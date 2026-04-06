खंडणीसाठी अपहरण आणि 14 वर्षीय अथर्व नानोरेची हत्या, तीन आरोपींना अटक
Published : April 6, 2026 at 10:44 PM IST
नागपूर- 14 वर्षीय अथर्व दिलीप नानोरे हत्या प्रकरणात नागपूर पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केलीय. अथर्वची हत्या ही खंडणीसाठी करण्यात आल्याचंदेखील तपासामध्ये उघड झालंय. अथर्व नानोरेच्या घराशेजारी राहणाऱ्या जयराम गोपाल यादव याने दोन मित्रांच्या मदतीने संपूर्ण कट रचल्याचे समोर आलंय. आरोपी केतन ऊर्फ कुणाल रमेश शाहू आणि आयुष मोहन शाहू हे दोन आरोपी गोपाल यादवने रचलेल्या कटात सहभागी होते. पोलिसांनी तीनही आरोपींना अटक केलीय.
सर्व तीन आरोपींना अटक केल्याची माहिती- आरोपींनी 50 लाखांच्या खंडणीसाठी अथर्वच्या अपहरणाचा कट रचला होता. हनुमान जयंतीचे निमित्त निघालेल्या मिरवणुकीतून त्यांनी अथर्व याचे अपहरण केले आणि त्याला अज्ञातस्थळी नेल्यानंतर अथर्व हा बेशुद्ध होत नसल्यामुळे आरोपींनी त्याला मारहाण केली, ज्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. गिट्टीखदान पोलिसांनी आज पहाटे सर्व तीन आरोपींना अटक केल्याची माहिती नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी दिलीय.
जवळच्या व्यक्तीवर होता संशय - अथर्वच्या काही जवळच्या व्यक्तींवर संशयाची सुई फिरत होती. पोलिसांनी अनेकांचे मोबाईल लोकेशन आणि (सीडीआर) कॉल डिटेल रेकॉर्डच्या आधारे तपास सुरू केला. पोलिसांनी अतिशय सावधपणे तपास करत असताना पोलिसांना या गुन्ह्यातील आरोपी जयराम गोपाल यादव याची माहिती समजली. पोलिसांनी जयरामला अटक केल्यानंतर संपूर्ण घटनेचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे.
अपहरण ते हत्या, संपूर्ण घटनाक्रम असा - अथर्व दिलीप नानोरे हा विद्यार्थी 2 एप्रिल रोजी गिट्टीखदान परिसरातील हनुमान जयंतीच्या रॅलीमध्ये सहभागी झाला होता, परंतु तो रात्री उशिरापर्यंत घरी परत न आल्याने त्याच्या आईवडिलांनी त्याचा शोध घेतला असता तो कुठेही मिळून आला नाही. गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. घटनेचे गांभीर्य पाहता पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे मार्गदर्शनात गुन्हे शाखा (प्रकटीकरण), नागपूर शहर तसेच पोलीस ठाणे गिट्टीखदान, नागपूर शहर येथील वेगवेगळे पथक तयार करून प्रत्येक पथकाला वेगवेगळी जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. दरम्यान, दोन दिवस शोध घेतल्यानंतर अथर्वचा कुठेही पत्ता लागला नाही. 4 एप्रिलला पोलीस ठाणे-कळमेश्वर हद्दीतील भरतवाडा रेल्वे क्रॉसिंगच्या पुलावरती एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह मिळून आलाय. मुलाच्या नातेवाईकांनी मृतदेहाची ओळख पटवली. मृतदेहाची परिस्थिती पाहता त्याची गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झालंय.
आरोपीने दिली कट रचल्याची कबुली - गिट्टीखदान पोलिसांच्या तपास पथकाने सायबर पथक, गुन्हे शाखाच्या मदतीने गुप्त बातमीदार आणि तांत्रिक पुराव्याच्या आधारावर त्यांच्या वस्तीमध्ये राहणारा संशयित आरोपी जय रामगोपाल यादव यास संशयावरून ताब्यात घेऊन त्याची विचारपूस सुरू केली असता त्याने सुरुवातीला पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करून उडवाउडवीचे उत्तरे देत होता. पोलिसांनी बुद्धी चातुर्याचा आणि पोलिसी कौशल्याचा उपयोग करून त्यास सखोल विचारपूस केली असता त्याने त्याचे साथीदार केतन उर्फ कुणाल रमेश साहू आणि आयुष मोहन साहू सोबत घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी कट रचल्याचे कबूल केलंय.
अशी केली हत्या - हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं मिरवणुकीत गर्दीचा फायदा घेऊन आरोपी जयराम यादवने अथर्व याला मिरवणुकीतून बाहेर काढले आणि दोन साथीदाराच्या मदतीने गाडीने निर्जनस्थळी नेले. खंडणी वसूल करण्याच्या उद्देशाने आरोपीने अथर्वचे अपहरण करण्यात आलंय. अर्थव हा आरडाओरड करत असल्याने आरोपींनी त्याचा गळा आवळून हत्या केलाय. अथर्वच्या मृतदेहाची ओळख पटू नये आणि कट उघडकीस येऊ नये म्हणून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह पोत्यामध्ये भरून भरतवाडा रेल्वे क्रॉसिंगच्या पुलावर फेकून दिल्याची कबुली दिलीय.
अथर्वच्या मृतदेहाचे हात-पाय बांधलेले - शनिवारी कळमेश्वर पोलिसांना सूचना मिळाली की, भरतवाडा या परिसरात एक पोत्यात मृतदेह आहे. पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेतली असता त्यात बेपत्ता असलेल्या अर्थव नानोरेचा मृतदेह आढळून आला आहे. अथर्वचे हात-पाय बांधलेले होते आणि डोक्यावर जखम ही झाली होती. कडक ऊन आणि गरमी त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे मृतदेहाची अवस्था ही फारच वाईट झाली होती.
हेही वाचाः