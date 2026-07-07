किसन वीर महाविद्यालय : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी 'आधारवड'; सरकारी अनुदानाशिवाय पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण
वाईतील जनता शिक्षण संस्थेचं किसन वीर महाविद्यालय हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी आधारवड ठरलं. 11 वी ते पदवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं.
Published : July 7, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 4:15 PM IST
सातारा - महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वाई येथील जनता शिक्षण संस्थेच्या किसन वीर महाविद्यालयात गेल्या दशकभरापासून शेतकरी कुटुंबातील मुलांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिलं जात आहे. त्यासाठी संस्थेने त्या विद्यार्थ्यांचं पालकत्वच स्वीकारलं आहे. महाराष्ट्रातील हे एकमेव उदाहरण आहे. दुष्काळ, नापिकीला कंटाळून जीवन संपवलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या जीवनात शिक्षणाचा प्रकाश पेरून त्यांच्या कुटुंबांना नव्या उमेदीने उभे करण्याचे काम किसन वीर महाविद्यालयाने केलं आहे.
कशी झाली शिक्षणाची सुरुवात? - वाई शहरात 1962 मध्ये किसन वीर महाविद्यालयाची स्थापना झाली. सातारा जिल्ह्यातील थोर स्वातंत्र्यसैनिक आबासाहेब तथा किसन वीर यांचे नाव महाविद्यालयाला देण्यात आले. विदर्भ, मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या होत्या. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली होती. त्या काळात जनता शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षपदाची धुरा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत प्रतापराव भोसले सांभाळत होते. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी 2016 मध्ये प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने ‘जय किसान मुलांचे वसतिगृह’ स्थापन केले. त्याठिकाणी मुलांसाठी निवासी शिक्षणाची सुरुवात केली.
विद्यार्थ्यांची निवड कशी केली जाते? - जनता शिक्षण संस्थेने सुरू केलेल्या या उपक्रमाबद्दल 'ईटीव्ही भारत'ला माहिती देताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गुरूनाथ फगरे म्हणाले की, प्रतापराव भोसले यांच्या संकल्पनेतून 'जय किसान मुलांचे वसतिगृह' उभे राहिले. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना त्यांनी विदर्भ, मराठवाड्यात पाठवले. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची यादी घेतली. त्या कुटुंबांशी प्राध्यापकांनी संपर्क साधला. त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली.
संस्था उचलते शिक्षणाचा सर्व खर्च - किसन वीर महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये 90 च्या दशकात दोन एकर जागेत आंब्याची रोपं लावली होती. त्याठिकाणी आज सुंदर बाग फुलली आहे. या बागेच्या लगतच 2016 मध्ये 'जय किसान मुलांचे वसतिगृह' उभारण्यात आलं आहे. बागेतील आंब्यांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी मदत म्हणून वापरले जाते. त्याचबरोबर मुलांना सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. प्रा. अमोल कवडे हे वसतिगृहाचे अधीक्षक म्हणून काम पाहतात. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सेंद्रिय पद्धतीने आंब्याची बाग जोपासली असल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. गुरूनाथ फगरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
अनुदान न घेता राबवला जाणारा उपक्रम - जय किसान मुलांच्या वसतिगृहात राहून 11 वी ते पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नव्वदीत पोहोचली असल्याचं प्राचार्य डॉ. फगरे यांनी सांगितलं. अकरावीतील प्रवेशापासून ते पदवी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना स्वतःचा एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही. सरकारकडून कसलेही अनुदान न घेता राबवला जाणारा हा उपक्रम दीपस्तंभ ठरला आहे. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आंब्याच्या बागेत कलमे बांधणे, कंपोस्ट खतनिर्मिती आणि सेंद्रिय शेतीसारखी व्यावहारिक कृषी कौशल्ये देखील शिकतात. हापूस, पायरी आणि केशरी आंब्यांच्या विक्रीतून यंदा सुमारे सव्वा लाखाचे उत्पन्न मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी विविध क्षेत्रात झळकली - गेल्या दहा वर्षांत परभणी, बीड, लातूर, जळगाव, बुलढाणा, अकोला अशा अनेक ठिकाणच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं किसन वीर महाविद्यालयात शिक्षण घेऊन टपाल कार्यालय, पोलीस खात्यात, सैन्य दलात नोकरीला लागली आहेत. कोणी वकील झालंय तर काही जण व्यवसायात यशस्वी ठरले आहेत. त्यांची कुटुंबे पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आली आहेत. ही मुलं या सगळ्याचे श्रेय जनता शिक्षण संस्था आणि संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत प्रतापराव भोसले यांना देतानाच कृतज्ञता व्यक्त करतात.
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