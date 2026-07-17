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केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवा; आरोपींना कठोर शिक्षा द्या, वडिलांची मागणी

केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. वडील विशाल अग्रवाल यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली.

Ketan Agrawal Murder Case
केतनचे वडील विशाल अग्रवाल पत्रकार परिषदेत बोलताना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 6:15 PM IST

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पुणे : गेल्या महिन्याभरापासून पुण्यासह देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात पोलीस तपासादरम्यान नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. या हत्याप्रकरणाला आज एक महिना पूर्ण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली. आरोपींवर लवकरात लवकर खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी विशाल अग्रवाल यांनी केली. तसंच, या प्रकरणात न्यायप्रक्रियेला गती देऊन दोषींना तातडीने शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विशाल अग्रवाल भावूक : पत्रकार परिषदेत बोलताना केतन अग्रवाल याचे वडील विशाल अग्रवाल भावूक झाले. ते म्हणाले, "माझ्या मुलाला गमावून आज जवळपास एक महिना झाला आहे. पोलिसांचा तपास योग्य दिशेनं सुरू आहे. मात्र, तपास पूर्ण झाल्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, हीच आमची मागणी आहे."

ते पुढे म्हणाले, "केतनच्या निधनाचा धक्का सहन न झाल्याने त्याच्या आजोबांचंही नातवाच्या मृत्यूनंतर अवघ्या 20 दिवसांत निधन झालं. एका वडिलांसाठी स्वतःच्या तरुण मुलाच्या आणि स्वतःच्या वडिलांच्या अंत्ययात्रेला खांदा देण्यापेक्षा मोठं दुःख असू शकत नाही. आमचं संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालं असून या दुःखातून कसं सावरायचं? हेच आम्हाला समजत नाही," असं सांगताना विशाल अग्रवाल यांना अश्रू अनावर झाले.

सून आणण्यासाठी गेलो, पण ...' : विशाल अग्रवाल म्हणाले, "प्रत्येक वडिलांचं स्वप्न असतं की मुलाचं लग्न व्हावं, त्याचा सुखी संसार पाहावा आणि म्हातारपणी त्याचा आधार मिळावा. मी माझ्या घरात सून आणण्यासाठी गेलो होतो, पण माझ्यावरच माझ्या मुलाच्या अंत्ययात्रेत त्याला खांदा देण्याची वेळ आली. जर संबंधित मुलीला हे लग्न मान्य नव्हतं, तर तिनं स्पष्टपणे नकार द्यायला हवा होता. आजच्या काळात कोणावरही लग्नासाठी बळजबरी केली जात नाही. मग माझ्या मुलाचा बळी का गेला?" यावेळी त्यांनी पालकांनाही आवाहन केलं. "माझी लढाई केवळ माझ्या मुलासाठी नाही, तर सर्व पालकांसाठी आहे. पालकांनी आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करावेत. तसंच, मुलं-मुली कुठे जातात? काय करतात? याकडेही लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे," असंदेखील विशाल अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितलं.

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TAGGED:

KETAN AGRAWAL MURDER CASE
KETAN AGRAWAL FATHER PC
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण
पुणे
KETAN AGRAWAL SIYA GOYAL CASE

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