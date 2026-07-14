केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला भावनिक वळण, आईची पंतप्रधानांकडं न्यायासाठी आर्त हाक
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षेसाठी वडिलांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवल्यानंतर, आता आई राखी अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यायासाठी भावनिक पत्र लिहिलं आहे.
Published : July 14, 2026 at 2:58 PM IST
पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आता एक भावनिक आणि महत्त्वपूर्ण वळण आलं आहे. आपल्या मुलाच्या हत्येनंतर न्याय मिळावा, या एकाच अपेक्षेनं केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी करण्याची आणि आरोपी सिया गोयल, चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता केतनची आई राखी अग्रवाल यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भावनिक पत्र पाठवत आपल्या मुलासाठी न्यायाची आर्त मागणी केली आहे.
विशाल अग्रवाल यांचं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना पत्र : विशाल अग्रवाल यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या कुटुंबावर कोसळलेल्या दुहेरी दुःखाचा उल्लेख केला आहे. मुलगा केतनची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांतच वडिलांचेही निधन झाल्यानं संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. या सलग धक्क्यांमुळं कुटुंबाची मानसिक आणि भावनिक अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, आता न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मिळणं हीच शेवटची आशा उरल्याचं त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे. त्यामुळं या प्रकरणाची जलदगती न्यायालयात सुनावणी करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी त्यांनी राष्ट्रपतींकडं विनंती केली.
आम्हाला फक्त न्याय हवाय : केतनची आई राखी अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या मनातील वेदना शब्दबद्ध केल्या आहेत. "मला माझ्याच मुलासाठी न्याय मागण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहावं लागेल, असं आयुष्यात कधीच वाटलं नव्हतं. माझ्या मुलाची निर्घृण हत्या झाली आणि त्याच्याबरोबरच माझं संपूर्ण विश्व उद्ध्वस्त झालं," अशा भावनिक शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. राखी अग्रवाल यांनी पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, त्यांना कोणतीही सहानुभूती, आर्थिक मदत किंवा विशेष सवलत नको आहे. त्यांची एकमेव अपेक्षा म्हणजे त्यांच्या मुलाला न्याय मिळावा आणि या गुन्ह्यातील दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा व्हावी. न्याय मिळाल्यासच आपल्या मुलाच्या आत्म्याला शांती मिळेल आणि कुटुंबालाही दिलासा मिळेल, असं त्यांनी नमूद केलं आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाकडं पुन्हा राज्याचं लक्ष : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामुळं राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप असून, या हत्येचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. दरम्यान, पीडित कुटुंबानं आता देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक आणि राजकीय नेतृत्वाकडं न्यायासाठी धाव घेतल्यामुळं या प्रकरणाकडं पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून या पत्रांची कोणती दखल घेतली जाते का. तसंच तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढं कोणती पावलं उचलली जातात? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अग्रवाल कुटुंबासाठी ही लढाई केवळ एका गुन्ह्याची चौकशी नसून, त्यांच्या मुलासाठी न्याय मिळवण्याचा अखेरचा प्रयत्न असल्याची भावना या पत्रांतून स्पष्टपणे व्यक्त झाली आहे.
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