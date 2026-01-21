बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्याकांड प्रकरणी दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा
बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल तब्बल सात वर्षांनंतर लागला असून, अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयानं या प्रकरणातील दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : January 21, 2026 at 4:00 PM IST
अकोला : अकोला शहरातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात 2019 साली गवळी समाजाचे नेते किसनराव हुंडीवाले यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या बहुचर्चित हत्याकांडाचा निकाल तब्बल सात वर्षांनंतर लागला असून, अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयानं या प्रकरणातील दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. विक्रम श्रीराम गावंडे, श्रीराम गावंडे, धीरज गावंडे, रणजीत गावंडे, दिनेश राजपूत, विशाल तायडे, प्रतीक तोंडे, सतीश तायडे, मयूर अहिर आणि सूरज गावंडे, अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत.
हत्या केल्याचं न्यायालयात सिद्ध : या प्रकरणात 15 जणांविरोधात पोलिसांनी आरोप पत्र दाखल केलं होतं. या हत्याकांडात सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाचाही सहभाग असल्याचं तपासात उघड झालं होतं. आरोपींनी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात किसनराव हुंडीवाले यांच्या डोक्यावर सिलेंडरने वार करून त्यांची हत्या केल्याचं न्यायालयात सिद्ध झालं. या प्रकरणात एकूण 22 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. तर सध्या दोन आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून उर्वरित आठ आरोपींना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा : दरम्यान, पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली काही महिलांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र सबळ पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळं न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे ठोस पुरावे सादर झाल्यानं न्यायालयानं दहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. एकाच प्रकरणात दहा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची अकोला जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना ठरली आहे.
काय आहे प्रकरण? : शिक्षण संस्थेच्या वादाबाबत किसनराव हुंडीवाले आणि सेवानिवृत्त श्रीराम गावंडे यांच्यामध्ये वाद होता. यासंदर्भात धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामध्ये प्रकरण सुरू होते. त्यावेळी वाद उफाळून आला होता. परिणामी यामध्ये कार्यालयामधील आग विझवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सिलेंडरच्या सहाय्यानं त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. या मारहणीत गंभीर जखमी झालेल्या किसनराव हुंडीवाले यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या हत्या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या सात वर्षांपासून सुरू होती, अखेर याप्रकरणी किसनराव हुंडीवाले यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला.
