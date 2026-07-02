केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर पर्यटकांची 'सिया पॉईंट' पाहण्यासाठी गर्दी; इतिहासप्रेमींमधून तीव्र संताप
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर घटनास्थळ प्रत्यक्ष पाहण्याच्या उत्सुकतेपोटी लोहगडावर पर्यटकांची संख्या वाढली असून, सुट्टीच्या दिवशी ही गर्दी 1,500 च्या पार जात आहे.
Published : July 2, 2026 at 1:46 PM IST
पुणे : लोणावळ्याजवळील लोहगडावर घडलेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेनंतर आता लोहगडावर एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. केतनची हत्या नेमकी कुठं झाली? आरोपींनी त्याला कोणत्या ठिकाणाहून दरीत ढकललं याची माहिती जाणून घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येनं लोहगडावर येत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह दिल्लीसारख्या दूरच्या भागांतूनही पर्यटक घटनास्थळ पाहण्यासाठी लोहगडावर पोहोचत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून स्थानिक व्यावसायिकांनाही त्याचा काही प्रमाणात फायदा होत आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण राज्यभर गाजल्यानंतर लोहगडाचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले. सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमधून या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाल्याने अनेकांच्या मनात घटनास्थळ प्रत्यक्ष पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. याच उत्सुकतेपोटी अनेक पर्यटक लोहगडावर येत असल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं.
घटनास्थळ पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : सुट्टीच्या दिवशी पूर्वी सरासरी एक हजार पर्यटक लोहगडावर येत असतात. मात्र, या घटनेनंतर ही संख्या पंधराशेच्या पुढं गेल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. आठवड्याच्या इतर दिवशीही चारशेच्या आसपास असलेली पर्यटकांची संख्या आता सहाशे किंवा त्याहून अधिक झाल्याचम दिसून येत आहे. कुटुंबासह फिरण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांबरोबरच युवक-युवतींची संख्याही वाढली आहे. घटनास्थळ नेमकं कुठं आहे? आरोपी कोणत्या मार्गानं गेले?, दरी किती खोल आहे? याची माहिती घेण्यासाठी अनेक पर्यटक स्थानिकांकडं चौकशी करताना दिसत आहेत. काही जण मोबाईलवर व्हिडिओ आणि छायाचित्रं काढत आहेत. तर काही जण संपूर्ण घटना स्थानिकांकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
स्थानिक व्यापाऱ्यांना फायदा : पर्यटकांची वाढलेली संख्या पाहता स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. चहा, नाश्ता, पिण्याचं पाणी, स्थानिक खाद्यपदार्थ तसंच पार्किंग सुविधा देणाऱ्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायात वाढ झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटी विशेषतः मोठी गर्दी होत असल्यानं त्याचा आर्थिक फायदा होतो, असं स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सांगितलं. पर्यटकांच्या मते, माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर या प्रकरणाबाबत मोठ्या प्रमाणावर माहिती समोर आल्यानंतर घटनास्थळ प्रत्यक्ष पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. त्यामुळं लोहगडावर येऊन संपूर्ण परिसर पाहण्याचा निर्णय घेतल्याचं अनेकांनी सांगितलं.
नागरिकांनी लोहगडाचं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व जपत पर्यटन करावं : या वाढलेल्या गर्दीकडं केवळ पर्यटनाच्या दृष्टीनं पाहण्याऐवजी संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज असल्याचं अनेकांचं मत अनेकांनी मांडलं. एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या या ठिकाणी केवळ कुतूहलापोटी गर्दी करण्यापेक्षा त्या घटनेतून समाजानं योग्य तो बोध घ्यावा, अशी भावना स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांकडून व्यक्त केली जात आहे. लोहगड हा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला किल्ला असून त्याचं ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपत पर्यटकांनी जबाबदारीनं व संवेदनशीलतेनं पर्यटन करावं, असं आवाहन स्थानिकांकडून केलं आहे.
'सिया पॉईंट' पाहण्यासाठी गर्दी : केतन अग्रवाल हत्येच्या थरारक तपासानंतर लोहगड किल्ल्यावरील पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ज्या ठिकाणावरून केतनला दरीत ढकललं त्या जागेला आता येणारे पर्यटक अनधिकृतपणे 'सिया पॉईंट' म्हणून ओळखू लागले आहेत. केवळ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातूनच नव्हे, तर अगदी दिल्लीसारख्या दूरच्या ठिकाणांवरूनही अनेक पर्यटक हा मर्डर स्पॉट पाहण्यासाठी किल्ल्यावर पोहोचत आहेत. लोहगडावर तैनात असलेले सुरक्षा रक्षक आणि स्थानिक लोकांकडे पर्यटक 'सिया पॉईंट' कुठं आहे? अशी विचारणा करत असल्याचं चित्र लोहगडावर पाहायला मिळत आहे. या कुतूहलामुळं कधीकाळी ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्याला आता एका अनपेक्षित गुन्ह्याच्या स्थळाचं वळण मिळालं आहे. केतन अग्रवालला लोहगडावरील ज्या ठिकाणावरून दरीत ढकललं त्याला सिया पॉईंट नाव दिल्यानंतर हा पॉईंट आता गुगल अर्थवर पण दिसत आहे.
इतिहासप्रेमींमधून तीव्र संताप : लोहगडावरील पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळं आणि सोशल मीडियावरील ट्रेंडमुळं इतिहासप्रेमी आणि गडप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजा यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या आणि सुमारे 2000 वर्षांचा वैभवशाली इतिहास लाभलेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्याचं नाव अशा प्रकारे एका क्रूर हत्याकांडाशी जोडलं जाणं अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक असल्याची भावना इतिहासप्रेमी व्यक्त करत आहेत. सातवाहनांच्या काळापासून इतिहास असलेल्या या लोहगडाबाबत केतन अग्रवालच्या हत्येबाबत बनवले जाणारे व्हिडिओ आणि मीम्स लोहगडाच्या अस्मितेला धक्का पोहचवणारे आहेत, अशी भावना इतिहासप्रेमींनी व्यक्त केली.
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