले जाऊ नये, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली.
पाणी गावासाठी दिलं होतं - दरम्यान. शिवनिका ट्रस्टला पाणी देण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना दिलेले पाणी हे गावासाठी होते. पाणी देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. मात्र त्या ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा प्रकार नेमका काय होता? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
