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केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण : सिया गोयलच्या भावाला वकिलांकडून 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस; वकिलनाम्यावरून नवा वाद

केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणातील आरोपी सिया गोयलच्या भावाला वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी 10 कोटींची नोटीस बजावली. वकिलाबाबत न्यायालयात झालेल्या वादग्रस्त विधानानंतर ही बदनामीची नोटीस देण्यात आली.

SAHIL GOYAL DEFAMATION NOTICE
सियाच्या भावाला वकिलांकडून 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 4:52 PM IST

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मावळ (पुणे) : केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासादरम्यान आता आणखी एक महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयलला ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी तब्बल 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. साहिल गोयल यांनी केलेल्या कथित बिनबुडाच्या आणि बदनामीकारक आरोपांमुळं आपल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचा दावा या नोटिशीत करण्यात आला आहे.

सियाच्या वकिलनाम्यावरून वाद : वडगाव मावळ न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिया गोयलनं, "माझे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नसून ॲडव्होकेट विपुल दुशिंग आहेत," असं न्यायालयात सांगितल्याचं समोर आलं. या वक्तव्यानंतर सिया गोयल यांच्या वकिलनाम्याबाबत नव्यानं वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी साहिल गोयल यांच्याविरोधात कायदेशीर भूमिका घेत 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीत साहिल गोयल यांनी केलेले आरोप तत्काळ मागं घ्यावेत, सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी तसंच भविष्यात अशा प्रकारचे बिनबुडाचे आरोप करणार नसल्याचं लेखी आश्वासन द्यावं, अशी मागणी केली आहे.

प्रतिक्रिया देताना ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव (ETV Bharat Reporter)

गैरसमज निर्माण करण्याचा साहिल गोयलचा प्रयत्न : "साहिल गोयल चुकीची माहिती देत असून समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सिया गोयल यांनी आमच्या नावावर विधिवत वकिलनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. साहिल गोयल यांच्याशी आमची कोणतीही ओळख नाही. त्यांनी आम्हाला कोणताही ई-मेल पाठवलेला नाही किंवा आमच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. वकिलनाम्यात बदल करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया निश्चित असून त्यासाठी संबंधित वकिलाची 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) आवश्यक असतं. मात्र, अशा कोणत्याही प्रक्रियेसाठी आपल्याशी संपर्क साधण्यात आलेला नाही आजही आमचा वकालतनामा न्यायालयाच्या नोंदीवर कायम आहे," असा दावा ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी केला.

Sahil Goyal Defamation Notice
ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेली नोटीस (ETV Bharat Reporter)

आमच्यात कोणताही संवाद झालेला नाही : "साहिल गोयल यांनी बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल सार्वजनिक माफी मागावी. आम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारची धमकी दिलेली नाही. आमच्यात कोणताही संवाद झालेला नाही. उलट त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? याचीही चौकशी होणं गरजेचं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यास आणि सिया गोयल यांनी इच्छा व्यक्त केल्यास त्यावेळी प्रकरण स्वीकारायचं की नाही? याबाबत निर्णय घेतला जाईल," असं ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण
DEFAMATION NOTICE TO SAHIL GOYAL
साहिल अग्रवालला नोटीस
सिया गोयल
SAHIL GOYAL DEFAMATION NOTICE

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