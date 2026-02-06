सरकारची वेबसाईट हॅक करून बोगस जन्म प्रमाणपत्र वाटप, गुन्हा दाखल; नांदेडमधील गावात 15 हजार दाखले दिल्याचा आरोप
सरकारची वेबसाईट हॅक करुन बोगस जन्म दाखले दिल्याचा धक्कादायक प्रकार किरीट सोमय्या यांनी नांदेडमध्ये उघड केला.
Published : February 6, 2026 at 9:44 PM IST
नांदेड - महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारची वेबसाईट हॅक करून बोगस जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. नांदेड जिल्ह्यातील एका गावात सहा महिन्यात तब्बल 15 हजार नवीन जन्म दाखले दिल्याची धक्कादायक माहिती सोमय्या यांनी दिली. यामुळं महाराष्ट्रासह देशभरात एकच खळबळ उडाली. याबाबात माहिती घेतली असता सावळेश्वर ग्रामपंचायतीकडून या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बोगस जन्म दाखल्याबाबत सावळेश्वर गावचे सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना कसलीही कल्पना नसून, हा सर्व प्रकार त्यांच्यासाठी धक्कादायक असल्याचं सांगितलं.
बोगस जन्म प्रमाणपत्र हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र - सोमय्या : महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात अनेक जन्म प्रमाणपत्र हे बनावटरित्या देण्यात आले आहेत. यामागे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असून, विदेशातून यासाठी पैसे पुरवले जात असल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. ते नांदेडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. सोमय्या हे अचानक नांदेड इथं आले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट दिली. नांदेड जिल्ह्यात सर्व जन्म प्रमाणपत्रांची चौकशी आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे यावेळी सोमय्या म्हणाले.
अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल - या प्रकरणाची माहिती पंचायत समिती कार्यालयाकडून पत्र आल्यानंतर आम्हला मिळाली, अशी प्रतिक्रिया सरपंच केशव कदम यांनी दिली, तर ग्रामविकास अधिकारी भावना कावळे यांनी या प्रकरणात पोळीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुण उस्माननगर पोळीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणी तपास सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी दिली.