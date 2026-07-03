केतन अग्रवाल हत्याकांड : सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी, 'लाय डिटेक्टर' टेस्टला आरोपींची परवानगी नाही
केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
Published : July 3, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 5:39 PM IST
पुणे (वडगाव मावळ) : बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणात शुक्रवारी महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने दोघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. तसेच, आरोपींना आणखी पोलीस कोठडी देण्याची तपास यंत्रणेची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. आरोपींची नार्को टेस्ट करण्यासाठीही न्यायालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही मागण्या न्यायालयाने फेटाळून लावत आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळली - या प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी आरोपींची आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. तपासातील काही महत्त्वाच्या बाबींची पडताळणी करायची असून, वैज्ञानिक तपास प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, आरोपींच्या जबाबांमधील विसंगती, डिजिटल पुरावे आणि इतर तांत्रिक बाबींच्या अनुषंगाने पुढील चौकशीसाठी पोलीस कोठडीची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयीन कोठडीत रवानगी - बचाव पक्षाच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध करत पोलिसांनी आतापर्यंत पुरेसा तपास केला असून, आरोपींना आणखी पोलीस कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलीस कोठडीची मागणी नाकारत दोन्ही आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचा आदेश दिला.
सुनावणीनंतर आरोपी सिया गोयलचे वकील विपुल दूशिंग यांनी सांगितले, "पोलिसांनी तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र, त्यामागील कारणे कायदेशीरदृष्ट्या पुरेशी नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली."
आरोपी चेतन चौधरीचे वकील राम शहाणे यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले, "अतिरिक्त तपासासाठी आवश्यक आणि ठोस कारणे पोलिसांकडून मांडण्यात आली नसल्यामुळे न्यायालयाने पोलीस कोठडीची मागणी नाकारली. तसेच नार्को टेस्टसंदर्भातही न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला."
नार्को टेस्टचा अर्ज मंजूर केला नाही - राम शहाणे म्हणाले, "नार्को टेस्ट करण्यासाठी एक ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया असते. संबंधित आरोपीने स्वेच्छेने त्यासाठी तयार असणे आवश्यक असते. या प्रकरणात आरोपी त्यासाठी तयार नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने नार्को टेस्टचा अर्जही मंजूर केला नाही. पोलिसांनी यापूर्वी मांडलेलीच कारणे पुन्हा पुढे केली. डेटा रिकव्हर करण्याचा मुद्दा मांडला गेला, मात्र कथित तिसऱ्या व्यक्तीबाबत न्यायालयात कोणतीही ठोस माहिती सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यावर भाष्य करता येणार नाही."
पुढील प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशाने होणार - केतन अग्रवाल हत्याकांडामुळे राज्यभर मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकरणातील प्रत्येक न्यायालयीन घडामोडीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी पोलिसांनी घटनास्थळाचे पुनर्निर्माण, डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि इतर फॉरेन्सिक तपासाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत. आता आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेल्याने तपासाची पुढील प्रक्रिया न्यायालयीन आदेश आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सुरू राहणार आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि तपासातील नव्या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले असून, तपासातून आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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