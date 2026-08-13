मुंबईत नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना घर नाही? ताडदेवमधील जाहिरातीवरून वाद; मनसेकडून ब्रोकर विरोधात पोलिसांत तक्रार, भावेश कावरेची माफी
मुंबईतील ताडदेवमध्ये मांसाहारी व्यक्तींना फ्लॅट न देण्याच्या जाहिरातीवरून वाद निर्माण झालाय. यावर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : August 13, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 7:28 PM IST
मुंबई : मुंबईमध्ये मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तींना घर मिळणार नाही, अशी जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रिअल इस्टेट एजंट भावेश कावरे (Bhavesh Kavre) यांनी इन्स्टाग्रामवर ही जाहिरात बनवली आहे. मुंबईतील ताडदेव परिसरात दोन बीएचके फ्लॅट हवा असेल तर मिळेल, मात्र मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तीला तो मिळणार नाही, असं या जाहिरातीमध्ये म्हटलं आहे. यानंतर यावर विविध राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा नाही : मुंबई महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी याबाबत भूमिका मांडताना सांगितलं की, राज्य शासन किंवा मुंबई महानगरपालिकेचा असा कोणताही कायदा नाही की, एखाद्या व्यक्तीच्या आहाराच्या सवयीवरून तिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था किंवा इमारतीमध्ये सदनिका देण्यात यावी किंवा देऊ नये. तो व्हिडिओ मीदेखील पाहिला आहे. एका रिअल इस्टेट एजंटनं जाहिरात करून मांसाहार करणाऱ्यांना फ्लॅट मिळणार नाही आणि शाकाहारी व्यक्तींनाच फ्लॅट दिला जाईल, असं सांगितलंय. असा प्रकार कोणी करत असेल, मग तो एजंट असो किंवा कोणताही बिल्डर, तर त्याची मस्ती जिरवण्याचं काम शिवसेना आपल्या पद्धतीमध्ये नेहमी करत आलेली आहे आणि आजही करेल, याची त्यांनी नोंद घ्यावी.
मनसे स्टाईलने समाचार घेणार : मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. “खाण्यावरून तुम्ही कोण ठरवणारे? मीदेखील चिकन-मटण खात नाही. मात्र, आमच्या घरातील व्यक्ती चिकन-मटण खात असतील, तर त्यांना तुम्ही फ्लॅट देणार नाही, हे योग्य कसं? हा भेदभाव करण्याचा प्रकार आहे. मुंबईमध्ये राहणाऱ्या मराठी माणसासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. दुसरीकडं तो मुंबईला बॉम्बे म्हणतोय. यापुढे जर त्याला मुंबई बोलता येत नसेल तर तो पुढे नक्की कशात दलाल्या करतो हे मी बघणार आहे. मुंबईमध्ये अशी संस्कृती वाढत चालली आहे. यावर बोलताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई महानगरपालिकेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, संबंधित ब्रोकरचा समाचार हा मनसे स्टाईलने घेतला जाणार आहे. लवकरच आम्ही त्याची भेट घेऊ.
मनसेकडून पोलिसांत तक्रार : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मलबार हिल विभाग अध्यक्ष दिनेश फुंडे यांनी ताडदेव पोलीस ठाण्यात संबंधित रिअल इस्टेट एजंट भावेश कावरे विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत म्हटलं आहे की, देशातील कुठल्याही कायद्यात असं लिहिलं गेलं नाही की विशिष्ट लोकांनाच एखाद्या इमारतीत घर मिळेल. असं असताना कायद्याच्या विरोधात जाऊन सदर व्यक्ती शाकाहारी लोकांनाच घर मिळेल अशी जाहिरात करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहे. असा प्रकार संविधानाच्या कलम 14, 15, 19 आणि 21 च्या विरुद्ध असून ते धार्मिक, जातीय व अन्नाच्या सवयीच्या आधारे भेदभाव निर्माण करत आहे. यामुळं समाजात तेढ निर्माण होऊन शांतता व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. याबाबत भारतीय दंडविधान संहिता कलम 153A, 295A व इतर लागू कायद्यानुसार सदर व्यक्तिची तातडीने चौकशी करून त्या व्यक्तिविरोधात आपण गुन्हा दाखल करून त्याला त्वरीत अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
भावेश कावरेने मागितली माफी : रिअल इस्टेट एजंट भावेश कावरे एका व्हिडीओमुळं वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तुम्ही मांसाहार करत असाल तर तुम्हाला ताडदेवमध्ये घर मिळणार नाही, असं कावरे आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हटलं आहे. ठाकरे आणि मनसेकडून या व्हिडीओवर आक्षेप घेतल्यानंतर आता भावेश कावरेने माफी मागितली आहे.
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