ETV Bharat / state

साताऱ्यातील 'खिदमत-ए-खलक' संस्थेकडून माणुसकीचं दर्शन; परप्रांतीय मृत तरुणावर हिंदू रिवाजाप्रमाणं केले अंत्यसंस्कार

साताऱ्यातील' 'खिदमत-ए-खलक' या सामाजिक संस्थेनं मृत तरुणावर हिंदू रितीरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार करुन माणुसकीचा प्रत्यय आणून दिला आहे.

Satara News
मृत तरुणावर हिंदू रिवाजाप्रमाणे अंत्यसंस्कार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : संकटात धावून येत एकमेकांना मदत करणं आणि सहानुभूती दाखवणं, यालाच माणुसकी म्हणतात. अशाच माणुसकीचा प्रत्यय साताऱ्यातील एका घटनेनं आला आहे. उत्तर प्रदेशातून कामाच्या शोधात आलेल्या विकास भारद्वाज नामक तरुणानं वैयक्तिक कारणातून आत्महत्या केली. त्या हिंदू तरुणावर साताऱ्यातील 'खिदमत-ए-खलक' या सामाजिक संस्थेनं जाती, धर्म आणि प्रांताच्या पलीकडं जात हिंदू रितीरिवाजानुसार विधीवत अंत्यसंस्कार करून माणुसकीचं नातं जपलं.



हिंदू रिवाजाप्रमाणं केले अंत्यसंस्कार : उत्तर प्रदेशातील विकास भारद्वाज नामक तरुण कामाच्या शोधात साताऱ्यात आला. मात्र, त्यानं १२ डिसेंबर रोजी आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी नातेवाईक साताऱ्यात पोहोचले. मात्र, दु:खद घटना आणि आर्थिक अडचणींमुळं हिंदू धर्मातील रितीरिवाजाप्रमाणं अंत्यसंस्कार करण्यास ते असमर्थ होते. अशा परिस्थितीत नातेवाईकांनी सातारा पोलिसांकडं मदतीची विनंती केली. सातारा पोलिसांनी खिदमत-ए-खलक या सामाजिक संस्थेशी संपर्क साधला.


असा दिला अखेरचा निरोप : खिदमत-ए-खलक संस्थेचे अध्यक्ष सादिक शेख यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून अब्दुल सुतार, आरिफ खान, हाफिज मुराद आसिफ खान, शाहरुख शेख, मुस्तफा बागवान आणि इतर स्वयंसेवकांना बोलावून घेतलं. त्यांच्या मदतीनं संगम माहुली घाटावरील कैलास स्मशानभूमीत विकास भारद्वाज या तरुणावर हिंदू धर्माच्या विधीप्रमाणं अंत्यसंस्कार केले. मृत विकास भारद्वाजचे बंधू विनोद भारद्वाज आणि नातेवाईकांनी साश्रूपर्ण नयनांनी लाडक्या विकासला अखेरचा निरोप दिला.



इन्सानियत आज भी जिंदा है : धर्म, भाषा आणि प्रांताच्या पलीकडं जाऊन माणुसकीचं दर्शन घडवणाऱ्या या घटनेमुळं साताऱ्यातील खिदमत-ए-खलक संस्थेच्या कार्याचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. तसेच 'हमारा प्यारा हमे बताकर गया की इन्सानियत आज भी जिंदा है', असं भावनिक उद्गार भारद्वाज कुटुंबीय आणि नातेवाईकांच्या तोंडून बाहेर पडले आणि सर्वांचेच डोळे पाणावले.

हेही वाचा -

  1. २०१५ च्या केदारनाथमधील पूरामध्ये मृत घोषित व्यक्ती निघाला जिवंत; पुण्यातील मनोरुग्णालयाकडून 'त्या' रुग्णाचं कौटुंबिक पुनर्वसन
  2. 30 वर्षांमध्ये 75 हजारपेक्षा अधिक बेवारस मृतांवर अंत्यसंस्कार, पद्मश्री जितेंद्र सिंग यांनी समाजसेवेची कशी केली सुरुवात?
  3. पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये मध्यरात्री पार पडले रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार

TAGGED:

अंत्यसंस्कार
KHIDMAT E KHALQ ORGANIZATION
खिदमत ए खलक संस्था
परप्रांतीय मृत तरुणावर अंत्यसंस्कार
KHIDMAT E KHALQ ORGANIZATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.