केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण: मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना 29 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी
पुणे येथील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात वडगाव न्यायालयानं सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन यांना 29 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : June 24, 2026 at 7:57 AM IST
पुणे : संपूर्ण राज्यभरात खळबळ उडवणाऱ्या केतन अग्रवाल खून प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना वडगाव न्यायालयानं 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 29 जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करण्यासाठी पोलिसांनी न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. तपासादरम्यान हत्येचा नेमका कट कसा रचला, त्याचं नियोजन तसेच या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आरोपींची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी न्यायालयात नमूद केलं. त्यानंतर न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली.
18 जून रोजी घडली घटना : 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर सेल्फी काढताना पाय घसरून केतन दरीत कोसळला, असा बनाव सियानं रचला होता. पण पोलीस तपासात हा खून असल्याचं समोर आलं. यानंतर सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपींच्या मोबाईलमधील माहिती, कॉल रेकॉर्ड्स आणि लोकेशनचा अभ्यास केला आहे. तसेच घटनास्थळावरील साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत. या प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले.
सियानं प्रियकरासोबत मिळून रचला कट : पुण्यातील दोन प्रतिष्ठित व्यावसायिक कुटुंबातील 24 वर्षीय केतन अग्रवाल आणि 20 वर्षीय सिया गोयल यांचे लग्न ठरलं होतं. लग्नासाठी राजस्थानातील उदयपूरमध्ये आलिशान व्हिलादेखील बुक करण्यात आला होता. तसेच, ते पाहुण्यांसाठी विशेष विमानांची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, सियाच्या मनात वेगळाच कट शिजत होता. केतनसोबत लग्न करण्यास तिचा विरोध असल्याचं आता समोर येत आहे. यातूनच तिनं चेतनसोबत मिळून केतनचा खून केला अशी पोलीस तपासात समोर आली आहे.
तांत्रिक तपासातून धक्कादायक खुलासा : पोलिसांनी सियाचा मोबाइल डेटा, कॉल रेकॉर्ड्स आणि घटनास्थळी उपस्थित लोकांचे जबाब तपासले. या तपासातून सिया आणि चेतन यांच्यातील सततचा संपर्क आणि संशयास्पद हालचाली उघडकीस आल्यात. यानंतर दोघांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली असता, केतनला दरीत ढकलल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकरणात डिजिटल पुरावे महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, तपास यंत्रणा अधिक मजबूत पुरावे गोळा करण्यावर भर देत आहे.
सियाचे कुटुंबही सहभागी असल्याचा आरोप : दरम्यान, या प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी गंभीर आरोप करत सांगितलं की, सिया गोयलच्या कुटुंबीयांना तिचे चेतनसोबतचे संबंध माहिती होते. तरीही त्यांनी ही बाब लपवून ठेवत केतनसोबत लग्न ठरवलं. त्यामुळे हा केवळ दोन व्यक्तींचा गुन्हा नसून, यात सियाचे कुटुंबीयही सहभागी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या दाव्यामुळे तपासाची दिशा आणखी व्यापक झाली आहे.