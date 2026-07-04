सिया आधीपासूनच रचत होती केतनच्या हत्येचा कट ? मैत्रिणीच्या कथित चॅटचा स्क्रीनशॉट आला समोर
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि तिच्या एका मैत्रिणीमधील कथित चॅटचा स्क्रीनशॉट समोर आल्यानं खळबळ उडाली. पोलीस या स्क्रीनशॉटची फॉरेंसिक तपासणी करणार आहेत.
Published : July 4, 2026 at 8:29 PM IST
पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवनवीन घडामोडी समोर येत असताना आता आरोपी सिया गोयल आणि तिच्या एका मैत्रिणीमधील कथित चॅटचा स्क्रीनशॉट समोर आल्यानं खळबळ उडाली. चॅटच्या स्क्रीनशॉटमुळे या प्रकरणाला आणखी एक नवं वळण मिळालं आहे. या कथित संभाषणामुळे सियानं केतनच्या हत्येचा कट आधीपासूनच रचला होता का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या चॅटमधील माहितीची सत्यता आणि त्यामागील उद्देश काय होता, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
"या प्रकरणात सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या कथित चॅटची आम्ही पडताळणी करत आहोत. संबंधित डिजिटल पुराव्यांचे तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यात येत आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य ठरणार नाही. तपासात जे काही तथ्य समोर येईल, त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल." - गजानन टोणपे, डीवायएसपी
लग्न तर होणार नाही, तरी तू आधार कार्ड पाठवून दे : समोर आलेल्या कथित चॅटनुसार, 23 आणि 24 मे दरम्यान सिया आणि तिच्या मैत्रिणीमध्ये संभाषण झालं. त्यामध्ये सियानं लग्नाशी संबंधित बुकिंगसाठी आधार कार्डची आवश्यकता असल्याचं सांगत मैत्रिणीकडं तिचं आधार कार्ड मागितल्याचं दिसून येते. मात्र, त्याच संभाषणात "लग्न तर होणार नाही, तरी तू आधार कार्ड पाठवून दे," असा कथित संदेशही सियानं पाठवल्याचं स्क्रीनशॉटमध्ये दिसत असल्याचा दावा केतन अग्रवाल याच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आला आहे.
लग्न होणार नसल्याचं सियाला आधीच माहिती : या संदेशामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लग्न होणार नसल्याचं सियाला आधीच माहिती होतं का ? तिनं हा संदेश नेमक्या कोणत्या संदर्भात पाठवला होता ? तसेच आधार कार्ड मागवण्यामागील उद्देश काय होता? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी पोलीस करत असून, या कथित चॅटचा तपासात महत्त्वाचा पुरावा म्हणून उपयोग होऊ शकतो का, याचीही पडताळणी केली जात आहे.
स्क्रीनशॉटची होणार फॉरेन्सिक तपासणी : या स्क्रीनशॉटची फॉरेन्सिक तपासणी होणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. संबंधित चॅट खरं आहे की त्यामध्ये कोणता फेरफार करण्यात आला आहे, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या कथित संभाषणाच्या आधारे कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणं घाईचं होईल, असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे.
तपासाची दिशा बदलण्याची शक्यता : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात यापूर्वीही अनेक धक्कादायक दावे आणि तपासातील विविध बाबी समोर आल्या आहेत. आता या कथित चॅटमुळे तपासाची दिशा आणखी बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या प्रकरणातील सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी तपास यंत्रणांकडून होणं अद्याप बाकी आहे. पोलिसांकडून सर्व डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी करून सत्य समोर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
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