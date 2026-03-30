मुंबई महापालिकेची सभा अपमाननाट्यानं गाजली, काय घडलं नेमकं?
मुंबई महानगरपालिकेची सोमवारची सभा अपमाननाट्यामुळं गाजली. काय घडलं नेमकं? वाचा सविस्तर...
Published : March 30, 2026 at 9:39 PM IST
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेची सोमवारची सभा अपमाननाट्यामुळं गाजली. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर दालनात विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांचा अपमान झाला, असं म्हणत आपली भूमिका मांडली. यानंतर विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी सभात्याग केला. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाला की, महापौर दालनात इतर पक्षांचे गटनेते बैठकीसाठी आले होते, तेव्हा त्यांचा अपमान झाला. सर्वपक्षीय गटनेत्यांना दुसरीकडे बसा, असं सांगत महापौर दालनात सत्ताधारी व मित्र पक्षांनी मिळून विरोधकांचा अपमान केला.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - पुढे बोलतांना किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, महापौरांनी सर्व गटनेत्यांना बैठकीसाठी तातडीनं बोलवलं. बैठकीला मी, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार, एमआयएम पक्षाचे गटनेते विजय उबाळे, काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी व समाजवादीचे गटनेतेही होते. मात्र, त्याचवेळी उपमहापौर संजय धाडी व शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले महापौरांच्या दालनात पोहोचले व आम्हाला बोलायचं आहे, अशी विनंती केली. यावेळी किशोरी पेडणेकर यांना अँटीचेंबरमध्ये बसण्याचं अमेय घोले यांनी सांगितलं. महापौरांनी आम्हाला कोणतीही कल्पना न देता बैठकीला बोलावलं आणि आमचा अपमान केला, असं किशोरी पेडणेकर सभागृहात म्हणाल्या.
नगरसेवकांनी केला सभात्याग - काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी हे देखील अशाप्रकारे विरोधी पक्षनेत्याचा अपमान करणं निंदनीय असल्याचं म्हणाले. विरोधी पक्षनेता आणि महापौर या पदाला अनन्यसाधारण असं महत्त्व लोकशाहीत आहे. त्याची गरीमा ही राखली गेली पाहिजे, असं यावेळी ते म्हणाले. सभा तहकूब करण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. त्यानंतर सभागृहातून सर्व विरोधी पक्षाचे नगरसेवक निघून गेले. यामध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, सपा व एमआयएम या पक्षातील नगरसेवकांचा समावेश होता.
सभागृह नेते गणेश खणकर काय म्हणाले? - सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले की, आपला मुद्दा उपस्थित करत पळ काढणं ही विरोधी पक्षाची सवय आहे. मुंबईकरांनी किशोरी पेडणेकर यांना विरोधी पक्षात काम करण्याची संधी दिली आहे. त्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी हातभार लावण्याचं काम केलं पाहिजे. ते न करता पळ काढण्याचा नवा पायंडा पाडला गेला आहे. याचबरोबर शिवसेना नगरसेवक व आम्ही मुंबई शहराच्या विकासकामांसंदर्भात बोलत होतो.
शिवसेनेचे गटनेते काय म्हणाले? - शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले म्हणाले की, मुळात मान अपमानाचा विषय नाही. आमचा विषय नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांसंदर्भात होता. आम्ही त्यांना अँटीचेंबरमध्ये बसा, अशी विनंती केली. त्या आधी आत गेल्या आणि मग बाहेर येऊन काहीही न बोलता निघून गेल्या.
महापौर काय म्हणाल्या? - महापौर रितू तावडे यांनी देखील याविषयी बोलताना सांगितलं की, नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या संदर्भात आम्ही बोलत होतो. आम्ही अँटीचेंबरमध्ये बसा, अशी विनंती किशोरी पेडणेकर यांना केली. किशोरीताईंनी ती ऐकली देखील व त्या आत गेल्या. मात्र, त्यानंतर त्या नक्की का रागवल्या हे माहिती नाही. त्यांचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. उलट त्यांचा आम्ही सन्मानच केला.
