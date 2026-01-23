2022 नंतर महाराष्ट्रानं जे पाहिलं ते बाळासाहेबांसाठी वेदनादायी, किशोरी पेडणेकर भावुक
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शुक्रवारी जन्मशताब्दी आहे. त्यानिमित्त विविध मान्यवरांनी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केलं. यावेळी प्रतिक्रिया देताना किशोरी पेडणेकर भावनिक झाल्या.
Published : January 23, 2026 at 6:27 PM IST
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शंभराव्या जयंतीनिमित्त शिवसेना (उबाठा) नेत्या किशोरी पेडणेकर अभिवादनासाठी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळी दाखल झाल्या. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत बाळासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा दिला. तसंच ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी स्मृतीस्थळी हजेरी लावली.
2022 नंतर महाराष्ट्रानं जे पाहिलं ते बाळासाहेबांसाठी वेदनादायी : "जन्मशताब्दीच्या वर्षात आजही असं वाटतं की बाळासाहेब आमच्यामध्येच आहेत. प्रत्येक श्वासाला बाळासाहेबांची आठवण येते. जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आजपासूनच आमचे लोकांसाठी असलेले विविध कार्यक्रम सुरू होत आहेत. त्यामध्ये रक्तदान शिबिराचाही समावेश आहे. 2022 नंतर मुंबईनं आणि महाराष्ट्रानं जे पाहिलं ते बाळासाहेबांसाठी वेदनादायी आहे. पण त्याचवेळी बाळासाहेबांना हा एक आनंदही आहे की माझा मुलगा कुठंही झुकला नाही. महाराष्ट्रासाठी आणि मुंबईसाठी आजही ते ताठ मानेनं उभे आहेत," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उबाठा) नेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या.
महाराष्ट्रातील लोक विसरू शकत नाहीत : "वाईट वाटणं सगळ्यांनाच असतं. सत्ता, मत्ता, गुंड, पुंड सगळं एकीकडं होतं. पण फक्त आणि फक्त उद्धव ठाकरेंकडं असलेला आत्मविश्वास, अभिमान आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या जोरावर आम्ही जे काही यश मिळवलं आहे, ते तोडीस तोड आहे. मुंबईमध्ये आम्ही आहोत. पहिला किंवा दुसरा या क्रमांकाला नक्कीच मान्यता आहे. मात्र पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी जे काही घडलं, ते महाराष्ट्रातील लोक विसरू शकत नाहीत," असं किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या.
बाळासाहेबांचाच आणि शिवसेनेचाच महापौर असावा : "भास्कर जाधव हे कडवट शिवसैनिक आहेत. बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी त्यांच्या मनात जी भावना होती, ती त्यांनी उघडपणे बोलून दाखवली. त्या भावनेचा आदर होतोय की अनादर होतोय हे सगळेच पाहतील. पण आम्हालाही वाटतं की इतक्या अट्टाहासानं जे काही केलं गेलं. त्यानंतर तिथं बाळासाहेबांचाच आणि शिवसेनेचाच महापौर असावा. आमचं ठरलंय. भास्कररावांनी टाकलेला जो प्रश्न आहे, तो कोण सोडवेल ते पाहू. मुळात महापौर शिवसेनेचा पाहिजे की नाही, हा माझा प्रश्नच नाही. भास्कर जाधव यांनी त्यांच्या भावना स्पष्टपणे मांडल्या आहेत," अशी प्रतिक्रिया किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
