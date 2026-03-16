वारकरी संप्रदायाला काळिमा फासणारी घटना, कीर्तनकाराचा 5 वर्षांपासून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
अहिल्यानगरच्या पारनेर तालुक्यातून वारकरी संप्रदायाच्या लौकिकाला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. येथील एका कीर्तनकारानं एका अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याची घटना समोर आली आहे.
Published : March 16, 2026 at 1:52 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथून वारकरी परंपरेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका वारकरी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षानं तसेच, कीर्तनकारानं 17 वर्षीय मुलीवर तब्बल 5 वर्षे अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी ढवळपुरी येथील श्री दुर्गादेवी वारकरी शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष यशवंत एकनाथ थोरात उर्फ अण्णासाहेब गुंजाळ (महाराज) याला पारनेर पोलिसांनी अटक केली आहे. पीडित मुलगी आठवीत असल्यापासून, म्हणजेच 2021 पासून हा अत्याचाराचा प्रकार सुरू होता. एवढंच नव्हे तर नराधम आरोपीनं मुलीला गरम लोखंडी पक्कडीनं चटके देत अमानुष मारहाण केल्याचंही फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.
आरोपी शेजारीच राहायचा : खरं तर, आरोपी यशवंत थोरात हा पीडितेच्या शेजारीच राहत असल्यानं दोन्ही कुटुंबांमध्ये घरोब्याचे संबंध होते. पीडितेचा भाऊ आरोपीच्या वारकरी शिक्षण संस्थेत सचिव म्हणून कार्यरत असल्याचा फायदा घेत आरोपीनं 2021 पासून मुलीवर वाईट नजर ठेवली. मुलगी घरी एकटी असताना किंवा आरोपीच्या घरी कोणी नसताना त्यानं तिच्यावर वारंवार बळजबरीनं अत्याचार केल्याचं समोर आलं आहे. पीडितेनं विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपीनं तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली.
आई-वडिलांना आणि भावाला ठार मारण्याची धमकी देत अत्याचार : 'मी दोन हाफ मर्डर केले आहेत, जर कोणाला काही सांगितलं तर तुझ्या आई-वडिलांना आणि भावाला मारून टाकीन,' अशी भीती दाखवत संशयीत आरोपीनं तिला गप्प बसण्यास भाग पाडलं. कुटुंबाच्या जीवाच्या भीतीनं पीडितेला हा छळ अनेक वर्षे मुकाट्यानं सहन करावा लागला. दरम्यान 10 मार्च 2026 रोजी या अत्याचाराचा कळस गाठला. आरोपीनं पीडितेला फोन करून आपल्या घरी बोलावलं. तिनं येण्यास नकार दिला असता, कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी दिली. भीतीपोटी पीडिता त्याच्या घरी गेली असता आरोपीनं तिला कॉम्प्युटर रूममध्ये नेऊन बांबू व थपडा मारत मारहाण केली. त्यानंतर स्वयंपाकघरातील लोखंडी पक्कड गॅसवर तापवून तिच्या शरीरावर चटके देत अमानुष अत्याचार केला. या अमानूष मारहाणीमुळे पीडितेला चालणंही कठीण झालं होतं.
मावस भावाला सांगितला सर्व प्रकार : 14 मार्च रोजी तिचा भाऊ घरी आल्यानंतर तिची गंभीर अवस्था पाहून त्यानं तिला विश्वासात घेतलं. त्यानंतर मावस भावाच्या उपस्थितीत पीडितेनं मागील 5 वर्षांपासून सुरू असलेल्या अत्याचाराचा थरार उघड केला. पीडितेच्या भावानं पारनेर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन फिर्याद दाखल केली.
यानंतर पोलिसांनी थोरातविरुद्ध बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला आणि तत्काळ रविवारी पहाटे ढवळपुरी येथील घरातून अटक केली. न्यायालयानं त्याला 20 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक रणजीत मारग तपास करीत आहेत. दरम्यान, या भोंदू महाराजावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.