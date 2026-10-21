खाकी वर्दी हीच आन बान शान! गेली 45 वर्षं पोलिसांची वर्दी शिवण्यात कोल्हापूरच्या 'याकूब चाचां'चा हात, चौथ्या पिढीकडे वारसा
पोलिसांच्या वर्दीबाबतच्या आचारसंहितेचं काटेकोरपणे पालन करत आज लाखो पोलिसांच्या अंगावर शेख यांनी शिवलेली खाकी पाहायला मिळते. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.
Published : October 21, 2026 at 9:09 PM IST
कोल्हापूर- पोलिसांची खरी ओळख म्हणजे खाकी वर्दी... खाकी वर्दीतला पोलीस पाहिल्यावर भल्याभल्यांची बोलती बंद होते, पोलिसांसाठी तर खाकी म्हणजे आन बान शान, मात्र या खाकीचा रुबाब आणि रुतबा कायम ठेवत याकूब चाचांनी गेली 45 वर्षं पोलीस शिपायापासून अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गणवेश शिवण्यात मास्टरकी मिळवलीय. खरं तर कोल्हापुरातील बिंदू चौकातील याकूब शेख यांनी अनेक पोलिसांचे गणवेश शिवले आहेत. याकूब चाचांचे वडील टेलरिंग व्यवसाय करायचे, त्यांच्याकडूनच मिळालेला वारसा आज चौथ्या पिढीपर्यंत पोहोचला आहे. पोलिसांच्या वर्दीबाबत असलेल्या आचारसंहितेचं काटेकोरपणे पालन करत आज लाखो पोलिसांच्या अंगावर शेख यांनी शिवलेली रुबाबदार खाकी पाहायला मिळते. आज 21 ऑक्टोबर पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त पाहू यात खाकी वर्दी शिवण्यात हातखंडा निर्माण करणाऱ्या कोल्हापूरच्या अवलियाची कहाणी.
वर्दीवर येणारी आर्टिकल्स यांचा सखोल अभ्यास करून याकूब यांनी गणवेश बनवले : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी राज्याच्या जनतेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचा गणवेश हाफ चड्डीतून फुल पँटपर्यंत नेला, हा काळ होता 1981 चा. कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक बिंदू चौकाच्या डाव्या बाजूला याकूब शेख यांच्या वडिलांचं टेलरिंगचं काम करणारं छोटंसं दुकान होतं. येथेच याकूब यांना खऱ्या अर्थाने टेलरिंगचे धडे मिळाले, ऐन उमेदीच्या काळात टेलर व्यवसाय 12 महिने चालणारा नव्हता, याच व्यवसायात आपण काहीतरी नवीन केलं पाहिजे, अशी कल्पना याकूब यांना मिळाली. वडिलांचं मार्गदर्शन ही मिळालं, मग त्यांनी पोलिसांचा गणवेश शिवण्यास प्रारंभ केला, यासाठी त्यांना पोलिसांच्या गणवेशाबाबत असलेल्या आचारसंहितेचा अभ्यास करावा लागला, पोलीस खात्यातील शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत त्यांना असणारा दर्जा आणि वर्दीवर येणारी आर्टिकल्स यांचा सखोल अभ्यास करून याकूब यांनी गणवेश बनवले.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये याकूब शेख यांची ख्याती : परफेक्ट फिटिंग, आर्टिकल्सची रचना आणि कापडाचा दर्जा यामुळे अल्पावधीतच कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये मास्तर याकुब शेख यांची ख्याती पसरली. याकूब यांनी शिवलेली वर्दी घातल्यानंतर पोलिसांचा तोच रुबाबदारपणा वर्दीत खुलून दिसू लागला, यामुळे बिंदू चौकातील मॉडर्न टेलरिंग या दुकानात पोलिसांची गर्दी वाढली, आज शेख यांची चौथी पिढी खाकी वर्दी शिवण्याचे धडे घेत आहे, तर याकूब यांची दोन्ही मुलं इमरान आणि युनिस वडिलांचा हा व्यवसाय समर्थपणे पुढे नेत आहेत. वर्दी शिवल्यानंतर पोलिसांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या येणाऱ्या सकारात्मक प्रतिक्रिया म्हणजे आपण पोलीस खात्यासाठी काहीतरी करतोय याबाबत समाधान देऊन जातात, अशी भावना याकूब शेख यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना व्यक्त केली.
आयजींपासून पोलीस अधीक्षकांपर्यंत याकूब शेख यांच्या कामाचं कौतुक : कोल्हापूरचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शिवप्रतापसिंह यादव, डॉ. सुखविंदर सिंह, कणकरत्नम या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी याकूब शेख यांच्या कामाचं कौतुक केलंय, तर कोल्हापूर शहराच्या पोलीस उपाधीक्षक प्रिया पाटील यांनीही कोल्हापूर शहरातील बिंदू चौकात असणाऱ्या याकूब शेख यांच्याकडे तयार झालेला गणवेश अधिक दर्जेदार आणि पोलिसांना सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा असल्याचं सांगितलं.
चौथी पिढी घेत आहे गणवेश निर्मितीचे धडे : 1973 साली याकूब शेख यांच्या वडिलांनी व्यवसायाची सुरुवात केली, तर 1981 पासून या याकूब शेख यांनी पोलिसांचे गणवेश ठेवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेही खाकीवर्दीतील गणवेश शेख यांनी शिवलेत. सध्या ते दोन्ही मुलं नातवंडांना कापड कटिंग करून देतात, तर त्यांच्याकडील कर्मचारी खाकी कापडाचं वर्दीत रूपांतर करतात. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन आणि 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन या दिवसासाठी तर वर्दी शिऊन घेण्यासाठी याकूब शेख यांच्या दुकानात झुंबड उडालेली असते, पोलीस खात्यातील शिपायापासून ते आयजींपर्यंत आपल्या कामातून स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या याकूब यांचा सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांना अभिमान वाटतो.
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