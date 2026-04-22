मिठी नदी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी केतन कदमला हायकोर्टाकडून वर्षभरानंतर जामीन मंजूर
मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील मध्यस्थ म्हणून काम पाहणाऱ्या केतन कदमला ईडीनं पीएमएलए अंतर्गत अटक केली होती.
Published : April 22, 2026 at 9:00 PM IST
मुंबई : मिठी नदी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी केतन कदमला अखेर मुंबई हायकोर्टानं बुधवारी (22 एप्रिल) जामीन मंजूर केलाय. मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील मध्यस्थ म्हणून काम पाहणाऱ्या केतन कदमला ईडीनं पीएमएलए अंतर्गत अटक केली होती. या प्रकल्पातील कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं केतन कदमला 7 मे 2025 रोजी अटक केली होती.
वर्षभरापासून केतन कदम कोठडीत : या प्रकरणी सत्र न्यायालयानं जामीन नाकारल्याच्या निर्णयाला केतन कदम यानं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांच्या एकलपीठापुढं सुनावणी झाली. आरोपी याप्रकरणी गेल्या वर्षभरापासून कैदेत आहे. हा खटला अजून सुनावणीकरता आलेला नाही आणि तो सुनावणीला आला तरी लगेच त्याची सुनावणी पूर्ण होईल, याचीही शक्यता नाही, या गोष्टी अधोरेखित करत हायकोर्टानं केतन कदमला जामीन मंजूर केलाय.
काय आहेत केतन कदमवरील आरोप? : मुंबईस्थित 'व्हर्गो स्पेशालिटीज' या औद्योगिक उत्पादन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या केतन कदम यानं कोचीस्थित 'मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाच्या कंपनीकडून मिठीतीली गाळ ढकलणारी यंत्रे (सिल्ट पुशर मशिन्स) आणि ड्रेजिंग उपकरणे भाड्यानं घेण्यासाठी कथितरित्या अवाजवी दर आकारले. तसंच गाळ काढण्याच्या यंत्रांची पाहणी करण्यासाठी केरळ आणि दिल्लीला गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची विमान तिकिटं आणि हॉटेलचा सर्व खर्चही केतन कदमनं उचलला होता. त्यामुळं भविष्यात आर्थिक फायदा व्हावा, यासाठी गाळ काढण्याच्या यंत्रांच्या निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करण्याकरिता काही मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केतन कदम याच्याशी हात मिळवणी केल्याचा ठपकाही सत्र न्यायालयानं ठेवला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेची कारवाई : मुंबई महापालिकेची ही निविदा प्रक्रिया देखील मॅटप्रॉपला सोपी जाईल, अशा पद्धतीनं तयार केल्याचं निष्पन्न झालं होतं. याप्रकरणी ईडीचाही तपास सुरु आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) मे 2025 मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, हा घोटाळा साल 2017 ते 2023 दरम्यान घडलेला आहे. ज्यामुळं मुंबई महापालिकेला 65.54 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. मे 2025 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुख्य आरोपी केतन कदम आणि सह-आरोपी जय जोशी यांच्यासह 13 जणांना यात आरोपी बनवण्यात आलंय, ज्यात मुंबई महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.