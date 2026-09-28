केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट! 'तुलाही किल्ल्यावरुन खाली ढकलून देईन', प्रत्यक्षदर्शीचा कथित जबाब, चेतननं धमकी दिल्याचा दावा
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे नवे धागे समोर येत आहेत.
Published : September 28, 2026 at 10:08 AM IST
पुणे : लोहगडावर केतन अग्रवाल याचा दरीत पडून मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे नवे धागे समोर येत आहेत. केतनला दरीत ढकलल्याचं पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या एका प्रत्यक्षदर्शीचा कथित जबाब आणि पोलिसांच्या हाती लागलेला तब्बल 12 टीबी डिजिटल डेटा तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर प्रत्यक्षदर्शीने विचारणा केली असता त्यालाच ‘शांत बस, नाहीतर तुलाही किल्ल्यावरून फेकून देईन,’ अशी धमकी दिल्याचा दावा तपासात समोर आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 23 जून रोजी एका प्रत्यक्षदर्शीने पोलिसांकडे कथित जबाब नोंदवला. गड चढत असताना त्याने केतन आणि सियाला एकत्र पाहिलं होतं. त्यांच्या मागून चेतनही येत होता. उन्हाळा असतानाही चेतनने हुडी घातली होती. त्यामुळे ‘इतक्या उन्हात हुडी का घातली?’ अशी विचारणा प्रत्यक्षदर्शीने केली होती. या संवादामुळे चेतनचा चेहरा त्याच्या लक्षात राहिल्याचं त्याने पोलिसांना सांगितल्याची माहिती आहे.
यानंतर गडावर पुढे गेल्यानंतर काही वेळाने प्रत्यक्षदर्शी पुन्हा पुढे आला. त्यावेळी सियाने बोटाने चेतनच्या दिशेने इशारा केला आणि त्यानंतर ती खाली बसली. सियाने केतनच्या पायावर लाथ मारल्याचं आणि त्याचवेळी चेतन मागून धावत येऊन केतनला दरीच्या दिशेने ढकलल्याचं प्रत्यक्षदर्शीने सांगितल्याची माहिती आहे. या दाव्याची पोलिसांकडून इतर पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी सुरू आहे.
घटना पाहिल्यानंतर प्रत्यक्षदर्शीने चेतनला याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी त्याला धमकी देण्यात आल्याचा दावा त्याने पोलिसांकडे केल्याचं समोेर आलं आहे. घाबरलेल्या प्रत्यक्षदर्शीने सुरुवातीला ही बाब मित्रांनाही सांगितली नाही. घरी परतल्यानंतर तब्येत बिघडल्याने काही दिवस तो घरातच राहिला. मात्र माध्यमांमधून प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर त्याने पोलिसांशी संपर्क साधल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या तपासात तब्बल १२ टीबी तांत्रिक डेटा तपासण्यात आल्याची माहिती आहे. सहा मोबाईल, नऊ पेनड्राइव्ह, बॅकअप डेटा, कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि डिलीट केलेल्या चॅट्सचा फॉरेन्सिक तपास करण्यात आल्याचं सांगितलं. डिलीट केलेला काही डेटा पुन्हा मिळवण्यात तपास यंत्रणेला यश आल्याचीही माहिती आहे.
तपासात आयफोनमधील डेटा कायमस्वरूपी कसा डिलीट करायचा, चॅट हिस्टरी कशी हटवायची किंवा डिलीट केलेला डेटा पुन्हा मिळू नये यासाठी काय करता येईल, यासंदर्भात इंटरनेटवर सर्च झाल्याचा दावा केला जात आहे. इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, स्नॅपचॅट आणि चॅटजीपीटीसह विविध डिजिटल माध्यमांवरील हालचालींचीही पडताळणी करण्यात आली आहे. सियाने घरात लपवून ठेवलेला दुसरा मोबाईल फोडल्याची माहितीही तपासात समोर आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यातील बॅकअप डेटामधून काही माहिती मिळाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
तपासात कथित कटासाठी विशेष कोडवर्डचा वापर झाल्याचे आढळले नसल्याची माहिती आहे. उलट उपलब्ध डिजिटल डेटामध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींवर थेट भाषेत चर्चा झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. रितेश हंगेच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या डिलीट चॅटमध्ये सिया आणि चेतनसोबतच्या संभाषणातील महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
गुन्ह्यानंतर तपासापासून कसं वाचता येईल, तपासात कोणत्या चुका होतात, यासंदर्भात इंटरनेटवर सर्च झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. काही चित्रपट, डिजिटल कंटेंट आणि परदेशी पॉडकास्टमधून संबंधित माहिती मिळाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
एका बाजूला प्रत्यक्षदर्शीचा कथित जबाब आणि धमकीचा दावा, तर दुसऱ्या बाजूला 12 टीबी डिजिटल डेटा, मोबाईल, पेनड्राइव्ह, डिलीट चॅट, कॉल रेकॉर्ड आणि सोशल मीडिया हालचाली अशा विविध पुराव्यांची सांगड पोलिसांकडून घातली जात आहे. या सर्व पुराव्यांची स्वतंत्र पडताळणी आणि न्यायालयीन परीक्षण होणे बाकी असून, तपास पुढे गेल्यानंतर या प्रकरणातील नेमकं सत्य अधिक स्पष्ट होणार आहे.