गुन्हेगारांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये; मतदारांनीही पैशांचा मोह सोडावा - किरण बेदी
देशातील पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : July 17, 2026 at 8:52 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : निवडणुकांमधील वाढती गुन्हेगारी आणि मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या पैशांच्या आमिषांबाबत देशातील पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी आरोप निश्चित झालेल्या व्यक्तींना कोणत्याही राजकीय पक्षानं उमेदवारी देऊ नये, असं परखड मत त्यांनी मांडलं. किरण बेदी यांनी आज शुक्रवारी (17 जुलै) आपल्या कुटुंबासह शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार केला.
'... अशा उमेदवाराला कोणत्याही पक्षानं उमेदवारी देऊ नये' : साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना किरण बेदी म्हणाल्या, "कोणत्या उमेदवाराला तिकीट द्यायचं, हा निर्णय संबंधित राजकीय पक्षांचा असतो. मात्र, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी आरोप निश्चित झाले असतील, तर अशा उमेदवाराला कोणत्याही पक्षानं उमेदवारी देऊ नये. न्यायालयानं आरोप निश्चित करणे म्हणजे त्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे उमेदवारांची निवड करताना राजकीय पक्षांनी अधिक जबाबदारीनं निर्णय घ्यावा."
यावेळी त्यांनी मतदारांनाही आत्मपरीक्षण करण्याचं आवाहन केलं. "मतदानाच्या बदल्यात पैसे घेण्याची प्रवृत्तीही चिंताजनक आहे. अनेक ठिकाणी मतदार स्वतःच उमेदवारांकडे पैशांची मागणी करतात. काही जण सर्वच पक्षांकडून पैसे घेतात आणि नंतर स्वतःच्या इच्छेनुसार मतदान करतात. जोपर्यंत मतदार स्वतःहून पैशांची अपेक्षा करणं थांबवत नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक व्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा होणार नाही," असं किरण बेदी यांनी सांगितलं.
'मोफत घोषणांमुळे राजकारण दूषित होते' : निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत घोषणांवरही किरण बेदी यांनी टीका केली. अशा घोषणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित निर्णय घ्यावा किंवा न्यायालयानं त्याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असं त्यांनी म्हटलं.
माध्यमांशी बोलताना बेदी म्हणाल्या, "निवडणुकीपूर्वी दिली जाणारी आमिषं आणि मोफत घोषणांमुळे संपूर्ण राजकीय वातावरण दूषित होतं. आज राजकारण हे केवळ देण्या-घेण्याचा व्यवहार बनत चाललं आहे, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. देशातील निवडणूक व्यवस्था स्वच्छ आणि पारदर्शक करायची असेल, तर राजकीय पक्ष आणि नागरिक या दोघांनीही स्वतःमध्ये बदल घडवून आणणं आवश्यक आहे."
अण्णा हजारेंशी आजही नियमित संपर्क : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबत विचारलं असता किरण बेदी म्हणाल्या, "अण्णा हजारेंशी माझा आजही नियमित संपर्क आहे. आम्ही व्हॉट्सअॅपद्वारे एकमेकांशी संवाद साधतो. अण्णांनी देशासाठी मोठं योगदान दिलं असून त्यांना दीर्घायुष्य लाभावे, हीच माझी प्रार्थना आहे." अण्णा हजारे यांच्या सध्याच्या शांत भूमिकेबाबत त्या म्हणाल्या, "अण्णा अनावश्यक बोलणारे व्यक्ती नाहीत. ते अत्यंत मोजकं बोलतात. मात्र, जेव्हा बोलतात तेव्हा अत्यंत विचारपूर्वक आणि परिपक्वपणे आपले मत मांडतात."
"प्रामाणिक राहा, बदलीची भीती बाळगू नका" : इंदिरा गांधी यांच्या वाहनावर वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई केल्याची आठवण करून देत, आजही अशी कारवाई करणं शक्य आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर किरण बेदी म्हणाल्या, "हे आजही शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे. जो अधिकारी बदलीला घाबरत नाही, त्याच्यासाठी कोणतीही अडचण राहत नाही." त्या पुढे म्हणाल्या, "आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याशी नेहमी प्रामाणिक राहावं. प्रामाणिकपणे काम करताना बदली झाली तरी त्याची भीती बाळगण्याचं कारण नाही. स्वतःला नेहमी बदलीसाठी तयार ठेवल्यास अधिक आत्मविश्वासानं आणि ऊर्जेनं काम करता येतं."
सनदी अधिकाऱ्यांवरील कारवाया आणि वारंवार होणाऱ्या बदल्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना किरण बेदी यांनी अधिकाऱ्यांना कर्तव्यनिष्ठ राहण्याचा सल्ला दिला. त्या म्हणाल्या, "आपला देश खूप सुंदर आहे. अधिकाऱ्यांनी आपलं काम प्रामाणिकपणे आणि योग्य पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे. बदली झाली तर नव्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार राहिलं पाहिजे. जो अधिकारी बदलीसाठी तयार असतो, त्याला कोणत्याही दबावाची किंवा परिस्थितीची भीती राहत नाही. बदल्या किंवा आव्हानांमुळे खचून न जाता त्यातून अधिक ताकद मिळवली पाहिजे. कोणालाही न घाबरता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहणे हेच अधिकाऱ्यांचे खरे कर्तव्य आहे."
'जनतेचा विश्वास जपणे महत्त्वाचे' : संसदेतील सदस्यसंख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर किरण बेदी म्हणाल्या की, देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता खासदारांची संख्या वाढवणे हा एक नैसर्गिक पर्याय ठरू शकतो. "आज देशाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे एका खासदाराला संपूर्ण मतदारसंघातील प्रत्येक समस्येकडे वैयक्तिक लक्ष देणं अनेकदा कठीण होतं. अशा परिस्थितीत खासदारांची संख्या वाढल्यास नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम करता येऊ शकते," असंही त्या म्हणाल्या. मात्र, खासदारांची संख्या कमी असो किंवा जास्त, निवडून आलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवत देश आणि समाजाची प्रामाणिकपणे सेवा केली पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्या पुढे म्हणाल्या, "जनता आपल्या लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवते आणि त्यांच्यावर सार्वजनिक निधी खर्च करते. त्यामुळे त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने काम केलं पाहिजे. जनतेनं केलेली गुंतवणूक योग्य ठरल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे."
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