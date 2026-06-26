'माझी मुलगी दोषी आढळल्यास तिला लोहगडावरुन ढकलून द्या किंवा फाशी द्या'; सियाच्या आईने लग्न खर्चाचा आकडा फेटाळला
सिया ड्रिंक करत होती. नेहमी पार्टीला जात होती, असे गंभीर आरोप अग्रवाल कुटुंबीयांनी केले. हे सर्व आरोप सियाची आई पूजा गोयल यांनी फेटाळून लवले आहेत.
Published : June 26, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 9:37 AM IST
पुणे - केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. या प्रकरणी सिया आणि तिचा कथित मित्र चेतन यांना पोलिसांनी अटक केली असून, पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. सिया ड्रिंक करत होती. नेहमी पार्टीला जात होती, असे गंभीर आरोप अग्रवाल कुटुंबीयांनी केले आहेत. दरम्यान, हे सर्व आरोप सियाची आई पूजा गोयल यांनी फेटाळून लवले आहेत. या प्रकरणी सियाची आई पूजा गोयल यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.
माझी मुलगी दोषी आढळली, तर... - "या प्रकरणात ज्या कोणाचीही चूक असेल, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. मग त्यात माझी मुलगी का असेना. जर माझी मुलगी दोषी आढळली, तर तिला त्याच ठिकाणाहून खाली ढकलून दिले पाहिजे जिथून केतनला खाली ढकलले गेले होते," अशी प्रतिक्रिया सियाची आई पूजा गोयल यांनी दिली.
सियाने लग्नाबद्दल नाराजी व्यक्त केली नाही - "सिया आणि केतनच्या लग्नाबाबत कुटुंबाला खूप आशा होत्या. अनेक अपेक्षा होत्या, खूप प्रेम होते. केतनच्या कुटुंबानेही सियाला खूप प्रेम आणि आपुलकी दिली. सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित सुरू होते. त्यांनी तिच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानेही अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. जर सियाला काही अडचण असती किंवा तिला केतनशी बोलता येत नसे, तर तिने आमच्याशी चर्चा केली असती. सियाने या लग्नाबद्दल कधीही नाराजी व्यक्त केली नाही. आम्हाला चेतनबद्दल काहीच माहिती नव्हती. साखरपुड्यापासून ती फक्त केतनशीच बोलायची," अशी माहिती पूजा गोयल यांनी दिली.
रिसॉर्टसाठी 3 कोटी खर्च केले होते - "तपासात सिया दोषी आढळली, तर तिला कठोर शिक्षा द्या. फाशी किंवा जिथून केतन पडला किंवा ढकललं होतं, तिथून तिलाही ढकलून द्या," अशी मागणी पूजा गोयल यांनी केली. "लग्नासाठी त्यांनी उदयपूरमधील 'अनंत रिसॉर्ट' बुक केलं होतं. त्याचा खर्च 3 कोटी रुपये होता आणि लग्नासाठी आम्हाला 5 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार होते. दोन विमानं बुक केली होती, या केवळ अफवा आहेत," असं सांगत पूजा गोयल यांनी लग्नासाठी 17 कोटींचं रिसॉर्ट बुक केल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Pooja Goyal, mother of accused Siya Goyal, says, " ... if anyone is at fault in this, they should be given the harshest punishment. even if it includes my daughter. if my daughter is found guilty, then she should be thrown… pic.twitter.com/xQZrHPydPc— ANI (@ANI) June 25, 2026
न्याय सर्वांसाठी समान - "आमच्या मुलीवर गंभीर आरोप असले तरी न्याय सर्वांसाठी समान असावा आणि जो कोणी दोषी असेल त्याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे," अशी स्पष्ट भूमिका सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनी घेतली आहे. या घटनेनंतर सिया गोयलच्या कुटुंबालाही मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
हे टाळता आले असते - सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनीदेखील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, केतनच्या कुटुंबीयांकडून आता सियाबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. मात्र, त्या आधीच आमच्या निदर्शनास आणून दिल्या असत्या, तर आम्ही मुलीला समजावले असते, तिच्यावर कठोर कारवाई केली असती किंवा योग्य तो निर्णय घेतला असता. परिस्थिती इतकी गंभीर होण्यापूर्वी आम्हाला याची कल्पना दिली असती, तर कदाचित हे टाळता आले असते.
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